Esenlikler. Çok güçlü etkileri olan bir haftaya giriyoruz. Haftanın en düşük güçteki etkileşimi Merkür geri hareketi. Diğer açıları siz düşünün. Merkür Retrosunu artık hepimiz biliyoruz. Ayrıca retro ilk başlangıcında +- 3 gün süresince Merkür durağandır yani retrodan da daha sevilmeyen bir durumdur. Merkür hem geri harekette hem çok yavaş. Bu hafta yeni başlangıçlar, imzalar, konuşmalar açısından çok uygun değil.
Bir diğer çok önemli etki Jüpiter’in Aslan burcuna geçmesi ki 1 yıl süren Yengeç yolculuğunun bittiği anlamına geliyor ve Aslan serüveni de yaklaşık 1 yıl sürecek. Jüpiter yengeçi sever, koruyucu, destekleyicidir, kendi etkileri de güçlüdür, şans ve kısmet gibi. Aile sevgisi verir. Aileyi büyütür. Şimdi artık bu etkiler son buluyor ve Aslan burcuna geçiyor. Aslında bu da babalık ve çocuklarla ilgili konularda destekleyici etkiler demek. Aslan Jüpiter ile çok daha iddialı ve iddiacı bir döneme geçiyoruz. Göz önünde olmak istiyoruz ve sahne güvenimiz çok yüksek. Bu dünyanın geneline de böyle bir etki yapacak. Sahnedeki insanlar, ünlüler, belirli bir büyüme yaşayabilirler ya da onlarla ilgili haberleri daha çok duyabiliriz.
Bir diğer çok belirgin etkileşimler ise Mars etkileşimleri olacak ki Mars hız bakımından ne yavaş diyebileceğimiz ne de hızlı diyebileceğimiz bir gezegen olduğu için genelde yıl içerisinde en önem verdiğim etkileşimlerden olur ve Jüpiter ve sonrası gezegenler çok daha az açı yaptıkları için Mars her zaman belli bir seviyede etkileşimlidir. Yılın en etkileşimli zamanları bu haftaya denk gelmiş J aslında etkilerini bir süredir yaşıyorduk ama bu hafta zirve yapacak diyebilirim.
Mars İkizler’e geçti geçen hafta ve geçer geçmez ikizler burcunun ilk derecelerindeki Uranüs ile kavuşacak. Bu biraz çılgın diyebileceğimiz bir açı. Çok ani öfke, alınan risk, aniden yapılan girişim, aksiyon anlamına geliyor. Neptün ve Plütonla da uyumlu açı yapacak. Bu da hem hayal gücü ve yaratıcılığımızı, aksiyonlarımızdaki ilhamın ve sezginin gücünü, hem de Plüton ile birlikte derinleşme ve kararlılığı beraberinde getirecek. Bu hafta kısaca çok güçlü, ve yeni başlangıçlara gebe, her ne kadar Merkür retro da olsa.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Ay ayrıca dolunay konumuna yaklaşıyor. Tam kavuşum Salı günü meydana gelecek. Ay Neptün ile sert etkileşimde. Biraz duygusal bir gün. Oğlak ne kadar duygulardan uzak ve gerçekçi olsa da Neptün ile güne hem biraz hayalcilik, kaçış, kaos hem de romantizm girecek.
Salı
Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay Satürn ile de sert etkileşimde. Haftanın zor günlerinden. Hem çok inatçı hem de çok engellendiğimizi hissettiğimiz (belki de engellendiğimiz) bir gündeyiz. Bu engellenme hissi biraz gergin. İş yoğunluğu da bugün çok olabilir.
Çarşamba
Ay Bugün de günün büyük çoğunluğunda Oğlak burcunda. Bugünün açıları oldukça uyumlu. Dünden farklı olarak Jüpiter ve Merkür’e sert de olsa açı yapması günü daha pozitif, iyimser, konuşkan, ifadesi güçlü bir hale getiriyor. Biraz abartıya kaçabiliriz, ifade güçlü olsa da yanlış anlaşılmalar olabilir.
Perşembe
Ay Kova burcuna geçiyor. Plüton ile kavuşuyor. Bu günü biraz fazla kontrolcü, manipülatif bir hale getirse de (ya siz ya da karşıdan gelen) diğer açılar da oldukça iyi. Satürn, Neptün, Uranüs ve Mars’a uyumlu açılar var. Oldukça enerjik, sürprizli, romantik, hayal gücü kuvvetli, değişik şeyler yapmak isteyen, biraz sıkılgan ama bir o kadar da disiplinli, odaklanabilen bir yapıdayız. Gün her açıdan aktif.
Cuma
Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile karşıt açı yapacak. Bu biraz gergin bir açı olsa da karşı gezegen Venüs olduğu için iyi hissettiren, yumuşak ve diplomatik etkiler veren bir durumda. Kadınlarla ufak tefek fikir ayrılıkları yaşanabilir.
Cumartesi
Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün Güneş ile uyumlu etkileşimde fakat Mars ve Uranüs’e sert açı yapıyor. Özgüvenimiz ve irademiz güçlü fakat bir o kadar gergin ve çabuk sinirlenen, patlayıcı bir gün. Bugün ufak tefek sakarlıklara, ani çıkabilecek tartışmalara dikkat.
Pazar
Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Entelektüel işler, eğitim konuları için harika bir konum. Özgüvenimiz, iletişim gücümüz oldukça yüksek. Seyahatler için de harika bir gün.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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