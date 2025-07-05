7 - 13 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli olmasa da Uranüs ikizler’e, Satürn’de geri harekete bu hafta başlayacak. Bu haftanın belki de tek kayda değer gezegen açısı Venüs Plüton üçgeni olacak. Venüs Plüton ile uyumlu temaslasında ikili ilişkilerdeki derinlik ve tutku temasına vurgu yapar. İlişkilerde problemleri daha derine inerek çözme becerisini güçlendirir.

Satürn’ün geri hareketi için aylık yazımda yazdığım gibi “Satürn de aslında bizi yavaşlatan olayların (Özellikle Koç ve Balık burcunda) daha da yavaş, daha da tekrarlı ilerleyebileceği dönemlere işaret ediyor. Sorumlulukların biraz daha az görünür olduğu ama alttan alta tekrarlayan bir şekilde ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Kurduğumuz yapılarda bazı konular için geriye dönüp tekrar düzeltme zamanı.” Bu etkiyi özellikle bu hafta çokça hissedebiliriz.

Uranüs İkizler geçişi de aslında tam hafta başında başlayacak ve etkisi çok güçlü bir şekilde hissedilecek. Uranüs ikizler için de kısaca aylık yorumumdan bir paragraf bırakmak istiyorum: “Bu dönemde iletişim, yapay zeka, sosyal medya, basın, videolar, görseller, istihbarat gibi konularda inanılmaz sıçramalar yaşayacağız diyebilirim. Uranüs’ün hızlı ve elektrikli hali Boğa’da biraz yavaşlamıştı, ikizlerle birlikte tekrar o elektrik çok yüklenecek.” Yani bu hafta oldukça ilginç ve özellikle iletişimsel konularda çok enteresan gelişmelerle Uranüs İkizler sürecine başlayabilir. Kasım Ay’ında Uranüs tekrar Boğa burcuna geçecek aslında esas geçiş 2026’da yaşanacak fakat bu da çok etkili bir İkizler başlangıcı diyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Oldukça iyimser, özgüvenli bir başlangıç. Ay’ın açıları da oldukça uyumlu. Pluto, Neptün ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Yani aslında odaklanma, disiplin gücümüz de oldukça iyi. Yani hem iyimser, özgüvenliyiz, hem de disiplinli olduğumuz bir gün.

Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine oldukça iyimser, dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilecek güzel bir gün. Ay’ın bugün gezegensel etkileşimi yok.

Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugün haftanın zor günlerinden. Zaten Oğlak burcundaki Ay biraz kötümserdir. Ayrıca Satürn ve Neptün ile sert etkileşime girecek. Bu da günü oldukça melankolik, kötümser yapabilir. İş biraz yoğun olabilir, disiplinimiz yüksek.

Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine disiplinli ve biraz kötümserlik derecesinde gerçekçi bir gün fakat özgüvenimiz bugün yerinde. Fiziksel enerjimiz çok yüksek çünkü Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Girişim cesaretimizin yüksek olduğu bir gün.

Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün oldukça uyumlu açıları var. Uranüs, Neptün ve Satürn ile uyumlu etkileşim var. Oğlak her ne kadar gelenekçi bir burç olsa bile bugün oldukça farklı işler yapabiliriz. Ayrıca yine disiplinimiz de çok yüksek. Sezgilerimiz, yaratıcılığımız da oldukça güçlü.

Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiyor. Günün erken saatleri biraz krizli, negatif duyguların etkisinde geçebilir. Ay Pluto ile kavuşuyor ama ilerleyen saatlerde Plüto’dan uzaklaşıyor. Venüs ile uyumlu etkileşime geçiyor ve Öğle saatleri çok daha sakin, ilişkiler konusunda pozitif geçecek.

Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi yok. Entelektüel, bilgi almak konusunda istekli, arkadaşlarla, gruplarla sosyal olarak geçirebileceğimiz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya