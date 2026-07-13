Esenlikler. Yine çok belirgin etkileri olan bir haftaya giriyoruz. Yılın belki de en önemli açıları geçen hafta gibi bu hafta da oluşmaya devam ediyor. Haftaya Güneş Merkür kavuşumu ile başlıyoruz. Bu çok bilindik ve çok sıklıkla tekrar eden bir açıdır. İletişim trafiğini yükseltir. Aslında Merkür bu açıdan olumsuz etkilenir çünkü Güneş’e çok yakın olduğu için yanık kabul edilir bu da haftanın ilk birkaç gününü iletişim ve zihinsel faaliyetler açısından negatif etkileyebilir.

Devamında Venüs Uranüs karesi geliyor. Venüs ile Uranüs arasındaki bu sert açı ikili ilişkileri biraz gerebilir, monotonluktan çıkmak istemek, sıkılganlık ve değişiklik isteği ilişkiler konusunda daha çok gündeme gelecek. Arkadaşlarımızla da buna benzer konular gündeme gelebilir. Ani bir ayrılık veya karşılaşma olabilir.

Ayrıca Uranüs’ün Neptün ve Pluton ile uyumlu açılarının kesinleşmesi de bu hafta gerçekleşecek. Aylık yazımda belirttiğim gibi “Uranüs Neptün altmışlığı teknolojik ilerlemeler, ruhsal uyanışlar ile el ele diyebiliriz. Hayal gücü ve deha’nın birbirine uyumu. Uranüs’ün Plüton ile üçgeni bu değişimlerin köklü, tutkulu ve derin, daha güçlü etkili olacağına işaret ediyor. Tabii Neptün de Plüton’u altmışlık ile görüyor ki kolektif bilinçaltındaki derin dönüşümleri de bir kez daha vurgulayalım. Yani hayal gücünün deha ile destekli ilerlemesinin etkileri pluton ile çok daha etkili çok daha derin olacak. Bu ay bu etkinin zirve yaptığı zamanlar diyebiliriz. Uzun zamandır etkileri hissedilen ve hissedilecek olan bir açı olduğunu söylemeliyim.”

Son olarak hafta sonunda Mars Satürn ile uyumlu etkileşimde olacak. Daha doğrusu bir süredir yaşadığımız etkiler bu günlerde zirve yapacak diyebiliriz. Hem özgüven, hem sabır, hem girişim cesareti hem süreklilik getirecek güçlü bir açı. Bu açının bu hafta içinde olması belki de bizim ileriye dönük ve sürekliliğini istediğimiz işler için gerekli cesareti verecektir diye düşünüyorum.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. İlk gün oldukça güzel. Hem Ay Yengeç’te güçlü ve iyi hissediyor hem de Venüs ile uyumlu açı sebebiyle yine iyi hissediyoruz, özgüvenimiz yüksek, kendimizi seviyoruz ve sosyaliz.

Salı

Yeniay günü. Yengeç burcundaki Ay bugün Güneş ve Merkür ile kavuşum yapacak. Yoğun duygusal etkili bir gün. Ayrıca iletişim trafiği de oldukça yüksek.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşum Pluton ile de sert açı yapacak. Özgüvenimiz oldukça yüksek, otorite isteğimiz yüksek ve biraz bu tarz konularda ego savaşları ve manipülatif zamanların yaşanabileceği bir gün olabilir.

Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün belirgin bir açısı yok. Özgüven, sahnede olmak, iyimser olmak günün konusu.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiyor. Görev ve sorumluluklara olan odağımız biraz daha artıyor, biraz daha mütevazi bir pozisyona geçiyoruz. Gün içinde Ay Uranüs ile sert açı yapacak ve Venüs ile kavuşacak. Bugün oldukça enteresan, sosyal bir gün. İkili ilişkilerde birtakım beklenmedik durumlar yaşanabilir.

Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşimde. İletişim trafiği oldukça yüksek. Bugün projeler, öğrenme, entelektüel işler, eğitim gibi konular için çok elverişli, hareketli bir gün.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiyor. Bugün ikili ilişkiler ve arabuluculuk gibi konular daha belirgin. Yani bir şekilde kendimizi orta yolu bulmaya çalışırken bulabiliriz. Jüpiter ve Plüton’a uyumlu açılar var. Dışarı aktiviteleri, macera içeren aktiviteler için oldukça iyi. Yine bugün de eğitim ve yolculuklar açısından değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Bu dönemde ortaya çıkan önemli yeni fikirler, ilerleyen süreçte kalıcı veya büyük önem taşıyacak nitelikte olabilir. Bugün söylediklerimiz ya da yazdıklarımız her zamankinden daha fazla etki yaratabilir. Bununla birlikte, sağlam sonuçlara varmak için henüz tüm gerçeklere sahip olmayabiliriz; bu nedenle ileride planlarımızı veya kararlarımızı gözden geçirip revize etmemiz gerekebilir. Güneş bugün Mars ile paralel açıya yaklaşıyor; bu da kararlılığımızı güçlendirirken tepkilerimizi hızlandırıyor. Bu görünüm enerji düzeyimizi, girişimciliğimizi ve harekete geçme isteğimizi artırıyor. Ay, Yengeç burcuna girene kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünkü gökyüzü geçişleri irade gücünüzü destekliyor ve size büyük bir coşku ile girişimci fikirler kazandırıyor. Bununla birlikte bugün özellikle aileyle ilgili konuları ya da aile geçmişinizi analiz etmek, düzenlemek ve geçmişi anlamlandırmak için de oldukça uygun bir zaman. Şu anda kesin cevaplar bulmaya çalışmanın zamanı değil; bunun yerine nazikçe araştırmak ve keşfetmek çok daha faydalı olacaktır. Yapılan sohbetlerden ve eski anıları hatırlamaktan doğan fikirler önemli, hatta hayatınızı şekillendirecek nitelikte olabilir. Söylediklerinize dikkat etmeniz önemli olsa da, güvendiğiniz biriyle konuşarak içinizdeki bir sorunu serbest bırakmak için harika bir gün. Çocukluğunuza ya da ev ve aile yaşamınıza dair geçmişte yaşanmış bir konuya yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Bunun sizin için ne ifade ettiğini önümüzdeki haftalarda daha net anlayacaksınız. Ayrıca eski fikirlerden yeni fikirler de doğabilir. Bu yüzden aklınıza gelenleri mutlaka not alın! Bugün hem kendi sezgileriniz ve içgörülerinizden hem de çevrenizdeki insanlardan, bazen dolaylı yollardan, çok şey öğreniyorsunuz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün Güneş ile geri hareketteki Merkür'ün kavuşumu, iletişimle ilgili konulara yeni bir ışık tutabilir. Geçmişte ilgi duyduğunuz bir konuya yeniden yönelebilir ya da peşinden gittiğiniz bir şeyin artık size hitap etmediğini fark edebilirsiniz. Bu hafta aklınıza gelen fikirler, uzun vadeli bir projenin kıvılcımını yakabilir. Öğrenme süreçleri ve projelerinizle ilgili yeni bir düşünce biçiminin başlangıcında olabilirsiniz. Özellikle eğitim, iletişim, kardeşler ve zihinsel ilgi alanlarınız ya da projelerinizle ilgili son dönemde aldığınız kararları farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz. Bugün geçmişe veya daha önce konuşulması zor olan konulara dair yapıcı ve faydalı sohbetler gerçekleşebilir. Birine tavsiye vermeniz istenebilir ve büyük takdir görebilir. Gün ne kadar mantık odaklı görünse de, ilerleyen saatlerde bir konuda harekete geçmek ya da yeni bir meydan okumayı üstlenmek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, para, iş, değerli eşyalar, yetenekler ve kişisel sahip olduklarınızla