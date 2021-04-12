Ay burcu Boğa

Ay burcu Boğa burcunda olanların yönetici gezegeni Venüs'tür. Anahtar kelimeleri ise pratik, sabırlı, tutucu, büyüten, üretken, tensel, iyi huylu. Peki, Ay burcu Boğa'da olanların özellikleri nelerdir? Korhan Kılınçkaya yazdı.

Ay burcu Boğa
Astroloji
12 Nisan 2021 Pazartesi

Yönetici Gezegeni: Venüs

Element: Toprak

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 6, 4

Gün: Cuma

Uğurlu Taşı: Zümrüt

Renk: Mavi

Tarot kartı: İmparatoriçe

Hayvan: Boğa

Bitki: Elma, selvi, menekşe

Kıymetli Taş: Topaz

Kıymetli Maden: Bakır

Anahtar Kelimeler: Pratik, sabırlı, tutucu, büyüten, üretken, tensel, iyi huylu.

Boğa Takım Yıldızı (Astronomi)

"Taurus" adı Latincede "Boğa" anlamına gelir. Boğa, kuzey yarımkürede çıplak gözle dahi seçilebilecek kadar göze çarpan bir takımyıldızdır. Batısında "Koç", doğusunda "İkizler", kuzeyinde "Kahraman" ve "Arabacı", güneydoğusunda "Avcı", güneyinde "Irmak" ve güneybatısında "Balina" takımyıldızlarıyla çevrilidir.


Ay burcu Boğa olanların olumlu yanları nelerdir?

Sabır, dayanıklılık. Sakinlik ve dinginlik. Kararlı ve güvenilirliğe önem veren, sağlamcı, tutucu, kalkıştığı işleri bitiren, risklerden hoşlanmayan, dünyevi, tutarlı, doğaya düşkün. Küçük şeylerden mutlu olan, güvenlik ihtiyacında.


Ay burcu Boğa olanların olumsuz yanları nelerdir?

İnatçı, rahatını bozmayan, sabitlik takıntısında, yeniliklerden hoşlanmayan, kıskanç ve materyalist. Dar kalıplardan hoşlanmayan, dünyevi zevklere ve boğazına düşkün, kolaya kaçan, ağırdan alan.


Zodyak’ın ikinci burcu Boğa’dır. Boğa burcu huzurun, sebatın, değişmezliğin, elindekilerin kıymetini bilmenin, maddi zenginliklerin ve lüksün burcudur. Terazi burcu ile birlikte sanatı ve güzellikleri temsil eder.


Tekrar belirtmek isterim ki Ay çocuklukta ailemizden aldıklarımızla, alışkanlıklarımızla, ihtiyaçlarımızla, ebeveynlerimizle ilişkimizle ve birer ebeveyn olduğumuzda çocuklarımızla nasıl ilişki kuracağımızla ilişki kuracağımızı anlatır. Ayrıca Kadınlar, duygularımız ve bilinçaltımızla alakalıdır.


Boğa burcu Ay’ın yüceldiği burçtur. Yani Yengeç burcundan sonra ikinci evidir diyebiliriz. Ay bu burçta rahat eder ve doğasının özelliklerini kolayca sergiler. Boğa burcundaki Ay’ın ihtiyaçları ve duygusal tepkileri dengeli, sabırlı ve süreklilik içerir. Dünyevi huzuru arar ve elde etmek ister. İnsan üretimi cihazlar, değerli taşlar, finansal konular hep ilgi alanı içerisinde ve ihtiyaç listesindedir.


Annesi ile arasındaki duygu alışverişi huzura ve güvene dayanır. Annesi çocuğun ihtiyaçlarını iyi anlamış ve karşılamış, belki bir miktar tembelliğe alıştırmıştır. Ailenin yaramaz olmayan çocuğudur.



Ay burcu Boğa olan kadınların özellikleri

Ay Boğa kadını da besleyici, hayatın güzelliklerinden anlayan ve onlara ihtiyaç duyan, sakin ve sadık bir kadındır. Ailesine, eşine ve çocuklarına konforlu bir ortam sunacak donanıma sahiptir. Yiyecek konusunda maharetli, damak zevki gelişmiştir.


Ay burcu Boğa olan erkeklerin özellikleri

Ay Boğa erkeği ise huzurlu bir kadın ve huzurlu bir ilişki ister. İlişkilerinde karşı taraftan beklentisi güven ve konfordur. Aynı şekilde sanata ilgili, damak zevki gelişmiş bir insandır.


Ay Boğa insanlarının dikkat etmesi gereken konu biraz daha hareketli olmaları ve dünyevi zevkleri abartıya kaçırmamaktır.


Çocukluk deneyimleri: Duyusal, sakin, duygulu, memnun bir çocuktur. Özellikle ilk yıllarında, annesi ile yoğun ve sürekli fiziksel temasa ihtiyaç duyar. Ailesinden olumlu bir ilgi görmüştür. Aile dengeli, tutarlıdır ve çocuğun ihtiyaçlarını kabullenip, yerine getirmiştir. Güven içinde büyümüştür. Annesini ve evini terk etmesi zordur.


Annesini algılayış biçimi: Sıcak, sakin, rahat besleyici kadın.


Ay burcu Koç olanların özellikleri
Ay burcu Koç olanların özellikleri


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