Esenlikler. Temmuz ayındaki her hafta çok önemli etkileşimler yaşamaya devam ediyoruz. Haftanın başrolünde Jüpiter var ki Jüpiter ağır hareket eden bir gezegendir ve bu hafta çok açısı olması ne kadar belirgin bir hafta olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte.

Jüpiter Neptün ve Jüpiter Uranüs uyumlu açısını yaşayacağız ve bunlarla birlikte Jüpiter Plüton ile sert etkileşim yapacak. Büyüme bir gerilime bir krize giriyor diyebiliriz. Aslında ihtiras ve egoyu yükselten bir etki olduğu için Aslan burcu haritamızda neredeyse orada bir abartı görmemiz mümkün bu günlerde. Neptün ve Uranüs ile olan uyumlu açısı da inançları daha da genişleten, biraz daha sınırsızlaştıran, bizi daha yaratıcı bir hale getiren, sürpriz gelebilecek şanslar ile alakalı bir etkileşim. Yani bu hafta hem güçlü olma ihtirası, hem yaratıcılık ve empati hem de sürpriz şansları beraberinde getirecek bir hafta diyebilirim. Haftanın en önemli teması bu.

Neptün de Plüton ile altmışlık yani uyumlu açı yapacak. Aslında bu yıl çok uzun yıllardır var. Belki 40 - 50 yıldır. Bu zaten sürekli haritamızda meydana gelen açılardan biri. Neptün ve Plüton uzun yıllardır birbiriyle uyumlu. O yüzden kısa bir yorum yapmak gerekirse dönüşümlerin yumuşak ve sezgisel ilerlediğini söyleyebiliriz. Kova ve Koç altmışlığında da bu böyle ilerliyor. Oldukça yaratıcı, teknolojik dönüşümler ve içerisinde girişim cesareti.

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Devamında ise Güneş Aslan burcuna giriyor. Aslan sezonu başlıyor. Yani yaz ve eğlence...

Merkür’ün Venüs ile uyumlu bir açısı var. İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

Merkür retrodan çıkıyor. Artık yeni başlanıçlar için konuşmalar, anlaşmalar yapılabilir. Tabii aslında bir dönemde hiç retro olmayan gezegen olması genellikle çok bulunmayan bir durumdur. Bu sefer de Satürn retro harekete başlayacak çünkü. Aslında bu da inşaatını yaptığımız bazı şeylerin hareketlerinin biraz yavaşlaması, geriye dönüp düzeltmemiz gereken konuların meydana gelmesi ya da bu inşaat alanında biraz revizyon yapılması anlamına geliyor ki bu da normal inşaat sürecini yavaşlatan bir durumdur. Koç burcu haritamızda neredeyse artık orada durup düşünme, gerçekçi aksiyonlar alırken biraz da revizyona yönelik, düzeltmeye yönelik ilerlemeler içerisinde olmamız gereken bir dönem başlıyor. Önümüzdeki birkaç ay bu şekilde olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Biraz sendromlu bir pazartesi. Satürn ile sert etkileşim var. İş yoğunluğu fazlalaşabilir. Fakat Mars ile de uyumlu açısı var. Cesur, iddialı davrana biliriz, enerjimiz özgüvenimiz de yüksek.

Salı

Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçecek. Gün içerisinde Güneş ile sert etkileşimi var. Yanlış ifade, abartılı ego, ego savaşları yaşanabilecek, biraz tartışmalı bir gün.

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Çarşamba

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Akrep biraz ay’ın rahatsız olduğu bir burç, huzursuz bir burç ama ay ve Venüs bugün uyumlu açıda, huzur, sosyallik, ikili ilişkiler günün önemli konularından.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın etkileşimi yok. Akrep burcunda olduğu için biraz huzursuz olabilecek, kriz çıkarabilecek bir gün.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiyor. Çok daha vurdumduymaz, özgüvenli, iyimser bir güne geçtik. Bugün Ay Jüpiter, Güneş, Neptün, Pluton gibi bir sürü gezegenle uyumlu açı yapıyor. Özgüvenli, ifadesi güçlü, çok enerjik, dışarı aktiviteleri için harika bir gün. Eğitim, önemli anlaşmalar görüşmeler için de harika. Uranüs ile sert bir etkileşimi de var bu da günü biraz daha sıkılgan ve sürprizli bir hale getirecektir.

Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde Venüs ve Satürn ile etkileşimi var. Satürn ile uyumlu Venüs ile uyumsuz ama Venüs uyumsuz açılarda da kısmet ve özgüven getirir. Satürn açısıyla da gerçekçi ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Haftanın en güzel günlerinden.

Pazar

Ay Yay burcunda ilerliyor. Akşam’a doğru da Oğlak burcuna geçecek. Sabah saatleri akşama göre daha neşeli ve iyimser. Akşama doğru ise görev ve sorumluluklar hatırlanacak biraz daha sakin bir Pazar geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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