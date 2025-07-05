7 - 13 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 7 - 13 Temmuz 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

7 - 13 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 05 Temmuz 2025 23:55
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Esenlikler. Bu hafta çok hareketli olmasa da Uranüs ikizler’e, Satürn’de geri harekete bu hafta başlayacak. Bu haftanın belki de tek kayda değer gezegen açısı Venüs Plüton üçgeni olacak. Venüs Plüton ile uyumlu temaslasında ikili ilişkilerdeki derinlik ve tutku temasına vurgu yapar. İlişkilerde problemleri daha derine inerek çözme becerisini güçlendirir.


Satürn’ün geri hareketi için aylık yazımda yazdığım gibi “Satürn de aslında bizi yavaşlatan olayların (Özellikle Koç ve Balık burcunda) daha da yavaş, daha da tekrarlı ilerleyebileceği dönemlere işaret ediyor. Sorumlulukların biraz daha az görünür olduğu ama alttan alta tekrarlayan bir şekilde ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Kurduğumuz yapılarda bazı konular için geriye dönüp tekrar düzeltme zamanı.” Bu etkiyi özellikle bu hafta çokça hissedebiliriz.


Uranüs İkizler geçişi de aslında tam hafta başında başlayacak ve etkisi çok güçlü bir şekilde hissedilecek. Uranüs ikizler için de kısaca aylık yorumumdan bir paragraf bırakmak istiyorum: “Bu dönemde iletişim, yapay zeka, sosyal medya, basın, videolar, görseller, istihbarat gibi konularda inanılmaz sıçramalar yaşayacağız diyebilirim. Uranüs’ün hızlı ve elektrikli hali Boğa’da biraz yavaşlamıştı, ikizlerle birlikte tekrar o elektrik çok yüklenecek.” Yani bu hafta oldukça ilginç ve özellikle iletişimsel konularda çok enteresan gelişmelerle Uranüs İkizler sürecine başlayabilir. Kasım Ay’ında Uranüs tekrar Boğa burcuna geçecek aslında esas geçiş 2026’da yaşanacak fakat bu da çok etkili bir İkizler başlangıcı diyebilirim.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Oldukça iyimser, özgüvenli bir başlangıç. Ay’ın açıları da oldukça uyumlu. Pluto, Neptün ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Yani aslında odaklanma, disiplin gücümüz de oldukça iyi. Yani hem iyimser, özgüvenliyiz, hem de disiplinli olduğumuz bir gün.


Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine oldukça iyimser, dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilecek güzel bir gün. Ay’ın bugün gezegensel etkileşimi yok.


Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugün haftanın zor günlerinden. Zaten Oğlak burcundaki Ay biraz kötümserdir. Ayrıca Satürn ve Neptün ile sert etkileşime girecek. Bu da günü oldukça melankolik, kötümser yapabilir. İş biraz yoğun olabilir, disiplinimiz yüksek.


Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine disiplinli ve biraz kötümserlik derecesinde gerçekçi bir gün fakat özgüvenimiz bugün yerinde. Fiziksel enerjimiz çok yüksek çünkü Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Girişim cesaretimizin yüksek olduğu bir gün.


Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün oldukça uyumlu açıları var. Uranüs, Neptün ve Satürn ile uyumlu etkileşim var. Oğlak her ne kadar gelenekçi bir burç olsa bile bugün oldukça farklı işler yapabiliriz. Ayrıca yine disiplinimiz de çok yüksek. Sezgilerimiz, yaratıcılığımız da oldukça güçlü.


Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiyor. Günün erken saatleri biraz krizli, negatif duyguların etkisinde geçebilir. Ay Pluto ile kavuşuyor ama ilerleyen saatlerde Plüto’dan uzaklaşıyor. Venüs ile uyumlu etkileşime geçiyor ve Öğle saatleri çok daha sakin, ilişkiler konusunda pozitif geçecek.


Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi yok. Entelektüel, bilgi almak konusunda istekli, arkadaşlarla, gruplarla sosyal olarak geçirebileceğimiz bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Pazartesi

