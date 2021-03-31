Ay burcu Koç

Ay burcu Koç burcunda olanların yönetici gezegeni Mars'tır. Anahtar kelimeleri ise aktif, bağımsız, spontane, cesur, gergin, rekabetçi, kontrolsüzdür. Peki, Ay burcu Koç'ta olanların özellikleri nelerdir? Korhan Kılınçkaya yazdı.

Ay burcu Koç
Astroloji
31 Mart 2021 Çarşamba

Ay burcunuzu hesapladınız ve Ay burcunuzun Koç olduğunu gördünüz. Peki Ay burcu Koç olanların özellikleri neler? Ay burcu Koç olanların olumlu ve olumsuz yanları hangileri? Ay burcu Koç olanlar ile ilgili bilmeniz gerekenler...


Yönetici Gezegeni: Mars

Element: Ateş

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 1, 9

Gün: Salı

Uğurlu Taşı: Yakut

Renk: Kırmızı

Tarot kartı: İmparator

Hayvan: Koç

Bitki: Itır, hanımeli, pars zambağı

Kıymetli Taş: Elmas

Kıymetli Maden: Demir


Anahtar Kelimeler: Aktif, bağımsız, spontan, cesur, gergin, rekabetçi, kontrolsüz.


Koç Takımyıldızı (Astronomi)

Koç takımyıldızındaki başlıca yıldızlar, Shedar, Ruckbah ve Dat el Cursa'dır. İlk dekanatta, Cassiopeia, ortada Cetus, sonda ise Perseus yer alır.


Ay burcu Koç olanların olumlu yanları nelerdir?

Öncülük ve macera ruhu. Girişkenlik. Adam yönlendirme. Hedef belirleme özelliği. Yüksek Enerji. Engelleri aşabilme yetişi. Sınırlamalardan nefret. Liderlik. Dürüstlük. Hazır cevaplık. Canlılık.


Ay burcu Koç olanların olumsuz yanları nelerdir?

Egoizm. Kararları yıkmak. Kendini öne sürmek, ileri-ye çıkartmak. Alaycı, isyankar. Sabırsız. Saldırgan. Hiddetli. Ani çıkışlar


Zodyak Koç burcu ile başlar. Koç burcu insiyatifin, başlangıçların, girişimlerin ve cesaretin burcudur. Zodyak koç burcu ile başlıyorsa biz de yorumlara koç burcuyla başlamazsak olmaz.


Haritalarımızdaki Ay’ın çocuklukta ailemizden aldıklarımızla, alışkanlıklarımızla, ihtiyaçlarımızla, ebeveynlerimizle ilişkimizle ve birer ebeveyn olduğumuzda çocuklarımızla nasıl ilişki kuracağımızla ilişki kuracağımızı anlattığını söylemiştik. Ayrıca Ay’ın kadınlarla, duygularımızla ve bilinçaltımızla alakalı olduğundan bahsetmiştik.


Koç burcundaki Ay’ın ihtiyaçları ve duygusal tepkileri her zaman spontanedir. Her zaman ilk olma ihtiyacındadır ve ihtiyaçlarını “hemen” karşılamak ister. Çocuksu, cesur ve gergindir.


Ay Koç girişken bir duygusal altyapıyı anlattığı gibi çocuğun Annesi ile ilişkilerinin de özgüven ve cesaret verici fakat biraz da gergin olabileceğini gösterir. Anne çocuklarını kız çocuğu bile olsa insiyatif alan ve cesur bir şekilde yetiştirmiş ve yüceltmiştir.



Ay burcu Koç olan kadınların özellikleri

Ay Koç kadını bir o kadar cesur, girişken, bazı konularda erkek gibi, insiyatif alan ve önde olmak isteyen tarzda davranır. Tabii ki karakter bütün haritadan etkilenir ama tek başına Ay Koç girişken ve cesaretlendirilmiş çocukluk deneyimlerini anlattığı için bu insanlar hayatları boyunca risk almaktan korkmazlar.


Ay burcu Koç olan erkeklerin özellikleri

Ay Koç erkeği ise hayatında insiyatif alabilen kadınlar ister. Tıpkı Annesi gibi. Belki biraz erkeksi kadınlardan hoşlanabilir. En azından cesur bir kadın prototipini hayatında isteyecek ve o tarz bir kadına çekilecektir.


Ay burcu Koç olan çocukların özellikleri

Fazla hareketli, inatçı, gürültücü ve cesur bir çocuktur. Kendini ortaya koyabilen korkusuz ve duygusal bağlara dirençli bir şekilde özgür yetiştirilmiştir. Yaşının küçük olmasını hakaret olarak algılar. Hareket ve kas becerileri erken yaşta gelişmiştir. Özgürlüğünün kısıtlanması, utanç, aşağılama ve çaresizlik duyguları onun erken yaşta evinden ve ailesinden kopmasına neden olur.


Annesini algılayış biçimi: Cesur, güçlü, spontane, bencil, ihtiyaçlara karşı ilgisiz.


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