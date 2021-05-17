Avokado nasıl olgunlaşır?

Toplandıktan sonra olgunlaşan bir meyvedir avokado. Peki, pazardan aldığımız avokado kısa bir süre nasıl olgunlaşır?

Avokado nasıl olgunlaşır?
Sağlık
17 Mayıs 2021 Pazartesi

Protein, yağ asidi, mineral ve vitamin açısından zengin olan avokado enerji değeri yüksek bir besindir. Avokado, ham ve sert bir meyve iken toplanır. Bu yüzden tam olgunlaş​​mamış hali ile satılır. Olgunlaşmamış avokadonun tadı ise acıdır. Genellikle satın aldıktan en az bir hafta sonra olgunlaşır ve yenmesi tercih edilir. Avokadonun olgunlaştırma süresini hızlandırmanın pek çok yolu vardır. İşte onlardan birkaçı...


Avokado yemenin de bir adabı var!
Avokado yemenin de bir adabı var!

Avokado nasıl olgunlaştırılır?

  • Avokadonun olgunlaşmasını sağlamak için bir kabın içine koyduğunuz avokadoları güneş gören bir yerde bekletin. 3 - 4 gün içinde olgunlaştığını göreceksiniz.

  • Avokadoları, birkaç tane elma ile birlikte kese kağıdına koyabiliriz. Avokadoyu olgunlaştırmanın en pratik yöntemlerinden biri de budur. Ayrıca bu yöntemi muz ve domates ile de deneyebilirsiniz.

  • Diğer bir yöntem ise, gazete kağıdına sarmaktır. Gazete kağıdına sardığınız avokadoyu, fırının içinde bekletin. Çalışmasa bile fırınınızın için her daim ılık olacağı için avokadonun olgunlaşma süresi kısaltacaktır. Avokadonun faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Avokadonun olgunlaştığı nasıl anlaşılır?

Eğer yukarıda bahsettiğimiz olgunlaştırma işlemlerini yapmaya başladıysanız, avokadoların yüzeyinde kahverengi lekeler oluşmaya başlayacaktır. Bu kahverengi lekeler avokadonuzun olgunlaşmaya başladığını göstermektedir. Tamamen kahverengi bir renk alan avokado artık yenmeye hazırdır.


Avokadonuzun uç kısmına hafifçe bastırarak yenilmeye hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer kolay bir şekilde içe çöküyorsa avokado olgunlaşmıştır ve fazla beklemeden tüketmelisiniz. Avokado yağını kullanmanın faydaları yazısını okumak için tıklayın...


5 farklı avokado yüz maskesi tarifi

Cilt sağlığı söz konusu olduğunda avokado, adeta cennetten çıkma bir meyve! İşte 5 farklı tarifle avokado kullanarak evde yapabileceğiniz yüz maskeleri

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Klasik tarif Yarım olgun avokado 2 yemek kaşığı su 1 yemek kaşığı bal Avokadoları çatalla ezelim. Balı sıcak suyun içerisinde eritelim ve arkasından avokado ile karıştıralım. Oluşan karışımı parmaklarımızı kullanarak yüzümüze uygulayabiliriz ancak dilerseniz daha iyi kontrol edebilmek için bir fırça da kullanabilirsiniz. 10 dakika kadar yüzümüzde tuttuğumuz maskeyi çok ılık suyla durulayın.
Avokado ve yoğurtlu yüz maskesi Çeyrek olgun avokado 1 yemek kaşığı yoğurt Yarım yemek kaşığı bal Avokadoyu çatalla ezelim. Yapışkan bir form elde edene kadar yoğurt ve balla karıştıralım. Ardından fırça ya da parmaklarınızla yüzünüze uygulayın. 10-15 dakikanın sonunda çok ılık suyla durulayın. Kuru ve sivilceli ciltler için ideal bir bakımdır.
Avokado ve yulaf ezmesi maskesi Yarım olgun avokado Yarım kase yulaf ezmesi Yulaf ezmesini hazırlayın. Ardından avokadoyu ezerek yulaf ezmesiyle karıştırın. Cilde uygulayın ve 10-15 dakika kadar tutun. Ardından çok ılık suyla durulayın. Kuru ciltleri nemlendirmede birebirdir.
Avokado ve kayısılı yüz maskesi Yarım olgun avokado Yarım olgun kayısı Avokadoyu ve kayısıyı ayrı yerlerde ezelim ve ardından karıştıralım. Bu karışımdan yapışkan kıvam elde edelim. Ardından cilde uygulayarak 30 dakika bekleyelim. Eğer daha fazla nemlendirme istiyorsanız, gece maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Çok ılık suyla durulayın.
Avokado ve muzlu yüz maskesi 1 olgun avokado 1 muz 1 yumurta beyazı Avokadoyu ve muzu ayrı yerlerde ezelim ve ardından yumurta beyazlarını ekleyelim. Bütün karışım kıvamlandığında 10-15 dakika kadar yüzümüze uygulayalım. Ardından çok ılık suyla durulayalım. Özellikle yağlı ciltler için uygundur çünkü bu maske ciltteki yağı emmektedir.

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