ilgili konularda bugün ve bu hafta aklınıza gelen fikirlere özellikle dikkat edin. İster çevrenizden gelsin ister içinizden doğsun, bu dönemdeki ilham verici fikirler ileride önemli sonuçlar doğurabilecek gelişmelere kapı aralayabilir. Geçmişe dönüp cevaplar aramak da bu süreçte belirgin bir tema olabilir. Eski sorunları gözden geçirmek ve onlara yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşmak için verimli ve taze bir enerji sizinle. Yeni başlangıçlarda olduğu gibi, her şey henüz tam anlamıyla netleşmeyebilir; ancak bugün yaptığınız konuşmalar ve aklınıza gelen düşünceler ilerleyen dönemde büyük önem kazanabilir. Özellikle para ve iş konularındaki düşünceleriniz sıra dışı ve yaratıcı olabilir. Bu süreç yeni bir yönün başlangıcını işaret edebilir; ancak şimdilik harekete geçmekten ziyade fikirlerinizi not almak daha doğru olacaktır. Eski fikirleri yeniden değerlendirebilir ya da belirli bir yaklaşımın veya projenin artık sizi motive etmediğini fark edebilirsiniz. Size ilham verecek önemli bir farkındalık veya dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendi yolunuzda ilerleme isteğiniz güçleniyor ve bu süreçten hem keyif alabilir hem de güçlü bir odaklanma sağlayabilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün, son dönemde aldığınız kararları ve aklınıza gelen fikirleri gözden geçirmek için oldukça uygun bir gün olabilir. Şu anda yaptığınız gözlemler, ilerleyen dönemde sizin için önemli olabilecek yeni fikirlere, gelişmelere veya iyileştirmelere zemin hazırlayabilir. Aynı zamanda mevcut durumunuzu değerlendirmek ve hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikler üzerine düşünmek için de verimli bir zamandır. Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi ve bugün Güneş ile kavuşum yapması nedeniyle söyledikleriniz her zamankinden daha fazla etki yaratabilir. Ancak Merkür hâlâ geri harekette olduğundan, kendinizi mümkün olduğunca sade ve net ifade etmeniz faydalı olacaktır. İnsanlar sizi duyuyor olabilir, fakat olayın tüm yönlerini göremeyebilirler; bu nedenle açık ve bilinçli bir iletişim kurmanız önem taşıyor. Geçmişten ilham almak, eski fikirleri daha gelişmiş ve verimli şekillerde yeniden değerlendirmek için destekleyici etkiler altındasınız. Zihninizde olumlu düşüncelere ve özgün fikirlere yer açmaya çalışın. Günün ilerleyen saatlerinde enerjiniz yükseliyor; kendinizi daha güçlü ifade edebilir, kararlılıkla harekete geçebilir ve işlerinizi tamamlama konusunda güçlü bir irade sergileyebilirsiniz. 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Geçmişten kalan küçük hayal kırıklıkları veya çözümlenmemiş meseleler yeniden gündeme gelebilir; ancak başkalarının düşüncelerini kişisel algılamamaya özen göstermeniz en doğrusu olacaktır. Bugün özel bir konu hakkında önemli bir konuşma gerçekleşebilir, bir sır ortaya çıkabilir ya da geçmiş üzerine her zamankinden daha fazla düşünebilirsiniz. Yeni edindiğiniz bilgiler sayesinde geçmişte yaşanan bir olayı daha iyi anlayabilir veya ona tamamen farklı bir gözle bakabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha kararlı, girişken ve harekete geçmeye hazır hissedebilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün kendinizi sağlam bir şekilde ortaya koymak, yarım kalan işleri tamamlamak ve bekleyen meseleleri düzene koymak için destekleyici etkiler altındasınız. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün geri harekette olması ve bugün Güneş ile kavuşum yapması nedeniyle çevrenizde olup bitenlere ve söylenenlere karşı her zamankinden daha duyarlı olabilirsiniz. Bugün söyledikleriniz ve yazdıklarınız normalden daha fazla etki yaratabileceği için, iletişiminizde bilinçli ve özenli davranmanız önem taşıyor. Başkalarından alacağınız geri bildirimler ya da içinde bulunduğunuz sosyal çevrelerden gelen fikirler sizin için önemli ve yol gösterici olabilir. Eski ilgi alanlarınızı, kararlarınızı ve fikirlerinizi gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek ve yeniden keşfetmek için güçlü bir dönemdesiniz. Geçmişten bir arkadaş yeniden hayatınıza girebilir ya da eski bir dostluğa dair yeni bir anlayış geliştirebilirsiniz. Bugünkü etkileşimler cesaret verici ve oldukça verimli olabilir. Her ne kadar henüz tüm cevaplara sahip olmasanız da, eski bir soruna dair yeni ve değerli bir bakış açısı kazanmanız mümkün görünüyor. 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Günün ilerleyen saatlerinde Güneş ile Mars arasındaki uyumlu etkileşim giderek güçleniyor ve sizi harekete geçiriyor. Kendinizi daha rahat ortaya koyabilir, girişimlerde bulunabilir ve hedeflerinize doğru güvenle ilerleyebilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün sizin için önemli fikirlerin doğabileceği bir gün olabilir; her ne kadar bu fikirler şu an için henüz gelişme aşamasında ve ham durumda olsa da. Düşünceleriniz geçmişe ya da yakın zamanda aldığınız karar ve yaptığınız planlara yönelebilir. Ancak bu kez olaylara tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanız mümkün. Bugün yapacağınız konuşmalar ilham verici, ilgi çekici ve hatta ufuk açıcı olabilir. Bir alana odaklanıp disiplinli şekilde emek vermeniz, başka bir konuda kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlayabilir. Bugün okuduğunuz veya duyduğunuz bilgiler, gelecekte üzerinde çalışacağınız projeler açısından oldukça faydalı olabilir. Geçmiş deneyimlerinizi değerlendirerek onlardan yepyeni bir şey ortaya çıkarma potansiyeline sahipsiniz. Aynı zamanda bu dönem, yakın ilişkilerde kafa karışıklığı yaratan güç dengeleri, sahiplenme ya da aidiyet konularından kaynaklanan sorunları düzene koymak için de uygun olabilir. Artık alma verme dengesinin tek taraflı olduğu veya bu dengenin bozulduğu durumlarla yetinmek istemiyorsunuz. Bunun yerine ilişkilerinizde dengeyi sağlamak, sorunları açıkça ele almak ve her şeyi yoluna koymak için istekli olabilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün, özellikle son zamanlarda yaşanan olayları gözden geçirirken kendi psikolojinizi, en derin düşüncelerinizi ve duygularınızı keşfetmek için güçlü bir konumdasınız. Mahrem ya da konuşulması zor konular üzerine yapılacak sohbetler hem faydalı hem de oldukça yaratıcı sonuçlar doğurabilir. Bu süreçte önemli çıkarımlar yapabilir, değerli ipuçları elde edebilir veya bir konu üzerinde yaptığınız araştırmalardan tatmin edici sonuçlar alabilirsiniz. Geçmişten gelen bir ilişki ya da kendi iç dünyanız hakkında kazanacağınız yeni bir farkındalık size hem yardımcı olabilir hem de ufkunuzu genişletebilir. Bir iş arkadaşınızla ya da yakın bir dostunuzla sohbet etmek için zaman ayırın; bu konuşmadan size önemli katkılar sağlayacak bilgiler edinebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde Güneş ile Mars arasındaki paralel açı güç kazanırken kendinizi daha güçlü, daha net ve daha kararlı hissedebilirsiniz. Özellikle bir konuda harekete geçtiğinizde enerjiniz ve özgüveniniz belirgin şekilde artacaktır. Kendinizle gurur duyacağınız adımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Üstelik siz kendinizi ortaya koydukça, çevrenizdeki insanların da bunu takdir etme olasılığı oldukça yüksektir. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün önemli bir hedefe ulaşmak için bir başkasıyla iş birliği yapmaya karar verebilirsiniz. Her ne kadar bazen bir başkasını sürece dahil etmek işleri yavaşlatabilse de, bugün sorumlulukları paylaşmak size fayda sağlayabilir. Özellikle yakın bir ilişkinizle ilgili önemli farkındalıklar ve aydınlanma anları yaşayabilirsiniz. Geçmişte yaşanmış bir olaya ya da ilişkiye farklı bir gözle bakmanız, geleceğe daha özgür ve hafiflemiş bir şekilde ilerlemenize yardımcı olabilir. Şu anda tüm gerçeklere veya tüm cevaplara sahip olmanız gerekmiyor. Ancak bu dönem, bazı konuları derinlemesine yeniden değerlendirmek için oldukça uygun. Danışmanlık almak, fikir alışverişinde bulunmak veya güvendiğiniz birinin tavsiyesinden yararlanmak size önemli katkılar sağlayabilir. Bugün edineceğiniz farkındalıklar, bakış açınızı hatta ilerleyeceğiniz yönü değiştirebilir. Geçmişte yaptığınız konuşmaları yeniden hatırlayabilir ve o zaman gözden kaçırdığınız önemli ayrıntıları şimdi fark edebilirsiniz. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün fikirleriniz veya gönülden bağlı olduğunuz bir konu sayesinde biriyle aranızda güçlü bir bağ kurulabilir. Bugünün enerjileri, eski sorunlara yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşmanızı da destekliyor. Bu sayede uzun zamandır sizi meşgul eden konulara pratik ve faydalı çözümler bulabilirsiniz. Güneş ile geri hareketteki Merkür'ün çalışma ve sağlık alanınızda kavuşum yapması, iş yaşamınız veya sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu hafta aklınıza gelen fikirler, ilerleyen dönemde sorunları çözmenize ve anlamlı iyileştirmeler yapmanıza katkı sağlayacak kadar önemli olabilir. Bu süreç, bir bakıma kararsızlıktan daha net bir bakış açısına geçişi temsil ediyor. Kendinizi iyileştirme, yaşam kalitenizi artırma veya günlük düzeninizi daha verimli hale getirme konusunda daha doğru bir yöntem geliştirmeye başlayabilirsiniz. Şimdilik tamamen yeni girişimlere başlamaktan ziyade, mevcut projelerinizi ve fikirlerinizi nasıl geliştirebileceğinize odaklanmanız daha verimli olacaktır. Neyin nasıl daha iyi yapılabileceğini görmek konusunda zihniniz oldukça keskin çalışıyor. Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün girişimci ruhunuzu ortaya koyan ve alışılmışın dışına çıkan adımlar atmak size enerji verebilir. Bununla birlikte, zihinsel açıdan da oldukça güçlü ve verimli bir gündesiniz. Yaratıcılık, eğlence ve kendinizi ifade etme konularında keyifli gelişmeler veya ilerlemeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız konuşmalar ya da aklınıza gelen fikirler, aşk hayatınız veya yaratıcı projelerinizle ilgili yepyeni bir düşünce biçiminin başlangıcını oluşturabilir. Geçmişten biriyle yeniden bağlantı kurabilir ya da alacağınız bir haber sayesinde eski bir ilişkiye tamamen farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Geçmişi gözden geçirirken ortaya çıkan farklı yöntemler veya çözümler, önümüzdeki aylarda sizin için büyük önem taşıyabilir. Bugünkü konuşmalar hayatınızda önemli bir dönüm noktası oluşturabilecek nitelikte olabilir. Geçmişe dair yeni bir bakış açısı kazanmanız, eski yükleri geride bırakarak taze ve umut dolu bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır.