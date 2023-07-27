Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?

Eğer çevrenizde bir aslan varsa kendilerine has özellikleri ile nasıl dikkat çektiklerine dair bir fikriniz vardır. Zodyak kuşağının yanlış anlaşılmaya en müsait burcu olan Aslan burcu kadınının hoşlandığı şeyler ile ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde!
Aslan burcu kadınının zaafları nelerdir? Aslan burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?
Aslan burcunun en temel özelliklerinden biri sahipleniciliğidir. Aslanlar sürü hayvanlarıdır ve sürü onlar için her şeydir. Bu nedenle sürülerindeki diğer bireyler onlar için çok önemlidir. Ailesi, arkadaşları ve sevgilileri onlar için çok kıymetlidir. Sizin dertlerinizle kendilerininmiş gibi ilgilenir, çözüm arar ortak olurlar. Sizin daha iyi olmanız onların da daha iyi olmasına dolayısıyla sürünün de daha iyi olması anlamına gelir. Bu nedenle onu tamamlayacak ve aynı oranda sahiplenici özelliklere sahip erkekler aslan burcu kadınlar için oldukça önemlidir.
Aslan burcu kadını nasıl fizikli erkeklerden hoşlanır?
Aslan burcu kadınını etkileyen fiziksel yapı tamamen heybetli bir yapıdır. Aslanlar zaten heybeti, gösterişi severler bu nedenledir ki iri yapılı erkekler aslan burcu kadınlarının dikkatini çeker. İri, kaslı, yapıya sahip bir erkekseniz aslan burcu kadınının radarına kolaylıkla takılabilirsiniz.
Aslan kadınını etkilemek için neler yapmak gerekir? Aslan burcu kadını nasıl etkilenir?
Aslan burcu kadınlarının yürüyüşünden dahi anlayabileceğiniz gibi kendilerine son derece güvenirler. Bu boş ve şişirilmiş bir güven değildir. Aslan kadını kendini çok iyi tanır bu güven de oradan gelir. Çok net ve ne istediğini bilen bir kadınlardılar. Bu nedenle karşısındaki erkekte de aynı özgüveni görmek isterler. Özgüvenli, kararlı duruşa sahip ve kendinden emin olmak aslan burcu kadınını etkilemenin kilit noktalarıdır.
Aslan burcu kadınını kendime nasıl aşık edebilirim? Aslan kadını nasıl aşık edilir?
Aslan burcu kadınlar kendilerine gülünmesinden çok hoşlanmazlar ve komik olmayı tercih etmezler ama komik olan şeylere bayılırlar. Çevrelerinde onları güldürecek insanların olmasını çok severler. İnce bir mizah anlayışları vardır. Şaka yapmak konusunda da başarılıdırlar. Bazen öyle ince espriler yaparlar ki anlamak zaman alsa da anladıktan sonra katıla katıla gülmemek için kendinizi zor tutarsınız. İyi bir mizah gustosuna sahip olmanız aslan burcu kadınının kalbini fethetmede etkili olacakdır. Aynı zamanda aslan burçları zodyak kuşağının belki de en gururlu burcudur. Gururlarını mücevher süslenir gibi üstlerine giyinip öyle gezerler. Zayıf yanlarını, zaaflarını yakalayamaz, yardım istediğine şahit olamazsınız. Her işi kendi elinden geldiğince yapmaya çalışır ve başarır bu nedenle bunu kaldırabilecek erkeklerle birlikte olmak ister. Aslan burçlarının seks hayatını merak ediyorsanız: Aslan burcunun seks hayatı nasıldır?
İlginizi çekebilir: Aslan burcu erkeği nelerden hoşlanır?
Ayın burcu: Aslan