Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?

Eğer çevrenizde bir aslan varsa kendilerine has özellikleri ile nasıl dikkat çektiklerine dair bir fikriniz vardır. Zodyak kuşağının yanlış anlaşılmaya en müsait burcu olan Aslan burcu kadınının hoşlandığı şeyler ile ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde!

Aslan burcu kadınının zaafları nelerdir? Aslan burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Aslan burcunun en temel özelliklerinden biri sahipleniciliğidir. Aslanlar sürü hayvanlarıdır ve sürü onlar için her şeydir. Bu nedenle sürülerindeki diğer bireyler onlar için çok önemlidir. Ailesi, arkadaşları ve sevgilileri onlar için çok kıymetlidir. Sizin dertlerinizle kendilerininmiş gibi ilgilenir, çözüm arar ortak olurlar. Sizin daha iyi olmanız onların da daha iyi olmasına dolayısıyla sürünün de daha iyi olması anlamına gelir. Bu nedenle onu tamamlayacak ve aynı oranda sahiplenici özelliklere sahip erkekler aslan burcu kadınlar için oldukça önemlidir.

Aslan burcu kadını nasıl fizikli erkeklerden hoşlanır?

Aslan burcu kadınını etkileyen fiziksel yapı tamamen heybetli bir yapıdır. Aslanlar zaten heybeti, gösterişi severler bu nedenledir ki iri yapılı erkekler aslan burcu kadınlarının dikkatini çeker. İri, kaslı, yapıya sahip bir erkekseniz aslan burcu kadınının radarına kolaylıkla takılabilirsiniz.