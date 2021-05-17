Avokado nasıl olgunlaşır?

Protein, yağ asidi, mineral ve vitamin açısından zengin olan avokado enerji değeri yüksek bir besindir. Avokado, ham ve sert bir meyve iken toplanır. Bu yüzden tam olgunlaş​​mamış hali ile satılır. Olgunlaşmamış avokadonun tadı ise acıdır. Genellikle satın aldıktan en az bir hafta sonra olgunlaşır ve yenmesi tercih edilir. Avokadonun olgunlaştırma süresini hızlandırmanın pek çok yolu vardır. İşte onlardan birkaçı...

Avokado nasıl olgunlaştırılır?

Avokadonun olgunlaşmasını sağlamak için bir kabın içine koyduğunuz avokadoları güneş gören bir yerde bekletin. 3 - 4 gün içinde olgunlaştığını göreceksiniz.

Avokadoları, birkaç tane elma ile birlikte kese kağıdına koyabiliriz. Avokadoyu olgunlaştırmanın en pratik yöntemlerinden biri de budur. Ayrıca bu yöntemi muz ve domates ile de deneyebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise, gazete kağıdına sarmaktır. Gazete kağıdına sardığınız avokadoyu, fırının içinde bekletin. Çalışmasa bile fırınınızın için her daim ılık olacağı için avokadonun olgunlaşma süresi kısaltacaktır. Avokadonun faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Avokadonun olgunlaştığı nasıl anlaşılır?

Eğer yukarıda bahsettiğimiz olgunlaştırma işlemlerini yapmaya başladıysanız, avokadoların yüzeyinde kahverengi lekeler oluşmaya başlayacaktır. Bu kahverengi lekeler avokadonuzun olgunlaşmaya başladığını göstermektedir. Tamamen kahverengi bir renk alan avokado artık yenmeye hazırdır.

Avokadonuzun uç kısmına hafifçe bastırarak yenilmeye hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer kolay bir şekilde içe çöküyorsa avokado olgunlaşmıştır ve fazla beklemeden tüketmelisiniz. Avokado yağını kullanmanın faydaları yazısını okumak için tıklayın...