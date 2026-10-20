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Ana Sayfa Stil Podyumdan sokağa: Sezonun en trend iş birlikleri
Stil

Podyumdan sokağa: Sezonun en trend iş birlikleri

H&M'den Jacquemus'e, Miu Miu'dan Gap'e podyum dünyası ile sokak stilini bir araya getiren en heyecan verici ve en yeni koleksiyonlar!

Giriş: 20 Ekim 2026, Salı 13:33
Güncelleme: 20 Ekim 2026, Salı 13:33
1

H&M X Elie Saab

H&M X Elie Saab iş birliği ile Elie Saab'ın; el işçiliği hissiyatı veren detayları, ışıltılı işlemeleri H&M'in modern kapsül gardırobuna taşınıyor. Kırmızı halı zarafetini gündelik şıklığa taşıyan bu iş birliği modaseverlere ulaşılabilir bir haute couture sunuyor.

2

GAP X Zac Posen

Zac Posen'in GAP'in Kreatif Direktörlüğü görevini üstlenmesiyle hayata geçen bu işbirliği (GapStudio projesi), gündelik giyim stilini heykelsi formlarla yeniden tanımlıyor. Posen, GAP'in temel kumaşı olan kot (denim) ve klasik poplin gömlekleri; drapeler, özel kesim gömlek elbiseler ve yapılı siluetlerle bir üst seviyeye taşıyor. Sadelik ile iyi terziliği bir araya getiren bu iş birliği sokak şıklığını bir üst seviyeye taşıyor.

3

Timberland X Jacquemus

Jacquemus ile Timberland'in buluşması, dayanıklılığı ve outdoor ruhunu yüksek modanın çabasız estetiğiyle harmanlıyor, klasikleşmiş bir ayakkabıyı podyum şıklığına kavuşturuyor.

4

New Balance X Miu Miu

Lüks modanın en popüler markalarından Miu Miu'nun New Balance ile iş birliği "yükseltilmiş sneaker" (elevated sneaker) akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Miu Miu, New Balance'ın 574 ve 530 gibi klasik modellerini; eskitilmiş süetler ve karakteristik bağcık oyunlarıyla yeniden yorumluyor. Spor giyimin konforunu Miu Miu'nun çabasız ve şık estetiğiyle buluşturan bu ayakkabılar, modern sokak modasının en çok arzulanan modelleri arasında yer alıyor.

5

UGG X Willy Chavarria

Çirkin-şık estetiğinin ve konforun simgesi UGG, tasarımcı Willy Chavarria'nın cesur ve alt kültürlerinden beslenen çizgisiyle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Chavarria; UGG'ın imza ürünlerini hacimli, sert detaylar, metal aksesuarlar ve maskülen dokunuşlar ile başka bir çizgiye çekiyor.

6

ASICS X Cecilie Bahnsen

Cecilie Bahnsen ile ASICS iş birliği, Asics'in bilinen modellerine romantik bir dokunuş ekliyor. Bahnsen; ASICS'in performans odaklı, karmaşık jel tabanlı koşu ayakkabılarını el yapımı nakışlar, cırt cırtlı bantlar ve mary-jane tarzı feminen detaylarla yeniden şekillendiriyor.

7

Nike X Jacquemus

Nike ile Jacquemus'nün bu iş birliği drapeli detaylar ve pastel tonlarındaki renk paletiyle buluşturuyor. J Force 1 gibi yeniden tasarlanan ikonik ayakkabılardan asimetrik antrenman kıyafetlerine kadar uzanan bu işbirliği, spora ve aktif yaşama lüks bir çabasızlık katıyor.

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