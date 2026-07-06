Esenlikler. Haftaya biraz zor ve yoğun bir başlangıç yapıyoruz. Güneş Satürn sert açısı ile başlıyoruz. Bu açı dediğim gibi iş yoğunluğu getirebilir, genelde hayat enerjimizi alır, kötümser düşünceler daha baskın olur. Kısa bir süre sonra etkileri azalarak bitecek.
Venüs Başak burcuna geçecek. Aslında bu da biraz eğlenceyi azaltan bir etki. Aslan burcundan Başak burcuna geçen güneş bizi kolay beğenmeyen, eleştiren bir insan haline getirecek. Sosyal ilişkilerimizi biraz kısacak.
Son olarak bu hafta Neptün geri harekete başlıyor. Aylık yazımda yazdığım gibi “Neptün Retrosu ile Neptün’ün romantize ettiği şeyler, belki biraz bulanıklaştırdığı, karıştırdığı konular biraz daha net gözükecek. Yani aslında neptün’ün hayal kırıklığı teması, birşeylerin sandığımız gibi olmadığını anlamamız bu retro dönemlerine denk gelebilir." Bu etkileri bu hafta belirgin şekilde hissedebiliriz çünkü Neptün’ün en yavaş olduğu ve yön değiştirdiği zamanlardayız.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Akşam’a doğru Ay Koç burcuna geçecek. Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açı yapacak. Her ne kadar Güneş Satürn karesi olsa da Jüpiter uyumlu açısı işleri biraz daha rahatlatabilir. Kendimizi ifademiz güçlü, eğitim gibi entelektüel konularda enerjimiz yüksek.
Salı
Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ve Satürn ile kavuşum yapacak ve bu gezegenlerle birlikte Güneş sert açısı da gerçekleştirecek. Bugün biraz zor geçebilir. Haftanın en negatif düşünceli ve iş yoğunluklu günü diyebilirim.
Çarşamba
Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu sefer Merkür ve Jüpiter ile sert etkileşimde. Özgüvenimiz ve iletişim trafiği yüksek fakat bugün biraz fikirsel tartışmalar ya da yanlış anlamalar olabilir. Ay Venüs ile uyumlu açıda. Diplomasi de bir o kadar yüksek ve sosyallik açısından da verimli güzel bir gün.
Perşembe
Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşimde. Huzur ister durumdayız fakat biraz manipülatif, sorgulayıcı bir gün olabilir, bu da yine huzursuzluk yaratabilir.
Cuma
Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşim var bugün. Haftanın en güzel günlerinden biri. İletişim gücümüz çok yüksek. Önemli iletişimler için gün değerlendirilebilir. Yeni şeyler öğrenmek için de harika bir gün.
Cumartesi
Haftanın en hareketli günü. Ay İkizler burcuna geçiyor, iletişim trafiği artıyor. Aynı şekilde Mars ve Uranüs’ün arasına giriyor ay ve hem fiziksel enerjimiz, hem biraz tartışmacı bir enerji, hem fazlasıyla değişik şok edici bir etki de Uranüs ile birlikte geliyor. Çok sürprizli bir gün. Ay Başaktaki Venüs ile de sert etkileşimde. Sosyal ilişkilerde de çok sürprizli olabilecek, tartışmalı ve kopuşlu olabilme riskini taşıyan da bir gün. Dikkat.
Pazar
Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile uyumlu açı yapacak. Gün yine hareketli ama bir o kadar da disiplinli sabırlı, hayal gücü de yüksek. İletişimsel sorumluluklar alınabilir, entelektüel faaliyetler ve eğitim için de güzel bir gün.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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