7 Temmuz 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Venüs bu sabah Satürn ile altmışlık açı kuruyor ve biraz daha temkinli ve pratik olmak keyif verebilir. Bu geçiş, özellikle sosyal hayatımızda duygularımızı netleştirmemizi ve daha düşünülmüş bir yaklaşım benimsememizi teşvik eder. Duygularımızı sabitlemeye yardımcı olan, yere sağlam basan bir etkidir. Güvenlik, istikrar ve sadakate daha çok değer veririz. Bu geçiş, sıradan ve güvenilir olanın cazibesini artırır; uzun süredir süregelen dostlukları ya da kendini kanıtlamış zevkleri takdir ederiz. Başkalarına ve kendi duygularımıza karşı daha sorumlu davranırız. Sağduyumuz yerindedir. Planlama ve organizasyondan keyif alabiliriz; bu enerji kendimizi daha güvende ve dengede hissetmemize yardımcı olabilir. Venüs ayrıca Neptün ile de altmışlık açı kuruyor; bu açı bazı durumlardan zıtlık içerse de destekleyicidir. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarlıyız ve özellikle uyum, sevgi, güzellik ve denge arzusu içindeyiz. Bu altmışlıklarla birlikte, sevdiklerimize ve özel uğraşlarımıza karşı oldukça bağlı olabilir, onlar için basit fedakârlıkları gönülden yapabiliriz. Bugün kendimizden başkaları için vermek bizi iyi hissettirebilir. Venüs ayrıca Plüton ile üçgen açıya ilerliyor, bu da tutkularımızın peşinden gitmemizi ve hedeflerimizle bağlantı kurmamızı teşvik ediyor. Günün Güneş-Uranüs yarı kare açısı ise küçük ama isyankâr bir enerji katmanı ekliyor. Bu geçiş, verimli bir şekilde yönlendirilmesi zor olan genel bir huzursuzluk yaratabilir. Rutini bozmak, değişiklik yapmak ve işleri sarsmak isteyebiliriz. Ancak beklenmedik program değişiklikleri ya da neyin değişmesi gerektiğini tam olarak bilememek bizi gerginleştirebilir.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünün geçişleri, anlayışı teşvik ediyor. Duygusal ve yumuşak huylu doğan ortaya çıkıyor ve sen bunu sahiplendikçe ve ifade ettikçe, başkaları da bunu takdir ediyor. Venüs iletişim alanında yer alıyor; bu da öğrenme, bağlantı kurma, iletişimde bulunma ve meseleleri daha derinlemesine düşünme yoluyla faydalar elde etmenin muhtemel olduğunu gösteriyor. Bugün iletişimlerin ve jestlerin yatıştırıcı, iyileştirici ve çekici bir etki yaratıyor. Kendinle, ilişkilerinle veya mevcut projelerinle ilgili oldukça memnun hissedebilirsin. Başkaları senin doğal ve kendiliğinden sergilediğin kişilik özelliklerine uyum sağlıyor, bunları fark ediyor ve takdir ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, yüksek zihin alanına geçiyor ve bu da sana olumlu ve geleceğe dönük bir enerji patlaması getirebilir.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünün gezegen geçişleri hayal gücünü artırıyor ve affetme, dinlenme ve stresi bırakma konusunda seni iyi bir konuma getiriyor. Şu anda almak istediğin türden onay ve sevgiyi başkalarına vermek iyi bir fikir olabilir; çünkü enerjiler barış ve uyumu teşvik etmeye oldukça elverişli. Ayrıca, finansal konuları ele alma konusunda sezgisel yeni fikirler üretmek için de uygun bir zaman olabilir, ancak bugün rahatlık sağlayan nesneler her zamankinden daha çekici gelebilir! Bugün olayları akışına bırakmak ve bir şeyleri oldukları gibi kabul etmek sana iyi gelebilir; bu da son zamanlardaki baskılardan hoş bir mola anlamına gelir. Eğer son zamanlarda hayatındaki biriyle ilgili zorlanmalar yaşadıysan ya da ona karşı bir kırgınlık taşıyorsan, bugün seni, bu duyguları bırakma ve yoluna devam etme konusunda destekleyen sağlam bir enerji var. Sana fayda sağlamayan kişilere zihninde yer verme. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş haritandaki sekizinci eve geçerek planları zorlamak yerine içe dönme veya gözlem yapma ihtiyacını ön plana çıkarıyor.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünkü Venüs geçişleri senin için özellikle anlamlı, çünkü Venüs şu anda burcunu ziyaret ediyor. Bu geçişler cazibeni, çekiciliğini ve şansını daha da artırıyor. Şu anda hayatın daha ince, ruhsal ya da başka dünyalara ait yönlerine daha çok kulak veriyorsun ve bu sayede hem kendini hem başkalarını hem de yaşam amacını daha iyi anlayabilirsin. Birine yardım etmek, içten ve düşünceli tavsiyeler vermek, birine destek olmak ya da içgörünle başkalarına ilham vermek hem karşı taraf üzerinde büyük bir etki yaratabilir hem de senin moralini yükseltebilir. Bu dönem, arkadaşlıklar ve arkadaşlık ruhu açısından harika olabilir. Şu anda başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymak sana özellikle tatmin verici gelebilir. Ay'ın günün ilerleyen saatlerinde güneş haritandaki ilişkiler alanına geçmesiyle birlikte, özellikle dostça ya da bağ kurma açısından güçlü bir zaman olabilir.