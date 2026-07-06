Esenlikler. Haftaya biraz zor ve yoğun bir başlangıç yapıyoruz. Güneş Satürn sert açısı ile başlıyoruz. Bu açı dediğim gibi iş yoğunluğu getirebilir, genelde hayat enerjimizi alır, kötümser düşünceler daha baskın olur. Kısa bir süre sonra etkileri azalarak bitecek.

Venüs Başak burcuna geçecek. Aslında bu da biraz eğlenceyi azaltan bir etki. Aslan burcundan Başak burcuna geçen güneş bizi kolay beğenmeyen, eleştiren bir insan haline getirecek. Sosyal ilişkilerimizi biraz kısacak.

Son olarak bu hafta Neptün geri harekete başlıyor. Aylık yazımda yazdığım gibi “Neptün Retrosu ile Neptün’ün romantize ettiği şeyler, belki biraz bulanıklaştırdığı, karıştırdığı konular biraz daha net gözükecek. Yani aslında neptün’ün hayal kırıklığı teması, birşeylerin sandığımız gibi olmadığını anlamamız bu retro dönemlerine denk gelebilir." Bu etkileri bu hafta belirgin şekilde hissedebiliriz çünkü Neptün’ün en yavaş olduğu ve yön değiştirdiği zamanlardayız.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Akşam’a doğru Ay Koç burcuna geçecek. Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açı yapacak. Her ne kadar Güneş Satürn karesi olsa da Jüpiter uyumlu açısı işleri biraz daha rahatlatabilir. Kendimizi ifademiz güçlü, eğitim gibi entelektüel konularda enerjimiz yüksek.

Salı

Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ve Satürn ile kavuşum yapacak ve bu gezegenlerle birlikte Güneş sert açısı da gerçekleştirecek. Bugün biraz zor geçebilir. Haftanın en negatif düşünceli ve iş yoğunluklu günü diyebilirim.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu sefer Merkür ve Jüpiter ile sert etkileşimde. Özgüvenimiz ve iletişim trafiği yüksek fakat bugün biraz fikirsel tartışmalar ya da yanlış anlamalar olabilir. Ay Venüs ile uyumlu açıda. Diplomasi de bir o kadar yüksek ve sosyallik açısından da verimli güzel bir gün.

Perşembe

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşimde. Huzur ister durumdayız fakat biraz manipülatif, sorgulayıcı bir gün olabilir, bu da yine huzursuzluk yaratabilir.

Cuma

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşim var bugün. Haftanın en güzel günlerinden biri. İletişim gücümüz çok yüksek. Önemli iletişimler için gün değerlendirilebilir. Yeni şeyler öğrenmek için de harika bir gün.

Cumartesi

Haftanın en hareketli günü. Ay İkizler burcuna geçiyor, iletişim trafiği artıyor. Aynı şekilde Mars ve Uranüs’ün arasına giriyor ay ve hem fiziksel enerjimiz, hem biraz tartışmacı bir enerji, hem fazlasıyla değişik şok edici bir etki de Uranüs ile birlikte geliyor. Çok sürprizli bir gün. Ay Başaktaki Venüs ile de sert etkileşimde. Sosyal ilişkilerde de çok sürprizli olabilecek, tartışmalı ve kopuşlu olabilme riskini taşıyan da bir gün. Dikkat.

Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile uyumlu açı yapacak. Gün yine hareketli ama bir o kadar da disiplinli sabırlı, hayal gücü de yüksek. İletişimsel sorumluluklar alınabilir, entelektüel faaliyetler ve eğitim için de güzel bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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İnsanlarla bağlantı kurmanın ya da bir noktadan diğerine ulaşmanın yeni yolları ortaya çıkabilir ve bunlar sana yeni fırsatlar ile önemli gelişmeler getirebilir. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünkü Mars–Plüton geçişi, enerjini gerçekten tutkuyla bağlı olduğun bir konuya yöneltmeni teşvik ediyor. Bir plan, program veya stratejiyle hareket etmenin senin için en doğru yaklaşım olduğunu fark ediyorsun. Ulaşmak istediğin bir hedefin, güçlü bir amacın ya da genel bir yol haritanın olması, zamanını çok daha verimli kullanmana yardımcı olabilir. İşinle, yeteneklerinle veya maddi kaynaklarınla ilgili gerçekten anlamlı bir şey yapmak isteyebilirsin. Senin için gerçekten işe yarayacak olanla yaramayacak olanı ayırt etme konusunda güçlü bir sezgiye sahipsin. Hatta başarına engel olan fazlalıklardan, israftan, kötü alışkanlıklardan, dağınıklıktan ve seni geride tutan diğer yüklerden kurtulman gerekiyorsa, bugün bunu başarabilecek güce ve kararlılığa sahipsin. Şu sıralar kararlılığın sana fayda sağlayacak şekilde artıyor. Bu hafta, sana gerçekten hizmet edecek değerli bir kaynak, yöntem veya fırsat keşfetme potansiyelin yüksek. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Mars burcunda ilerlerken, ne istediğini çok iyi biliyorsun ve bunun için beklemeye pek niyetin yok! Ancak bugün Plüton, bu güçlü enerjiyi gerçekten değerli ve anlamlı bir hedefe yöneltmene yardımcı oluyor. Seni geliştiren, ilerleten, yeni şeyler öğrenmeni sağlayan ve bakış açını genişleten insanlara ve durumlara içgüdüsel olarak çekiliyorsun. Uzun vadeli bir plan şekillenmeye başlayabilir. Yayıncılık, eğitim, seyahat ve rutinin dışındaki faaliyetlerle ilgili projeler bu dönemde destekleniyor. Öğrendiklerini etkili bir şekilde hayata geçirmek ön plana çıkabilir. Liderlik etme, başkalarını etkileme ve onlara destek olma becerilerin de oldukça güçlü. Bu hafta yapacağın çalışmalar veya eğitimler hem ilerleme kaydetmeni sağlayabilir hem de sana büyük bir tatmin hissi verebilir. Bağlantılarını güçlendirmek, geliştirmek, derinleştirmek ve desteklemek için uygun bir zamandasın. Bununla birlikte, kendi ayaklarının üzerinde daha sağlam durma ve daha bağımsız olma yönündeki isteğin de güçlenebilir. Bu eğilim de şu anda sana önemli faydalar sağlayacaktır. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, eğer artık geride bırakman gereken eski bir alışkanlık varsa, bugün bunu yapmak için son derece uygun bir gün. Hayatının kontrolünü daha fazla eline alma isteğin güçleniyor ve bunu gerçekleştirecek irade de seninle. Geri dönüşüm yapmak, bir projeyi gözden geçirmek, yenilemek veya yeniden canlandırmak gibi çalışmalar bugün özellikle destekleniyor. Bugünkü Mars–Plüton geçişi, gereksiz olanı azaltmak ya da bir şeyi temelden yeniden inşa etmek için güçlü etkiler taşıyor. Kendini oldukça pratik bir bakış açısıyla hareket ederken bulabilirsin. Duygusallığın seni her zamanki kadar etkilemediği için, seni geride tutan şeyleri objektif biçimde değerlendirmek daha kolay olabilir. Şu anki amaç, önündeki engelleri kaldırmak veya onları aşmaktır. Karmaşık bir sorunu çözmek için gereken enerjiye ve kararlılığa fazlasıyla sahipsin. Bir ilişki daha derin ve samimi bir seviyeye ulaşabilir. Duygusal ikilemlerle ilgili önemli farkındalıklar veya yeni içgörüler de bugün ortaya çıkabilir. Bugün perde arkasında ya da kendi iç dünyanda çok şey yaşanıyor olabilir. Bununla birlikte, başkalarına ulaşmak, fikirlerini paylaşmak ve anlamlı iletişimler kurmak için de oldukça elverişli bir zaman. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünkü Mars–Plüton geçişi odaklanma gücünü, özgüvenini ve kararlılığını artırıyor. Bunun nedeni, seni gerçek hedeflerin ve içten gelen arzularınla daha güçlü bir şekilde buluşturması olabilir. Bu dönemde ilişkilerinde önemli ilerlemeler ve hatta dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşanabilir. Bu geçiş, bir bağı güçlendirebilir veya yoğun duyguları yeniden canlandırabilir. Bir partnerle ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak gündeme gelebilir. Ya da bir arkadaşınla güçlerini birleştirmek, ulaşmak istediğin yere daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde varmanı sağlayabilir. Uzun zamandır çözülmeden kalan bir sorumluluğu veya problemi artık kesin olarak ele almaya karar verebilirsin. Onu geride bırakacak kararlılığa ve iradeye sahipsin. Bugün başkaları sana değerli kaynaklar, faydalı bilgiler veya önemli tavsiyeler sunabilir. Sosyal çevreni genişletmek, bağlantılar kurmak ve ekip çalışmaları içinde yer almak sana özellikle büyük fayda sağlayacaktır. Sana destek olacak insanları aramaktan çekinme; güçlü müttefikler bu dönemde başarının anahtarı olabilir. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugünkü Mars–Plüton üçgen açısı, sana avantaj sağlayabileceğin güçlü bir döneme işaret ediyor. Uzun vadede büyük potansiyel taşıyan bir proje üzerinde çalışabilirsin. Büyük hedeflerini göz önünde bulundurmak, bugün önceliklerini daha net belirlemene yardımcı olacak. İlerleme motivasyonun; bir amaca sahip olduğunu, faydalı olduğunu ve bir şeylere gerçekten katkı sunduğunu hissetmenden kaynaklanıyor. Yaptığın işe duyduğun tutkuyu çalışmaların ve görevlerin aracılığıyla açıkça ortaya koyuyorsun ve bu durum başkalarının da dikkatini çekiyor. Özellikle geçmişte ortaya koyduğun emekler sayesinde takdir görebilir ve fark edilebilirsin. En önemlisi ise yaptığın işten keyif alıyor ve güçlü bir amaç duygusu hissediyorsun. İşin veya sağlığınla ilgili zorlu sorunları çözmek için gerekli tüm araçlara ve kaynaklara şu anda sahipsin. Enerjini, işlerini daha verimli hâle getirmeye, önemli projelerini yeniden düzenlemeye veya geliştirmeye; hatta günlük rutinlerini iyileştirmeye yöneltirsen büyük başarılar elde edebilirsin. Sağlığını iyileştirmeye yönelik çabaların da bu dönemde olumlu sonuçlar verebilir. Senin lehine işleyecek olanı sezgisel olarak güçlü bir şekilde hissediyorsun. Bu sayede planların netleşiyor ve hangi yolda ilerlemen gerektiğini daha net görebiliyorsun. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün Mars ile Plüton'un burcunla uyumlu oluşturduğu üçgen açı, birçok işi başarıyla tamamlayabilmen için sana güçlü bir destek veriyor. Kendini ifade etme, yeteneklerini veya çalışmalarını paylaşma ya da yeni bir kitleye ulaşma konusunda daha cesur davranabilirsin. Ayrıca tutkuyla bağlı olduğun projelerde veya eğitimle ilgili konularda önemli ilerlemeler kaydetmen mümkün. Seni zorlayan bir alanı aşmana ya da hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak değerli bir kaynak, fikir veya fırsatla beklenmedik şekilde karşılaşabilirsin. Özgüvenini gösterdiğinde ve insanların kararlılığın ile tutkunu fark etmesini sağladığında, çok