Oğlak burcunda Dolunay: Samimiyet mi çıkar ilişkileri mi?

10 Temmuz günü saat 23.35'te Oğlak burcunun 18. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Ay Oğlak burcundayken gündemin merkezine sorumluluklar, iş ve statüyle ilgili meseleler oturur. Ödemeler, teslimatlar, karar verilmesi gereken işler, üzeri örtülmüş hesaplaşmalar gibi konularda ertelenmiş ne varsa önümüze gelir. Dolunay tamamlanma ve bitirme çağrısıdır, yarım kalan ne varsa, ya netleşir ya da geride bırakılır.

Saklanan duygular, bastırılan arzular, gölgede kalmış ilişkiler, gizli düşmanlıklar görünür olur. Bazı ilişkiler çözülür, bazı sırlar açılır, bazı sorumluluklar geri iade edilir. Güneş'in Yengeç'te, Ay'ın Oğlak'ta olduğu zamanlarda güvenlik teması öne çıkar. Duygularla kurulan bir içsel emniyet mi yoksa statü ve başarıyla gelen dışsal güven mi? Kalp mi yoksa strateji mi? Sorularına yanıt ararız.

Oğlak burcundaki Dolunay duygusal olarak da zor bir aşamadır. Vicdani ağırlık taşıyan sözler, pişmanlık yaratan tepkiler ya da taşınamayacak yükler yüzeye çıkar. Bazen bir cümle, bazen bir haber, bazen de bir sessizlik ağır gelir. Oğlak Dolunayı, yılın en belirleyici gökyüzü olaylarından biridir çünkü yalnızca duyguları değil, kaderin yönünü de etkileyebilir.

İlişkiler

Samimiyetten ziyade faydaya odaklanan ilişkilerin ağır bastığı, işlevselliğin içtenliğin önüne geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle kariyer ve evlilik kararlarında hedef/çıkar odaklı ilişkiler öne çıkabilir.

Oğlak Dolunayı'nda kırgınlık yaratan konular genellikle soğukluk, ilgisizlik, duyarsızlık ve duygusal ihtiyaçların görmezden gelinmesiyle ilgilidir. Bu evrede duyguların ifade edilmemesi değil, yok sayılması can acıtır.

Ayrıca emeğin, sadakatin ya da sabrın takdir edilmemesi... Bunca çabaya rağmen "yetmiyor" gibi davranılması... Güvenerek paylaştığımız şeylerin küçümsenmesi ya da profesyonel hayatta başarıya giden yolda duygusal bağların gözden çıkarılması da bu dönemde içten içe öfkeye dönüşebilir.

Güçlü ve sağlam ilişkiler daha da derinleşirken, sadece alışkanlıkla sürdürülen, yük haline gelmiş ya da tek tarafın emeğiyle yürüyen bağlar kırılma noktasına gelebilir. Aile içinde görev dağılımları, sınırlar ve roller sorgulanabilir. Bastırılmış kırgınlıklar, "hep ben mi?" hissiyle patlayabilir. Arkadaşlıklarda kıyas, ihmal, vefasızlık ya da kullanıldığını fark etme gibi duygular öfke ve kopuş yaratabilir.

Kariyer

Profesyonel rol ile kişisel hassasiyetler arasında çatışmalar artabilir. Duyguların işe etkisi, işin duygulara etkisi sorgulanır. Onay alma isteği olağandışı bir seviyeye ulaşabilir.

Yöneticilerin değişimi, işten ayrılma kararı, mesleki kabuk değişimi gibi dinamikler gündeme gelebilir.

Kariyerde yön değişimi, görev bırakma, görev alma ya da sistemden tamamen çıkma arzusu belirginleşir. Genel olarak yalnız kalma ve üretme isteği artar, sosyal kalabalıklar itici gelebilir.

Ay Oğlak'tayken evren bizimle açık konuşur. Şikâyet değil çözüm zamanı. Ayağa kalk, sorumluluğunu üstlen. Çünkü Oğlak dolunayının kalbinde disiplinle gelen güç, sınırla gelen özgürlük vardır.

Nasıl bir duygusal tavır takınılmalı?

Gerçek neyse orada durarak. Ne rol yaparak ne de sertleşip duvar örerek. Ne hissettiğini dürüstçe fark edip, sana iyi gelenle seni tüketeni ayırt ederek.

Kırgınsan bunu başkasını suçlamak ya da kontrol etmek için değil, kendi iç sesini duymak için kullan. Bastırmak yerine, hissettiklerini işe yarar bir forma sok: "Neden böyle hissediyorum?" değil, "Bununla şimdi ne yapabilirim?" diye sor.

Büyümek için duygularını yok saymaya değil, onlarla birlikte sorumluluk almaya ihtiyacın var.

Özellikle kendi başarısı için başkalarını araçsallaştıran, zayıflıkları değil performansı önemseyen insanlara dikkat edilmelidir.

Oğlak Dolunayı'nda yaşanabilecek mucizeler de kabuslar da aynı kaynaktan beslenir: Gerçekle yüzleşmek. Bu dönemde alın terinin karşılığı gelir, yıllardır sabırla yürütülen bir iş sonuçlanabilir, ağır gelen bir sorumluluk nihayet bırakılabilir, içten bir kararla yaşamın yönü değişebilir.

Ancak aynı enerji, bastırılmış duyguların, taş gibi sertleşmiş içsel yüklerin, yeterince takdir edilmemenin ya da yalnız başına her şeyin altından kalkmaya çalışmanın yarattığı ruhsal çöküşleri de tetikleyebilir. Sevgisizlik, soğukluk, mesafe, destek görmeden güçlü kalmaya çalışmak bu evrede psikolojik kabuslara dönüşebilir. "Benim yükümü kimse paylaşmıyor" hissiyle gelen yalnızlık ya da bedenin artık alarm vermesi gibi...

Dolunay boyunca kendimizi hatırlatmamız gereken şudur; "Kimsenin beni kurtarmasına ihtiyacım yok. Bu dağı ben tırmanacağım."

İşte Oğlak Dolunayı'nın özü bu.

Maskesiz

Oğlak, maskeyle yaşamaya izin vermez; bu Dolunay o maskeyi paramparça eder. Ayık kalmak isteyen için Oğlak dolunayı bir mucize, kaçmak isteyen içinse kabusun ta kendisidir.

Bu aşamada neyin süreceğini ve neyin bitmesi gerektiğini duygular değil, gerçeklik belirler. Kendine karşı, maskesiz, süssüz ve filtresiz ol. Artık hiçbir şeyi taşıma numarası yapmak zorunda değilsin.

Cesaret ve umutla...