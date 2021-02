Batı ve Hint astrolojisi arasındaki 5 temel fark

Vedik Astroloji olarak da anılan Hint Astrolojisi, Jyotisha ya da Jyotishya gibi daha geleneksel adlandırmalara da sahiptir. Sanskritçe’den çevrildiğinde bu kelimeler “aydınlık, semavi beden” anlamına gelir. Hint Astrolojisi bundan binlerce yıl önce Hindistan alt kıtasında geliştirilmişken, Batı Astrolojisi Antik Yunan'da ortaya çıkmış ve Mısır kültüründen de etkilenmiştir. Batı ve Hint astrolojileri arasındaki en temel fark, 12 burcun takımyıldızlarını ayırmak için iki farklı sistem kullanmalarına dayanır.

Batı ve Hint astrolojisi sistemleri arasındaki 5 temel fark:

Batı astrolojisi Tropikal Zodyak sistemini kullanır ve 12 burcu, 21 Mart tarihinden itibaren Koç burcundan başlamak üzerek ele alır. Diğer taraftan Hint Astrolojisi, Sidereal Zodyak sistemine dayanmaktadır.

sistemini kullanır ve 12 burcu, 21 Mart tarihinden itibaren Koç burcundan başlamak üzerek ele alır. Diğer taraftan Hint Astrolojisi, sistemine dayanmaktadır. Koç burcu Hint Astrolojisi için de ilk burçtur ancak hesaplamalara göre burçların başlangıcı 14 Nisan sayılır.Hint astrolojisinin baz aldığı Sidereal Zodyak sisteminde yıldızların konumu, Batı astrolojisi hesaplamalarında kullanılan Tropikal Zodyak sisteminde ise Güneş esastır.

Hint astrolojisinde toplamda 9 gezegen bulunur: Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn ve Ay Düğümleri olan Rahu-Ketu. Batı astrolojisi ise Uranüs, Neptün ve Plüton ’u ayrıca hesaba katar. Hint astrolojisinin Batı astrolojisinden bir başka farkı ise Nakshatra adı verilen ay takımyıldızlarını kullanmasıdır.

Batı astrolojisi ise ’u ayrıca hesaba katar. Hint astrolojisinin Batı astrolojisinden bir başka farkı ise Nakshatra adı verilen ay takımyıldızlarını kullanmasıdır. Hint Astrolojisi, gelecek tahmini yapmak için gezegenleri analiz ederken Vimshottari Dasha sistemini kullanır. Bu sisteme göre bir insanın maksimum yaşam süresi 120 yıldır. 1 Dasha yılı yaklaşık 365,25 günlük astronomik güneş yılına eşittir. Batı astrolojisi ise Dasha sistemini kullanmaz, gezegenlerin ilerlemelerine ve hareketlerine bağlı olarak transitleri üzerine çalışır.

sistemini kullanır. Bu sisteme göre bir insanın maksimum yaşam süresi 120 yıldır. 1 Dasha yılı yaklaşık 365,25 günlük astronomik güneş yılına eşittir. Batı astrolojisi ise Dasha sistemini kullanmaz, gezegenlerin ilerlemelerine ve hareketlerine bağlı olarak transitleri üzerine çalışır. Güneş’in konumu ve gezegen hareketleriyle ilgilenen Batı astrolojisi, kişinin psikolojisi, kişiliği ve karakteriyle ilgilenmektedir. Diğer yandan Ay’ı merkeze alan Hint astrolojisi hayatı tüm alanlarıyla bir bütün olarak ele alır.

Hangisi daha güvenilir?

Batı astrolojisine kıyasla Hint astrolojisinin doğruluğuna dair daha fazla kanıt bulunmaktadır. Daha gerçekçi astronomik prensiplere dayanan Hint astrolojisi, sadece doğum haritasını değil aynı zamanda gezegenlerin farklı burçlara yaptığı transitleri (dasha) ve bu transitlerin eşzamanlı etkilerini de inceler.

Ay her 2,25 günde bir yeni bir burca ilerlerken Güneş bunu 1 ayda tamamlar. Bu da Ay’a dayalı tahminlerin yani dolayısıyla Hint astrolojisinin daha doğru olduğunun bir kanıtıdır. (Durumlara ve olaylara göre ruh halimizin sıklıkla değiştiği göz önünde bulundurulduğunda gayet mantıklı bir yaklaşım).

Ay zihnimizin, duygularımızın ve mizacımızın bir yansımasıdır. Bu da Ay’ın konumunun yorumlanmasının daha doğru tahminlere ve analizlere yol açacağının bir göstergesi sayılabilir. Hint astrolojisi daha kesin, detay odaklı araçlar ve metotlar kullanmaktadır. Bu açıdan da Batı astrolojisine kıyasla daha güvenilirdir.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