daha büyük başarılar elde edebilir ve neredeyse imkânsız görünen işleri bile başarabilirsin. Romantik ilişkiler, birlikte yapılan etkinlikler veya maceralar sayesinde güçlenebilir. Başkalarıyla rutinin dışına çıkıp farklı deneyimler yaşamak sana hem keyif hem de tatmin getirebilir. Bakış açını ve inançlarını genişletmek de bu dönemin önemli temalarından biri olabilir; özellikle de kurduğun ilişkiler ve bağlantılar sayesinde. Ortak bir amaç ve paylaşılan hedefler, ilişkilerini daha sağlam ve tatmin edici bir noktaya taşıyabilir. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, şu sıralar hayatında iyileştirmeler yapmaya odaklanıyorsun ve bu kararlılık hem ilişkilerini hem de projelerini güçlendirmene yardımcı olabilir. İçsel ve duygusal cesaretin bugün en büyük destekçilerinden biri. Mars ile Plüton'un uyumlu açısı, hayatımızın bazı alanlarında daha güçlü ve dayanıklı olmamızı sağlayarak gelişim ve ilerlemeyi destekler. Bu nedenle bugün, özellikle aile yaşamın veya özel hayatınla ilgili uzun süredir çözülemeyen sorunlara kalıcı çözümler bulmak için oldukça güçlü bir zaman. Yapacağın iyileştirmeler; artık işlevini tamamlamış bir şeyi geride bırakmayı, gereksiz eşyalardan veya yüklerden kurtulmayı, yaşamını yeniden düzenlemeyi ya da seni uzun zamandır yoran kişisel bir sorunu hafifletmeyi içerebilir. Yakın bir ilişkide de büyüme ve öğrenme fırsatı doğabilir. İçindeki cesaret sayesinde uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu gündeme getirebilir veya herkesin farkında olduğu ama kimsenin dile getirmediği bir meseleyle yüzleşebilirsin. Merkür geri hareketinde olduğu için yepyeni projelere başlamak için en uygun dönem olmayabilir. Buna rağmen, mevcut bir projeyi yeniden yapılandırmak, geliştirmek veya kendi yararına olacak şekilde elden geçirmek konusunda oldukça kararlı olabilirsin. Bu tür çalışmalar şu anda özellikle destekleniyor. Bugün neyin gerçekten önemli olduğunu daha net görüyor ve önceliklerini bilinçli bir şekilde belirleyebiliyorsun. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Mars–Plüton geçişi, iletişim, ortaklıklar, romantik ilişkiler ve yaratıcılık açısından seni oldukça güçlü bir konuma getiriyor. Bu alanların herhangi biri şu anda önemli ölçüde desteklenebilir. Bu konuları her zamankinden biraz daha ciddiye alıyor, önceliklerini belirlemeye ve hayatını düzene sokmaya odaklanıyorsun. Sözlerinle bir arkadaşını veya partnerini etkileme gücün artıyor. Ayrıca bir ilişkiyi bir adım ileri taşımak ya da biriyle arandaki sorunlu bir konuyu cesaretle ele almak için uygun bir zamandasın. Ortaklaşa yapılan çalışmalar verimli sonuçlar verebilir. Bir hedefe ulaşmak veya önemli bir karar almak için ekip çalışması yapmak ya da bir ortakla hareket etmek özellikle başarılı olabilir. Uzun süredir önünde duran bir engeli aşmaya veya canını sıkan bir sorunu çözmeye kararlısın ve bunu başarma olasılığın oldukça yüksek. Başkaları bugün seni özellikle etkileyici, ikna edici ve çekici bulabilir. Bu destekleyici etki sayesinde eğitimine, projelerine veya ilişkilerine daha iyi odaklanabilir ve bunları kendi lehine geliştirebilirsin. Merkür geri hareketinde olduğu için tamamen yeni başlangıçları biraz ertelemek daha doğru olabilir. Ancak hâlihazırda devam eden işlerde, projelerde ve ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydetmen için oldukça elverişli bir dönemdesin. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Mars–Plüton geçişi, detaylarla ilgilenmek, araştırma yapmak, yöntemleri geliştirmek ve seni gerçekten motive eden işlere kendini vermek için oldukça güçlü bir destek sağlıyor. Bu etki, hayatını daha iyi hâle getirmek için bir şeyi yeniden inşa etmeyi ya da yeniden düzenlemeyi teşvik ediyor. Bazı durumlarda ise artık işlevini yitirmiş bir şeyi tamamen geride bırakma ihtiyacını da beraberinde getirebilir. Kendi yaşam alanını, evini, maddi konularını veya değer verdiğin bir eşyayı düzenlemek ve iyileştirmek için ekstra çaba gösterebilirsin. Sağlığını geliştirmeye yönelik bir proje de bu dönemde gündeme gelebilir. Mars'ın iş ve sağlık alanındaki hareketi, Plüton'un dönüştürücü etkisiyle uyumlu bir açı oluşturuyor. Bu da seni özellikle güçlü ve kararlı kılıyor. Şu anda yaşadığın bir durumdan duyduğun rahatsızlık bile aslında değişim ve iyileştirme için bir motivasyon kaynağı olabilir ve bu senin lehine çalışır. Odak noktanı daraltmak, gereksiz şeyleri elemek ve işleri sadeleştirmek bugün özellikle verimli sonuçlar getirebilir. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün kişisel çekiciliğin oldukça güçlü ve kendini, yeteneklerini ya da tutkularını ifade etmek için gereken cesareti bulman kolaylaşıyor. Kişisel değişimler ve gelişimler gündeminde olabilir; aynı zamanda yaratıcı projelerine, hobilerine, boş zaman aktivitelerine ve romantik konulara daha hızlı ve kararlı bir şekilde yöneliyorsun. Aile ya da aşk ilişkilerinde bir anlaşmazlığı çözme isteğin artabilir. Sorunlu alanlardan artık yorulmuş hissedip bunları geride bırakmak isteyebilirsin. Seni en iyi sonuçlara götüren durumlara doğal olarak çekiliyorsun; ancak bugün konfor alanının biraz dışına çıkmaya da açıksın ve bu, başarı için önemli bir anahtar olabilir. Kendini yeniden "sunma" ya da ifade etme biçimini güncelleme isteği öne çıkabilir. Seni uzun süredir geri tutan bir engeli aşmak ve kendini daha özgür ifade etmek istiyorsun. Merkür geri hareketinde olduğu için tamamen yeni başlangıçlar için en ideal zaman olmayabilir. Ancak mevcut projelere odaklanmak, özel ilgi gerektiren alanları geliştirmek için oldukça uygun bir gün. Bir ilişkide daha derin bir bağ kurmak ya da yeni bir başlangıç yapmak da mümkün olabilir. Şu anda kendini ve potansiyelini daha iyi tanımak için güçlü bir dönemdesin. Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2026 Pazartesi 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün kişisel yaşamında güçlü bir destek ve ilerleme enerjisi var. Yakın ilişkiler, verilen desteklerle daha da sağlamlaşabilir. Özellikle dikkat gerektiren alanları fark ediyorsun ve bunlarla yüzleşmeye daha hazır hissediyorsun. Hayal kırıklıklarını bir sorunu çözmek için kullanmak bugün sana fayda sağlayabilir. Her zamankinden daha pratiksin ve geleceğini düşünerek hareket ediyorsun; bu da kararlarını daha sağlıklı ve yerinde vermene yardımcı oluyor. Bugün, kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini yaptığın eylemlerle daha net ortaya koyma zamanı. Özellikle geride bıraktığın şeyler üzerinden kendini ifade etme ihtiyacı öne çıkabilir. Bazen değişim için ekstra bir itici güce ihtiyaç duyarız ve Mars–Plüton bağlantısı sana bu gücü vererek zor bir konuyu geride bırakmanı kolaylaştırıyor. Bu dönem, yeniden yapılandırma, düzenleme ve yeniden şekillendirme için oldukça uygun. Bu durum ev ve aile yaşamınla ilgili olabileceği gibi duygusal bir süreçle de ilgili olabilir. Hayatında daha fazla kontrol sahibi olma isteğin artıyor ve bunu gerçekleştirmek için somut adımlar atabilirsin. Şu anda kendini geliştirmek, güçlendirmek ve daha sağlam bir zemine oturtmak için çok uygun bir dönemdesin.