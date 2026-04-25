Batı ve Hint astrolojisi arasındaki 5 temel fark

Vedik Astroloji olarak da anılan Hint Astrolojisi, Jyotisha ya da Jyotishya gibi daha geleneksel adlandırmalara da sahiptir. Sanskritçe’den çevrildiğinde bu kelimeler “aydınlık, semavi beden” anlamına gelir. Hint Astrolojisi bundan binlerce yıl önce Hindistan alt kıtasında geliştirilmişken, Batı Astrolojisi Antik Yunan'da ortaya çıkmış ve Mısır kültüründen de etkilenmiştir. Batı ve Hint astrolojileri arasındaki en temel fark, 12 burcun takımyıldızlarını ayırmak için iki farklı sistem kullanmalarına dayanır.
Hint astrolojisine göre burç nasıl hesaplanır?
Batı ve Hint astrolojisi sistemleri arasındaki 5 temel fark:
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Hangisi daha güvenilir?
Batı astrolojisine kıyasla Hint astrolojisinin doğruluğuna dair daha fazla kanıt bulunmaktadır. Daha gerçekçi astronomik prensiplere dayanan Hint astrolojisi, sadece doğum haritasını değil aynı zamanda gezegenlerin farklı burçlara yaptığı transitleri (dasha) ve bu transitlerin eşzamanlı etkilerini de inceler.
Ay her 2,25 günde bir yeni bir burca ilerlerken Güneş bunu 1 ayda tamamlar. Bu da Ay’a dayalı tahminlerin yani dolayısıyla Hint astrolojisinin daha doğru olduğunun bir kanıtıdır. (Durumlara ve olaylara göre ruh halimizin sıklıkla değiştiği göz önünde bulundurulduğunda gayet mantıklı bir yaklaşım).
Ay zihnimizin, duygularımızın ve mizacımızın bir yansımasıdır. Bu da Ay’ın konumunun yorumlanmasının daha doğru tahminlere ve analizlere yol açacağının bir göstergesi sayılabilir. Hint astrolojisi daha kesin, detay odaklı araçlar ve metotlar kullanmaktadır. Bu açıdan da Batı astrolojisine kıyasla daha güvenilirdir.
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Referanslar
Vedic Feed. 5 Basic Differences Between Vedic Astrology and Western Astrology. Şuradan alınmıştır: https://vedicfeed.com/differences-between-vedic-astrology-and-western-astrology/
Yourtango. What Is The Difference Between Vedic & Western Astrology? Şuradan alınmıştır: https://www.yourtango.com/2019327648/what-astrology-why-vedic-more-accurate-western-horoscopes