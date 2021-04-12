Yönetici Gezegeni: Merkür

Element: Hava

Nitelik: Değişken

Uğurlu Sayıları: 5, 9

Gün: Çarşamba

Uğurlu Taşı: Akik

Renk: Sarı

Tarot kartı: Aşıklar

Hayvan: Kuşlar ve Kelebekler

Bitki: Fındık, ceviz, lavanta

Kıymetli taş: Turmalin

Kıymetli maden: Cıva

Anahtar kelimeler: Zihinsel, zeki, taklitçi, hareketli, meraklı, ikna edici, geveze.

İkizler Takım Yıldızı (Astronomi)

İkizler takımyıldızı adını Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Polluks ve Kastor'dan alır. ... Zeus bunun üzerine iki kardeşi de gökyüzüne gönderir. Polluks ve Kastor ikizler takımyıldızının en parlak iki yıldızına da isimlerini vermişlerdir.

Ay burcu İkizler olanların olumlu yanları nelerdir?

Değişken, hareketli, hızlı, interaktif, bilgi alan ve yayan, akılcı, zeki, rasyonel, anlayışlı, entelektüel, çok yönlü, uyumlu, ikna edici, neşeli, özgürlüğüne düşkün ve dışa dönük.

Ay burcu İkizler olanların olumsuz yanları nelerdir?

Çabuk sıkılan, dağınık, konsantrasyon güçlüğü çeken, tutarsız, vefasız, kaypak, sabırsız, fazla yüzeysel, kendini çok zeki bulan, alaycı, yalan söyleyebilen, duygusuz.

İkizler burcu iletişimin, sabırsızlığın, değişkenliğin, merakın, eğitim, öğrenme ve araştırmanın, zaman zaman yüzeysele kaçabilecek bilgi birikiminin ve bunun geniş kitlelere halk dilinde anlatımın burcudur.

Ay bildiğiniz üzere haritamızda aile hayatımız, ebeveynlerimizle ve özellikle annemizle olan ilişkimiz, hayatımızın kadını ve güçlü kadınlarla ilişkilerimiz, duygularımız, tepkilerimiz ve bilinçaltımızdır. İkizler burcundaki Ay duygulara biraz uzak olacaktır ve duygulara mantık çerçevesinde bakacak, onları rasyonalize etmeye çalışacaktır. Duygusal olarak değişkendir. Sürekli meraklı ve iletişim halindedir. Bilmek, öğrenmek ve anlatmayı içgüdüsel olarak ister. Gazetecilik gibi iletişimsel işler için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Annesi ile arasındaki duygu alışverişi iletişime ve entelektüelliğe dayanır. Annesi muhtemelen entelektüel bir kişidir ve duygusal konulara yaklaşımı da bu çerçevededir. Çocuk da annesinden miras olarak bu özellikler almıştır. Ailenin meraklı çocuğudur.

Ay burcu İkizler olan kadınların özellikleri

Ay İkizler kadını da annesi gibi iletişimci, huzursuz, çabuk sinirlenebilen, değişken ve duyguları düşünceleri günü gününe uymayan birisi olabilir. Onu güdüleyen, ihtiyaç duyduğu şey meraktır.

Ay burcu İkizler olan erkeklerin özellikleri

Ay İkizler erkeği ise kadınlar konusunda meraklıdır ve entelektüel açıdan onu doyuracak kadını arzular. Beraber seyahat ettiği beraber birşeyleri öğrenebildiği ortak ilgi alanı olan en önemlisi iletişimi iyi ve onunla arkadaş olabilecek bir kadın ister.

Ay İkizler insanlarının dikkat etmesi gereken konu insanlara güvenmeden önce kendilerini biraz daha az anlatmaları ve duygusal konulara daha az mantıkla yaklaşmaları, duygunun mantıkla açıklanamayacağını öğrenmeleridir.

Çocukluk deneyimleri: Haraketli, zeki, meraklı, her şeyle ilgili, entelektüel çocuk. Konuşmayı ve okumayı erken yaşta öğrenir. Anne küçük yaşta aile bebeğin duygusal ihtiyaçlarına karşı soğuk olabilir ve çocuk ağladığında ya da annesinin hoşlanmadığı bir başka duyguyu ifade ettiğinde anne uzaklaşma eğilimi gösterebilir. Aile genellikle duygularla ancak entelektüel düzeyde başa çıkabilir ve çocuktan bu duyguların açıklamasını veya mantıklı hale getirmesini istemiş olabilir. Duygusal düzeyde mesafeli büyür. Dolayısıyla erken yaşta aileden ayrılır.

Annesini algılayış biçimi: Zeki, kurnaz, meşgul, meraklı ve hareketli anne.