Guna nedir? Sattva Rajas Tamas Guna Nedir?

Nazlı Yıldız Bol, Vedik Astroloji'de evrensel enerjinin temsilcisi olan Guna'lar hakkında bilgiler verdi.

Guna nedir? Sattva Rajas Tamas Guna Nedir?
Astroloji
28 Şubat 2022 Pazartesi

Hepimiz enerjiden oluşuyoruz ve evrensel enerjinin bir parçacığıyız. Vedik astrolojide Gunalar evrensel enerjinin temsilcileridir. Guna kelime olarak iplik anlamına gelir. Satva, Racas ve Tamas olmak üzere üç çeşit Guna vardır. Hint bilgilerine göre Satva, Racas ve Tamas evreni oluşturan üç enerjidir. Yani Gunalar için evreni oluşturan enerji iplikleridir diyebiliriz. Doğum haritalarımızda tek bir Guna etkili değildir. Öncelikle yükselen burcumuz ve Ay’ın sonra Güneş’in bağlı olduğu Gunalara bakarak doğuştan sahip olduğumuz enerjileri anlayabiliriz. Burada amaç gunaları dengeleyerek, ruhumuzu ve bedenimizi evrenle dengede tutabilmek olmalıdır.


Vedik Astrolojide Satva Burçlar, gezegenler ve evler

Satva saf enerjidir. Satvik özelliği yüksek olan kişilerin ruhani tarafları gelişmiştir. Spirütüel konularda öncü ve liderlerdir. Bilinç düzeyleri ve algılamaları yüksektir. Doğada olmaktan hoşlanırlar. İç huzurları yüksektir. Yoga, meditasyon, nefes çalışmaları gibi meditatif konulara yatkındırlar. Vedik astrolojide Yengeç, Aslan, Yay ve Balık satvik burçlardır. Güneş, Ay ve Jüpiter Satvik gezegenlerdir. 4, 5, 9 ve 12. Evler Satvik evlerdir.


Satva yiyecekler nelerdir?

Hint bilgilerine göre Satvik tarafımızı yükseltmemiz gerekir. Satvik yiyecekler satvik enerjimizi yükseltir. Bu yiyeceklerin başında Su yer alır. Sebze, süt ürünleri, tahıl ürünleri, bal, bitki çayları Satva besinlerdir. Bunları tüketmemiz enerjimizi dengelememiz adına önemli katkılar sağlar.


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Vedik Astrolojide Racas Burçlar, gezegenler ve evler

Racas arzulu, tutkulu ve yaratıcı bir enerjidir. Racas enerjisi yüksek kişiler hırslı, coşkulu ve arzuları yüksek kişilerdir. Dünyevi başarı arzuları yüksekdir. Yüksek hedefleri ve idealleri vardır. Ruhsal konulardan ziyade maddi konulara önem verirler. İletişime açıktırlar. Hayattan tatmin olmaları zordur. Hep daha fazlasını isterler. Vedik astrolojide Koç, Boğa, İkizler ve Terazi racas burçlardır. Venüs ve Merkür racas gezegenlerdir. 1, 2, 3 ve 7. evler Racas evlerdir.


Racas yiyecekler nelerdir?

Racas besinleri çok tüketmememiz gerekir. Şayet fazla tükettiğimizde Satvik enerjimiz azalır. Uyarıcı besinler olduğu için fazla tüketilmesi durumunda içsel huzurumuzu ve zihinsel dinginliğimizi korumakta zorlanırız. Baharatlı yiyecekler, asitli ve ekşi gıdalar, turşu, kahve, çikolata, tuz racas besinlerdir.


Vedik Astrolojide Tamastik Burçlar, gezegenler ve evler

Tamas negatif enerjileri içinde barındırır. Tamas enerjileri yüksek olan kişilerin hareketlerinde bencillik görülür. Egoları yüksektir. Ben merkezci bir yapıları vardır. Olayları kendi açılarından değerlendirirler. Depresyona yatkınlıkları vardır. Vedik astrolojide Başak, Akrep, Oğlak ve Kova tamas burçlardır. Satürn ve Mars tamas gezegenlerdir. 6, 8, 10 ve 11. evler Tamas evlerdir.


Tamas yiyecekler nelerdir?

Tamastik yiyeceklerin de tıpkı Racas yiyecekler gibi çok tüketilmemesi gerekir. Sirke, soğan, sarımsak, et, kızartma ve konserve ürünler tamas yiyeceklerdir. Doğal halinden uzak her türlü yiyecek Tamas yiyecek sınıfına girer. Ayrıca gerekenden fazla yemek tüketmek de tamas enerjileri artırır.


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