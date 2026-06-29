Esenlikler. Çok güçlü etkileri olan bir haftaya giriyoruz. Haftanın en düşük güçteki etkileşimi Merkür geri hareketi. Diğer açıları siz düşünün. Merkür Retrosunu artık hepimiz biliyoruz. Ayrıca retro ilk başlangıcında +- 3 gün süresince Merkür durağandır yani retrodan da daha sevilmeyen bir durumdur. Merkür hem geri harekette hem çok yavaş. Bu hafta yeni başlangıçlar, imzalar, konuşmalar açısından çok uygun değil.

Bir diğer çok önemli etki Jüpiter’in Aslan burcuna geçmesi ki 1 yıl süren Yengeç yolculuğunun bittiği anlamına geliyor ve Aslan serüveni de yaklaşık 1 yıl sürecek. Jüpiter yengeçi sever, koruyucu, destekleyicidir, kendi etkileri de güçlüdür, şans ve kısmet gibi. Aile sevgisi verir. Aileyi büyütür. Şimdi artık bu etkiler son buluyor ve Aslan burcuna geçiyor. Aslında bu da babalık ve çocuklarla ilgili konularda destekleyici etkiler demek. Aslan Jüpiter ile çok daha iddialı ve iddiacı bir döneme geçiyoruz. Göz önünde olmak istiyoruz ve sahne güvenimiz çok yüksek. Bu dünyanın geneline de böyle bir etki yapacak. Sahnedeki insanlar, ünlüler, belirli bir büyüme yaşayabilirler ya da onlarla ilgili haberleri daha çok duyabiliriz.

Bir diğer çok belirgin etkileşimler ise Mars etkileşimleri olacak ki Mars hız bakımından ne yavaş diyebileceğimiz ne de hızlı diyebileceğimiz bir gezegen olduğu için genelde yıl içerisinde en önem verdiğim etkileşimlerden olur ve Jüpiter ve sonrası gezegenler çok daha az açı yaptıkları için Mars her zaman belli bir seviyede etkileşimlidir. Yılın en etkileşimli zamanları bu haftaya denk gelmiş J aslında etkilerini bir süredir yaşıyorduk ama bu hafta zirve yapacak diyebilirim.

Mars İkizler’e geçti geçen hafta ve geçer geçmez ikizler burcunun ilk derecelerindeki Uranüs ile kavuşacak. Bu biraz çılgın diyebileceğimiz bir açı. Çok ani öfke, alınan risk, aniden yapılan girişim, aksiyon anlamına geliyor. Neptün ve Plütonla da uyumlu açı yapacak. Bu da hem hayal gücü ve yaratıcılığımızı, aksiyonlarımızdaki ilhamın ve sezginin gücünü, hem de Plüton ile birlikte derinleşme ve kararlılığı beraberinde getirecek. Bu hafta kısaca çok güçlü, ve yeni başlangıçlara gebe, her ne kadar Merkür retro da olsa.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Ay ayrıca dolunay konumuna yaklaşıyor. Tam kavuşum Salı günü meydana gelecek. Ay Neptün ile sert etkileşimde. Biraz duygusal bir gün. Oğlak ne kadar duygulardan uzak ve gerçekçi olsa da Neptün ile güne hem biraz hayalcilik, kaçış, kaos hem de romantizm girecek.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay Satürn ile de sert etkileşimde. Haftanın zor günlerinden. Hem çok inatçı hem de çok engellendiğimizi hissettiğimiz (belki de engellendiğimiz) bir gündeyiz. Bu engellenme hissi biraz gergin. İş yoğunluğu da bugün çok olabilir.

