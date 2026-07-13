Esenlikler. Yine çok belirgin etkileri olan bir haftaya giriyoruz. Yılın belki de en önemli açıları geçen hafta gibi bu hafta da oluşmaya devam ediyor. Haftaya Güneş Merkür kavuşumu ile başlıyoruz. Bu çok bilindik ve çok sıklıkla tekrar eden bir açıdır. İletişim trafiğini yükseltir. Aslında Merkür bu açıdan olumsuz etkilenir çünkü Güneş’e çok yakın olduğu için yanık kabul edilir bu da haftanın ilk birkaç gününü iletişim ve zihinsel faaliyetler açısından negatif etkileyebilir.
Devamında Venüs Uranüs karesi geliyor. Venüs ile Uranüs arasındaki bu sert açı ikili ilişkileri biraz gerebilir, monotonluktan çıkmak istemek, sıkılganlık ve değişiklik isteği ilişkiler konusunda daha çok gündeme gelecek. Arkadaşlarımızla da buna benzer konular gündeme gelebilir. Ani bir ayrılık veya karşılaşma olabilir.
Ayrıca Uranüs’ün Neptün ve Pluton ile uyumlu açılarının kesinleşmesi de bu hafta gerçekleşecek. Aylık yazımda belirttiğim gibi “Uranüs Neptün altmışlığı teknolojik ilerlemeler, ruhsal uyanışlar ile el ele diyebiliriz. Hayal gücü ve deha’nın birbirine uyumu. Uranüs’ün Plüton ile üçgeni bu değişimlerin köklü, tutkulu ve derin, daha güçlü etkili olacağına işaret ediyor. Tabii Neptün de Plüton’u altmışlık ile görüyor ki kolektif bilinçaltındaki derin dönüşümleri de bir kez daha vurgulayalım. Yani hayal gücünün deha ile destekli ilerlemesinin etkileri pluton ile çok daha etkili çok daha derin olacak. Bu ay bu etkinin zirve yaptığı zamanlar diyebiliriz. Uzun zamandır etkileri hissedilen ve hissedilecek olan bir açı olduğunu söylemeliyim.”
Son olarak hafta sonunda Mars Satürn ile uyumlu etkileşimde olacak. Daha doğrusu bir süredir yaşadığımız etkiler bu günlerde zirve yapacak diyebiliriz. Hem özgüven, hem sabır, hem girişim cesareti hem süreklilik getirecek güçlü bir açı. Bu açının bu hafta içinde olması belki de bizim ileriye dönük ve sürekliliğini istediğimiz işler için gerekli cesareti verecektir diye düşünüyorum.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. İlk gün oldukça güzel. Hem Ay Yengeç’te güçlü ve iyi hissediyor hem de Venüs ile uyumlu açı sebebiyle yine iyi hissediyoruz, özgüvenimiz yüksek, kendimizi seviyoruz ve sosyaliz.
Salı
Yeniay günü. Yengeç burcundaki Ay bugün Güneş ve Merkür ile kavuşum yapacak. Yoğun duygusal etkili bir gün. Ayrıca iletişim trafiği de oldukça yüksek.
Çarşamba
Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşum Pluton ile de sert açı yapacak. Özgüvenimiz oldukça yüksek, otorite isteğimiz yüksek ve biraz bu tarz konularda ego savaşları ve manipülatif zamanların yaşanabileceği bir gün olabilir.
Perşembe
Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün belirgin bir açısı yok. Özgüven, sahnede olmak, iyimser olmak günün konusu.
Cuma
Ay Başak burcuna geçiyor. Görev ve sorumluluklara olan odağımız biraz daha artıyor, biraz daha mütevazi bir pozisyona geçiyoruz. Gün içinde Ay Uranüs ile sert açı yapacak ve Venüs ile kavuşacak. Bugün oldukça enteresan, sosyal bir gün. İkili ilişkilerde birtakım beklenmedik durumlar yaşanabilir.
Cumartesi
Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşimde. İletişim trafiği oldukça yüksek. Bugün projeler, öğrenme, entelektüel işler, eğitim gibi konular için çok elverişli, hareketli bir gün.
Pazar
Ay Terazi burcuna geçiyor. Bugün ikili ilişkiler ve arabuluculuk gibi konular daha belirgin. Yani bir şekilde kendimizi orta yolu bulmaya çalışırken bulabiliriz. Jüpiter ve Plüton’a uyumlu açılar var. Dışarı aktiviteleri, macera içeren aktiviteler için oldukça iyi. Yine bugün de eğitim ve yolculuklar açısından değerlendirilebilir.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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