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugünkü geçişler, mesleki veya toplumsal alandaki çekiciliğini artırıyor ya da seni daha önce hayal kırıklığına uğratan konularda şefkatli bir anlayışa ulaşmanı sağlıyor. Hayatının bazı alanlarında, ilerleyebilmek için öfkeyi bırakma zamanı gelmiş olabilir. Kariyerle ilgili konular senin için gizemli ama sihirli şekilde şanslı ilerleyebilir. Geçmişteki fikirlerden yararlanmak başarılı bir yaklaşım olabilir. Aşkla ilgili karmaşalar şu anda keyifli bir nitelik taşıyabilir. Etrafını saran küçük bir gizem havası varsa da bu, paketin doğal bir parçası! Bugün sadece bir şeyleri hayal etmek değil, onları fiziksel forma dönüştürmek açısından da yaratıcılık için harika bir gün olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş haritandaki altıncı eve geçiyor ve üretken olma, işe yarama arzun canlanıyor.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünkü uyumlu Venüs açıları, işleri yoluna koymana yardımcı oluyor. Affetme ve zarafet duyguları yükseliyor ve dışa taşmak istiyor. Sevgi ya da dostluk adına nazik bir jest ya da ifade ile bir şans vermek isteyebilirsin. Hayal gücün artıyor ve ilhamı arkadaşlarından ya da alışılmışın dışındaki deneyimlerden bulabilirsin. Bu geçişler seni daha büyük hedeflere doğru motive ediyor. Öte yandan, bu yumuşak enerjiyi rahatlamak ve gevşemek için kullanmayı da tercih edebilirsin; çünkü gerginliği bırakmak için harika bir zaman. İlişkiler şu anda ister zorlu ister keyifli olsun, bugün ince yollarla gelişebilir. Sosyal durumları daha kolay yönetmeni sağlayan, anlayışı artıran ve hayatına ve geleceğine olan inancı güçlendiren çok güzel bir enerji seni sarıyor. Başkalarına ulaşmak için pek az engel var. Günün ilerleyen saatlerinde Ay yaratıcılık alanına geçiyor ve kendini ifade etme arzun daha da artabilir.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün, mahremiyet ve kariyer alanlarında harika ve olumlu bir vurgu var. Hem kendini keşfetmek hem de yakın bir ilişkiyi geliştirmek için güzel bir zaman. Olaylara her zamankinden daha merhametli bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorsun. Affetmek ya da sadece üzerindeki baskıyı bırakmak bugün daha kolay geliyor. Üzerindeki talepler son zamanlarda yoğun olabilir, ancak şimdi olumlu yönleri görme fırsatları var. Günün enerjisi daha sakin ve bu yalnızca ilişkilerini değil, iş zekânı ve profesyonel çekiciliğini de artırıyor. Başkalarının duygularını ve ruh hallerini sezgisel olarak anlaman mümkün ve bu, onlarla olan ilişkilerini etkiliyor. Kariyer ya da iş çabalarında şu anda vizyoner bir kalite olabilir. Bir izleyici kitlesini, grubu ya da önemli bir kişiyi etkileyebilir, hatta onları büyüleyebilirsin. Bugünün enerjileri büyük adımlardan ziyade küçük ilerlemeleri ve ince hamleleri destekliyor.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs bugün iyi durumda, bu da gerginliği azaltmana ve işleri yoluna koymana yardımcı oluyor. Rahatlatıcı zevklere çekiliyorsun ve hayatında önemli biriyle özel bir uyum gelişebilir. Bugün çekim, nezaket ve sıcaklık yoluyla ortaya çıkıyor ama aynı zamanda sevgi ve ilgini sağlam, pratik yollarla göstermenin de iyi bir zamanı. Merhamet ve anlayış bugün daha bol ve sağlıklı bir doz şeklinde ve bir bağlantıyı güçlendirmene yardımcı olabilir. Ayrıca yeni bir ilgi alanını ya da konuyu keşfetmek için de mükemmel bir zaman. Bugünün enerjileri, ilişkiler alanını inançlar, vizyon ve keşif alanıyla hoş bir şekilde bağlıyor. Kalbini açtıkça veya bakış açılarını paylaştıkça aşk konuları gelişebilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, iletişim alanına geçerek bağlantı kurma ihtiyacını öne çıkarıyor.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünün geçişleri, işine, hizmetlerine, özel projelerine ya da başkalarıyla olan bağlantılarına duyduğun sevgiyi canlandırmana yardımcı oluyor. Daha yüksek bir amaç ya da misyon duygusuyla bağlantı kuruyor olabilirsin. Günün, hayal gücünle ya da içsel dünyan ve rüyalarınla renklenecek. Son zamanlarda yaşanan sorunlar, cevapları zorlamak yerine gizemlerin kendi hızında çözülmesine izin vererek güzelce düzelebilir. Şu anda tam olarak anlaşılmıyor olabilirsin, ama bu senin amaçların için oldukça uygun olabilir. Biraz geri planda durmak şu an için işe yarayabilir. Etrafındaki insanlar, iyileştirici bir auraya sahip olduğunu hissedebilir ve iş, sağlık ya da araştırma ve analiz konularındaki sezgilerin özellikle güçlü ve isabetli olabilir. Ay, günün ilerleyen saatlerinde güneş haritandaki ikinci eve geçiyor ve hayatını daha güvenli ve konforlu hâle getirmenin yollarını düşünmek için iyi bir zaman.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün harekete geçme isteğiyle dolu olabilirsin, ancak enerjini nereye yönlendireceğini bilemediğinde biraz huzursuz hissedebilirsin. Özgürlük şu anda senin için her zamankinden daha önemli bir konu olabilir ve bu meseleye dair duygularını daha yakından incelemen gerekebilir. Yine de, insanlara karşı daha sezgisel davranıyorsun ve özellikle onların duygularına karşı bugün oldukça hassassın. Etkili olan Venüs-Neptün uyumlu açısıyla birlikte nazik bir yaklaşım ödüller getirebilir. Aynı zamanda yaratmak, yazmak, sanat ya da müzik yapmak ya da özgün sanat eserlerini, tiyatroyu, yazıyı ve müziği takdir etmek ve bunlardan keyif almak için harika bir zaman. Daha önce fark etmediğin birinin bazı özelliklerini şimdi takdir edebilirsin. Bu geçişin enerjisi ince ama sıcak; hayal gücünü ve hoşluk ihtiyacını besliyor. Bugün olumsuz düşünce ve fikirleri bilinçli şekilde geride bırakmak için güçlü bir gün. Aşk fırsatları doğabilir, yaratıcı ve romantik bir zaman olabilir.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün, yanındakilerle kolay, nazik ve ince bir enerji var; bu sayede hedeflerine ulaşmak için cazibeni kullanabilirsin. İçsel ihtiyaçların, aidiyet ve güven duygun ile aile veya ev meseleleriyle bağlantı kurman için harika bir enerji mevcut. Şu anda en iyi strateji, işleri zorlamadan doğal akışına bırakmak olabilir. Başkalarıyla bağlantıların güçleniyor ve belki de psişik bir uyum ya da iletişim deneyimleyebilirsin. Sosyal hayatın şimdi sıcak ve rahatlatıcı olabilir; iş yerinde barışı ve hatta güzelliği teşvik etmek için uygun bir zaman. Mümkünse kendini şımartmak ya da spa benzeri bakımlar için de güçlü bir gün. Bugün yardım veya hizmetlerini sunmaktan özel bir keyif alabilirsin.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Swvgili Kova, bugün, geçişler özellikle sosyal aktivitelerinizi ve ilişkilerinizi destekliyor, iniş çıkışlar olsa da. Asi ruh ve özgürlük meseleleri gündemde; ancak etkileşimlerinizde keyif ve heyecan da olabilir. Kendinizi yeni yollarla ifade etme fırsatları buluyorsunuz. Venüs-Neptün geçişi, iletişimlerinizle sakinleştirme ve iyileştirme yeteneğinizi öne çıkarabilir. Ayrıca algılarınız artıyor ve başkalarını bambaşka bir seviyede anlama yetisi kazanıyorsunuz. İletişim tarzınızda harika bir enerji var; sözlerinizle başkalarına ilham verebilir veya sizi motive eden kişisel ilgi alanları ve projelerden keyif alabilirsiniz. Bugün stresten biraz kurtulmak oldukça hoş karşılanacaktır.
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün kuşkuları ve olumsuz düşünceleri bırakmak için harika bir gün. Dezavantajlı olanlara karşı empati duygunuz ya da hayatınızdaki insanlara karşı daha güçlü bir şefkat, sizi derinden etkileyip motive edebilir. Bugünkü Venüs-Neptün geçişi, iş, para, ev ve aile alanlarında hayal gücü, vizyon, yaratıcılık, sıcaklık, cömertlik ve şefkati ince bir şekilde güçlendiriyor. Birisi için fazladan çaba göstermek sizi de güçlendirebilir. Manevi veya ahlaki destek, fiziksel veya pratik yardımdan daha çok takdir edilebilir ve ihtiyaç duyulabilir durumlar oluşabilir. Bugün aile üyelerine yardım etmek, onları dinlemek veya kırgınlıkları onarmak için aktif olabilirsiniz. Hayat, hayatınızı ve içindekileri takdir etmeyi kolaylaştıracak şekilde yavaşlıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş haritanızın tepesine geçecek ve size hedeflerinizi hatırlatacak. Gelecekteki sonuçlara dair farkındalığınız güçlü olduğundan, kendinizi merkezlediğinizde temkinli planlar yapmak için iyi bir zaman.


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