Esenlikler. Bu aya bir başlık atmak isteseydim “Hız Treni” olurdu. Bu ay belki de son yıllarda gördüğüm gezegen etkileşimleri açısından en hareketli ay diyebilirim. Belirgin bitişler, başlangıçlar, kaderimize yön verecek kilit olaylar gerçekleşebilir.

Sadece açılar değil Neptün ve Satürn gibi uzak gezegenler retro harekete başlayacak. Merkür de ay’ın son haftası civarı retro’dan çıkacak.

Önce bu retrolardan başlayalım zira bu yazı uzun olacak.

Neptün ve Satürn koç burcunda retro harekete başlayacaklar. Satürn ay sonuna doğru retroya başlayacak olsa da şu an ikisi de oldukça yavaş ve durağan seyrediyor yani bu retro’yu zaten biz çoktan hissetmeye başladık. Ama tam retro harekete başlamaları bu ay gerçekleşecek. Ve ikisi de 11 - 12 aralığa kadar retro kalacak. İlginçtir ki 1 gün arayla retrodan çıkacaklar. Yani yıl’ın neredeyse geri kalanı bu iki gezegenin retrosu ile geçecek.

Satürn retrosu ile koç burcunda kurduğumuz yapı, disiplin ve sorumluluk temaları biraz içe dönecek. Bazı konular gerite dönüp düzeltilecek. Tam olarak temele oturamamış konular üzerinde bir kez daha durulacak. Neptün Retrosu ile Neptün’ün romantize ettiği şeyler, belki biraz bulanıklaştırdığı, karıştırdığı konular biraz daha net gözükecek. Yani aslında neptün’ün hayal kırıklığı teması, birşeylerin sandığımız gibi olmadığını anlamamız bu retro dönemlerine denk gelebilir. Biz kimiz, ne istiyoruz, ne için ilerliyoruz ve savaşıyoruz, bunlar koç temaları olduğu için aslında bu dönem hem bazı şeylerin biraz daha netleşmesi ve tam temele oturmamış konuların geriye dönüp tekrar düzeltilmesi şeklinde geçebilir.

Merkür de sonlara doğru direkt harekete geçecek. Bunu artık çoğunuz biliyorsunuz, HTHayat sosyal medya kanallarında da bir aksilik olmazsa Merkür Retrosu ile ilgili bir videomuz olacak.

Gezegen burç değişimlerinden devam edelim. Güneş her temmuz olduğu gibi Aslan burcuna geçecek. Venüs de 9 Temmuz'dan itibaren Başak burcunda olacak. Aslan’dan Başak burcuna geçen Venüs biraz eğlenceli sosyallikten daha temkinli, eleştirel, rafine bir sosyalliğe geçiş yapsa da Ay sonunda Güneş’in Aslan’a geçmesi ortalığı yeniden şenlendirecek. Ama ay ortası biraz daha Başak kapalılığında geçebilir.

Şimdi gelelim çılgın açılara. Kısaca bir çerçeveyi çizmek gerekirse Uranüs Neptün Plüton bunlar birbirlerine açı yapıyorlar ki bu çok nadirdir tüm bu gezegenlerin birbirine açısı. Ve bunlara da nisbeten daha hızlı hareket eden Mars ve Jüpiter eşlik edecek. Gerçekten belki de çok uzun yıllar görülmeyecek bir etki.

Öncelikle bu Uranüs Neptün ve Plüton’un birbirine yaptığı uyumlu açılardan bahsedelim. Bu zamanın en önemli açılarından ve uzun bir süre bu gezegenler birbirlerine uyumlu etkileşimde ilerleyecekler.

Uranüs Neptün altmışlığı teknolojik ilerlemeler, ruhsal uyanışlar ile el ele diyebiliriz. Hayal gücü ve deha’nın birbirine uyumu. Uranüs’ün Plüton ile üçgeni bu değişimlerin köklü, tutkulu ve derin, daha güçlü etkili olacağına işaret ediyor. Tabii Neptün de Plüton’u altmışlık ile görüyor ki kolektif bilinçaltındaki derin dönüşümleri de bir kez daha vurgulayalım. Yani hayal gücünün deha ile destekli ilerlemesinin etkileri pluton ile çok daha etkili çok daha derin olacak. Bu ay bu etkinin zirve yaptığı zamanlar diyebiliriz. Uzun zamandır etkileri hissedilen ve hissedilecek olan bir açı olduğunu söylemeliyim.

Bunlara Mars eklenince bunlar daha da tetiklenir. Yani hem exact dediğimiz tam açı oluşturuyorlar hem de Mars gelip bunlara tetik oluyor. Kısaca tüm mars açılarını yazmaktansa yukarıda bahsettiğim etkilere Mars’ın enerji katması, bir nevi eril güç, yani risk alma cesareti ve hız getireceğini söylemeliyim. Mars bu etkiye İkizler tarafından katılacak yani Uranüs’e kavuşarak yapacak.

Ayrıca Mars Kuzey Ay Düğümü karesini de bu dönemde yaşayacağız. Bu da aslında bu etkinin ne kadar kırılma getirebilen, kadersel olduğunu da bir kez daha vurguluyor. Mars Satürn ile de bu ay uyumlu etkileşimde. Her ne kadar özgüven ve girişkenlik fazla olsa da işin içerisinde disiplin ve kontrolü de katabiliyoruz.

Tüm bu açılara Mars eşlik ettikten sonra Jüpiter de eşlik edecek. Jüpiter Aslan tarafından yani Pluton’a karşıt açı yaparak gelişecek bu açılar. Yani Jüpiter karşıt pluton (zor açı), üçgen Neptün, altmışlık Uranüs. Üçgen ve altmışlık uyumlu açılar.

Bu da Mars’ın eril gücünden sonra Jüpiter’in büyütücü, şans getirici etkisinin de burada olacağını söyleyebiliriz. Yukarıda bahsettiğim etkilere şans ve büyümeyi de ekleyin. Bunlar Mars açılarını takiben meydana gelecekler gibi düşünebiliriz.

Temmuz ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Temmuz - Jüpiter Chiron Karesi:

Büyüme isteği eski yaralara takılabilir. Kişi, kendine fazla güvenip sınırları zorlayabilir ya da eksiklik hissiyle geri durabilir. Bu açı, abartıdan kaçınmayı ve gerçekçi bir iyileşme yolu bulmayı öğretir. Ölçülü adımlar atıldığında, deneyimler hem farkındalık hem de şifa getirir.

2 Temmuz - Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

4 Temmuz - Mars Uranüs Kavuşumu:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

5 Temmuz - Mars Neptün Altmışlığı:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

5 Temmuz - Mars Plüton Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

6 Temmuz - Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

7 Temmuz - Neptün geri harekete başlıyor!

9 Temmuz - Venüs Başak'ta!

10 Temmuz - Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

11 Temmuz - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

13 Temmuz - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

13 Temmuz - Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

15 Temmuz - Uranüs Neptün Altmışlığı:

Uzak gezegenlerin çok önemli bir açısı. Sezgisel yaratıcılığı ve vizyoner düşünceyi destekleyen bir enerjiyi ifade eder. Kişi, ilham verici fikirlerle yenilikçi çözümler geliştirebilir ve hayallerini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu açı, ruhsal farkındalık ile özgünlüğü harmanlayarak ilerlemeyi teşvik eder.

18 Temmuz - Uranüs Plüton Üçgeni:

Değişim doğal ve akıcı bir şekilde gerçekleşir. Kişi, eski kalıpları zorlanmadan bırakabilir. Yenilik isteğiyle derin dönüşüm aynı yönde çalışır. Bu açı, güçlü farkındalıklar ve köklü ama zahmetsiz değişimler getirir. Cesur adımlar, hayatı ileriye taşıyan kalıcı yenilenmeler yaratır.

19 Temmuz - Mars Satürn Altmışlığı:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

20 Temmuz - Jüpiter Neptün Üçgeni:

İnançlar genişler, bakış açısı yumuşar. Kişi, hayata daha anlamlı bir yerden bakabilir. Umut artar, sezgiler güçlenir. Bu açı, ilham veren fırsatlar ve içsel güven duygusu yaratır.

20 Temmuz - Jüpiter Plüton Karşıtlığı:

Güç ve büyüme arasında gerilim oluşur. Aşırıya kaçma riski vardır. Kişi, kontrol etme isteğini sorgulamak zorunda kalır. Bu açı, ölçüyü kaçırmadan güçlenmeyi öğrenme dersini getirir.

21 Temmuz - Jüpiter Uranüs Altmışlığı:

Ay’ın önemli açılarından. Sürpriz ve ani gelen şansları yükseltecek bir etki. Problem yaratabilecek durumlar varsa bu durumlardan bizi çıkartabilecek durumlar oluşabilir. Yaratıcı fikirlere oldukça açık bir dönem. Önemli anlaşmalar, uluslararası konular, yolculuklar ve özellikle eğitim açısından oldukça destekleyici.

22 Temmuz - Güneş Aslan'da!

23 Temmuz - Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

24 Temmuz - Merkür ileri harekete başlıyor!

24 Temmuz - Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

25 Temmuz - Neptün Plüton Altmışlığı:

Derin dönüşümler yumuşak bir farkındalıkla ilerler. Kişi, kontrol edemediği şeyleri kabullenmeyi öğrenir. Ruhsal çözülmeler korkutucu değil, dönüştürücü çalışır. Bu açı, içsel temizlik ve sessiz ama kalıcı değişimler sağlar.

26 Temmuz - Satürn geri harekete başlıyor!

27 Temmuz - Güneş Plüton Karşıtlığı:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

27 Temmuz - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

28 Temmuz - Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

29 Temmuz - Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

29 Temmuz - Güneş Jüpiter Kavuşumu:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızın iyi olduğu, güçlü kişilerden yardım ve destek aldığımız mutlu bir dönem.

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