Çarşamba

Ay Bugün de günün büyük çoğunluğunda Oğlak burcunda. Bugünün açıları oldukça uyumlu. Dünden farklı olarak Jüpiter ve Merkür’e sert de olsa açı yapması günü daha pozitif, iyimser, konuşkan, ifadesi güçlü bir hale getiriyor. Biraz abartıya kaçabiliriz, ifade güçlü olsa da yanlış anlaşılmalar olabilir.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Plüton ile kavuşuyor. Bu günü biraz fazla kontrolcü, manipülatif bir hale getirse de (ya siz ya da karşıdan gelen) diğer açılar da oldukça iyi. Satürn, Neptün, Uranüs ve Mars’a uyumlu açılar var. Oldukça enerjik, sürprizli, romantik, hayal gücü kuvvetli, değişik şeyler yapmak isteyen, biraz sıkılgan ama bir o kadar da disiplinli, odaklanabilen bir yapıdayız. Gün her açıdan aktif.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile karşıt açı yapacak. Bu biraz gergin bir açı olsa da karşı gezegen Venüs olduğu için iyi hissettiren, yumuşak ve diplomatik etkiler veren bir durumda. Kadınlarla ufak tefek fikir ayrılıkları yaşanabilir.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün Güneş ile uyumlu etkileşimde fakat Mars ve Uranüs’e sert açı yapıyor. Özgüvenimiz ve irademiz güçlü fakat bir o kadar gergin ve çabuk sinirlenen, patlayıcı bir gün. Bugün ufak tefek sakarlıklara, ani çıkabilecek tartışmalara dikkat.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Entelektüel işler, eğitim konuları için harika bir konum. Özgüvenimiz, iletişim gücümüz oldukça yüksek. Seyahatler için de harika bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Kelimeleri hem insanları etkilemek ve cezbetmek hem de öfkemizi ifade etmek için kullanıyoruz. Bir konuya tutkuyla bağlandığımızda ise oldukça konuşkan ve canlı bir ifade tarzı sergileyebiliriz. Bugün Venüs, Pallas ve Vesta ile uyumlu açılar kuruyor. Bu sayede geleneklerden öğrendiklerimizi ilerici düşüncelerle harmanlayıp dengelemekte başarılı olabiliriz. Neyi koruyup neyi geride bırakmamız gerektiğini bilmek önemli bir beceri hâline geliyor. Anlamlı amaçlara, davalara veya uğraşlara kendimizi özellikle adanmış hissedebiliriz. Benzer düşünce ve idealleri paylaşan insanlarla bağlantı kurma isteğimiz bugün oldukça güçlü olacaktır. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, eylem gezegeni ve yönetici gezegeniniz olan Mars bugün Güneş haritanızın üçüncü evine geçiyor. Mars'ın bu konumu, 11 Ağustos'a kadar iletişiminize, ulaşım konularınıza ve eğitim hayatınıza enerji, hareket ve hız kazandırıyor. 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Ancak bu dönem aynı zamanda artan hırsın ve somut, pratik başarıların da zamanı olabilir. Eşyalarınızı, fikirlerinizi ve kişisel alanınızı her zamankinden daha fazla koruma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle birileri sınırlarınızı aşmış veya sizi kullanmışsa, şimdi bu durumu yönetmek ve gerekli sınırları koymak konusunda daha kararlı davranabilirsiniz. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, merakınız ve açık, istekli bir zihne sahip olmanız bugün yeni ilgi alanlarına, keşif fırsatlarına veya yeni bağlantılara kapı açabilir. Mars bugün burcunuza giriyor ve 11 Ağustos'a kadar sürecek bu geçiş hayatınıza hareket ve canlılık katıyor. Kendinizi daha aktif, daha girişken ve olayların içinde hissedeceksiniz. Son haftalarda iç dünyanız ve tamamlanmamış meseleleriniz hakkında önemli farkındalıklar kazandınız. Ancak bunları geride bırakmak veya serbest bırakmak pek kolay olmamış olabilir. Artık Mars İkizler burcundayken, içinizdeki enerjiyi, cesareti ve dinamizmi daha rahat ortaya koyabileceksiniz. Önünüzde açık bir yol yoksa, o yolu kendiniz oluşturacak güce sahipsiniz. Önünüzde yoğun, hareketli ve becerikliliğin ön plana çıktığı bir dönem var. Ayrıca önümüzdeki haftalar yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyal çevrenizi genişletmek açısından da oldukça destekleyici görünüyor. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Mars bugün gizlilik ve bilinçaltı alanınıza geçiyor. Önümüzdeki haftalarda harekete geçmeden önce olayları değerlendirmeye, düşünmeye ve daha sakin ilerlemeye eğilimli olabilirsiniz. Bu, bir projeyi ya da yaşamınızdaki bir dönemi tamamlamak için güçlü bir zamandır. Bu geçiş 11 Ağustos'a kadar sürecek; ardından Mars burcunuza geçerek çok daha hareketli bir dönemi başlatacak. Önünüzdeki haftalar içsel değerlendirme yapmak, özel meselelerle ilgilenmek ve uzun zamandır yüzeyin hemen altında biriken bastırılmış hayal kırıklıklarını fark etmek açısından oldukça verimli olabilir. Kendinizi artık fazlasıyla yorulmuş hissedebilir ve enerjinizi yeniden toplamak için biraz geri çekilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu dönem; yaşadıklarınızı sindirmek, anlamlandırmak ve iç dünyanızı daha iyi kavramak için uygundur. Eğer uzun süredir kendi iç sesinizden uzak kaldıysanız, sizi şaşırtabilecek ama bir o kadar da güçlü çekimlere ve isteklere kapılabilirsiniz. Bu süreçte enerjinizin büyük bölümünü özel yaşamınıza ve perde arkasında yürüttüğünüz işlere yönlendirme eğiliminde olacaksınız. Bugün ise iş birliği yapmak daha kolay görünüyor. Para yönetimi ve harcamalar konusunda da sağduyulu kararlar almak için elverişli bir gündesiniz. 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Bununla birlikte, bir arkadaşınızla uzun süredir biriken bir gerginlik varsa, bu süreçte su yüzüne çıkabilir. Geleceğe yönelik projeler için tohum ekmek, farklı seçenekleri denemek ve yeni fikirleri hayata geçirmek açısından oldukça hareketli olabilirsiniz. Bu geçiş aynı zamanda projeleri organize etme, yönlendirme ve sorumluluk üstlenme isteğinizi artırabilir. En önemlisi, kendiniz olma ve kendinizi olduğu gibi, içtenlikle ifade etme arzunuz bu dönemde oldukça güçlü olacaktır. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Mars bugün Güneş haritanızın en tepe noktasına geçiyor ve gelecek haftalarda hırslarınızı harekete geçiriyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek bu döngü boyunca hedefler belirlemek ve amaçlarınıza ulaşmak için çalışmak konusunda çok daha motive olabilirsiniz. Bu Mars geçişi hem hırsınızı hem de ilerleme isteğinizi güçlendirirken, harekete geçme ihtiyacınızı da artırıyor. Bir süredir ertelediğiniz veya beklemeye aldığınız bir girişim varsa, şimdi onu hayata geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Yine de aceleci davranışlar ve otorite konumundaki kişilerle yaşanabilecek anlaşmazlıklar dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bunun dışında ise bu dönem; net hedefler belirlemek, sizi geliştirecek tatlı meydan okumaları kabul etmek ve heyecan verici planlar yapmak için oldukça elverişli. Yenilikçi fikirlerin öne çıktığı, kendi kendinizi motive edebildiğiniz ve ilk adımı atmaktan çekinmediğiniz bir süreçtesiniz. Bugün ayrıca kurduğunuz iletişimler oldukça verimli ve destekleyici olabilir. İlişkilerinizde zihinsel uyum ve fikir alışverişi her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün günlük düzeninize yeniden dönmekten keyif alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar daha destekleyici olabilir ve size önemli bir konuda yardım etmeyi teklif edebilirler. Bugün ayrıca Mars, yüksek öğrenim, yaşam felsefesi, uzak ufuklar ve macera alanınıza geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar burada kalacak. Bu dönem, özellikle hayatınıza heyecan, canlılık ve anlam katan hedeflerin peşinden gitmek için oldukça olumlu bir döngü başlatıyor. Kendinizi daha özgüvenli, dışa dönük, cesur ve girişken hissedebilirsiniz. Aynı zamanda çekingenliklerinizin azaldığını da fark edebilirsiniz. Sağlıklı rekabet bu dönemde sizi motive edebilir. Kendinizi geliştirmek için tatlı meydan okumaları kabul edebilir, yaşam kalitenizi artıracak ve dünyayla bağınızı güçlendirecek deneyimlerin peşinden gitmeye istekli olabilirsiniz. İlişkileriniz de bu süreçten olumlu etkilenebilir. Birlikte eğlenmek, rutinin dışına çıkmak, yeni aktiviteler denemek ve farklı yaklaşımlar benimsemek ilişkinize tazelik ve canlılık katabilir. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün kendinizi ifade etme konusunda biraz daha özgür hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da bu yönünüzle iletişim kurmaktan keyif alabilir. İş, para fikirleri ve pratik konular açısından akıcı ve destekleyici bir enerji sizinle. Bugün ayrıca Mars, Güneş haritanızın sekizinci evine geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar burada kalacak. Önümüzdeki haftalarda Mars, yakın ilişkilerinize, ortak kaynaklara ve duygusal derinliğinize yoğun enerji, tutku ve istek getiriyor. Özellikle kuşku ve güvensizlikle ilgili sorunların büyüme eğilimi gösterebileceğini unutmayın. Bu nedenle olaylara mümkün olduğunca sakin ve objektif yaklaşmaya çalışın. Bu geçiş, güç dengeleri ve paylaşım konularını zaman zaman zorlayıcı biçimde gündeme getirebilir. Ancak bu enerjiyi yapıcı şekilde kullanmayı seçerseniz, ilişkilerinizdeki sorunlu alanları çözebilir ve hedeflerinize ulaşmak için sağlam planlar ile stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu dönem, yaşamınızdaki derin ve karmaşık meselelerle yüzleşmek için güçlü bir zaman olabilir. Sizi insanlara veya durumlara sağlıksız biçimde bağlayan kalıpları fark edip dönüştürme konusunda daha cesur davranabilirsiniz. Tutkunuzun ve kararlılığınızın arttığı bu süreç, hem içsel dönüşüm hem de duygusal güçlenme açısından önemli fırsatlar sunabilir. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün yaratıcı güçlerinizi başkalarıyla birleştirmek hem çok keyifli hem de oldukça başarılı ve tatmin edici sonuçlar getirebilir. Öğrendiklerinizi pratiğe dökmeye hazırsınız. Bugün ayrıca Mars karşıt burcunuza geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar burada kalacak. Bu dönem yakın ilişkiler açısından hareketli, enerjik, tutkulu ve zaman zaman zorlayıcı olabilir. Uzun süredir ilişkilerinizde içinize attığınız veya yüzeyin altında biriken sorunlar artık gün yüzüne çıkabilir. Bunlarla yüzleşme ve çözüm arama zamanı geliyor. Bununla birlikte, bu süreçte kendiniz hakkında en önemli dersleri başkaları aracılığıyla öğrenebilirsiniz. İlişkileriniz size güçlü bir ayna görevi görecektir. Önümüzdeki haftalarda hem ikili ilişkilerinizde hem de sosyal yaşamınızda hareketlilik artabilir. Bazıları için bu dönem önemli görüşmeler, pazarlıklar veya danışmanlık süreçleri açısından da dikkat çekici olabilir. Bu süreçte bir partnerle birlikte aktif olmak veya biriken enerjinizi sağlıklı ve yapıcı biçimde yönlendirmek büyük önem taşıyor. Böylece Mars'ın yoğun enerjisini çatışmalara değil, ilişkinizi güçlendirmeye ve ortak hedeflere yöneltebilirsiniz. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün geçmişi, özellikle aileyle ilgili konuları analiz etme ya da yeniden gözden geçirme eğilimi olabilir. Başkalarının söyledikleri sizi etkileyebilir ve duygusal olarak harekete geçirebilir. Bugün ayrıca Mars, Güneş haritanızın çalışma ve sağlık alanına geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar bu bölgeyi hareketlendiriyor. Günlük yaşam hızlanabilir ve zaman zaman dikkatli yönetilmezse biraz karmaşık hale gelebilir. Daha fazla sorumlulukla uğraşmanız ya da daha fazlasını başarma isteğiniz artabilir. Bu dönemde enerjinizi doğru şekilde yönlendirdiğinizde, gelecek haftalarda oldukça fazla iş başarabilirsiniz. Mümkünse kendi temponuzu belirlemek en iyi sonuçları getirecektir. Bu geçiş, iş, ev işleri ve günlük rutinler konusunda güçlü bir motivasyon ve enerji artışı sağlar. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün ilişkilerinizin platonik ve entelektüel yönü sizin için daha önemli hale geliyor. Yeni farkındalıklar ve içgörüler kazanmak için oldukça uygun bir zaman. Nazik ve düşünceli davranışlarınız, en azından ruhsal anlamda birine daha da yakınlaşmanıza yardımcı olabilir. Bugün ayrıca Mars burcunuzla uyumlu bir konuma geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar sürecek bu geçiş hayatınıza daha akıcı ve destekleyici bir enerji getiriyor. Gelecek haftalar; aşk, eğlence, kişisel çekicilik, hobiler ve keyif aldığınız alanlar açısından oldukça hareketli ve canlı olabilir. Mars her ne kadar zaman zaman tutku artışı, sabırsızlık veya ani tepkiler getirebilse de, bu enerjiyi doğru yönlendirdiğinizde oldukça cesur ve istekli bir dönem yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız hızlanabilir ya da kalpten gelen projelere daha fazla enerji ayırabilirsiniz. Genel olarak bu döngü, kendinizi daha doğal ve rahat şekilde ortaya koymanızı destekleyen daha akıcı bir süreçtir. Fiziksel aktiviteler ve rekabet gerektiren alanlar da bu dönemde size iyi gelebilir. Önümüzdeki haftalarda keyif, eğlence ve oyun alanlarına daha fazla enerji harcama eğiliminde olacaksınız. Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2026 Pazartesi 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, sürekli ve istikrarlı çabanın karşılığını getireceğini içgüdüsel olarak daha iyi anlıyorsunuz. Zihin ve beden için iyileştirici teknikleri keşfetmek veya bunları başarıyla uygulamak mümkün olabilir. İlişkileriniz daha uyumlu olduğunda rahatlamanız da daha kolay hale geliyor. Bugün ayrıca Mars, Güneş haritanızın ev ve aile alanına geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar bu bölgeyi hareketlendirecek. Gelecek haftalarda enerjinizi yeniden toplama ihtiyacınız artabilir. Ev ve aileyle ilgili konularda daha aktif bir dönem sizi bekliyor. Bu döngüde ev içi meseleler için daha fazla çaba harcayabilir, düzenlemeler yapabilir veya uzun süredir ertelenen işleri ele alabilirsiniz. Bazen bu süreç, aile içinde ya da ev ortamında gerilimleri de tetikleyebilir. Ancak bu durum, aynı zamanda sorunları açıkça ortaya çıkarıp çözmek için de bir fırsat sunar. Bu dönem, kişisel yaşamınızda kontrolü ele almak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için güçlü bir zamandır. Genel olarak kendinizi ortaya koymak her zaman kolay olmayabilir; ancak karşılaştığınız engeller sizi motive eden bir güç haline de gelebilir.