Sabırlı bir insan olmanın faydaları

Sabırlı bir kişi, hayal kırıklığı ya da zorluk karşısında sakin bir şekilde bekleyebilir. Bu yüzden, hayal kırıklığı ya da zorluk nerede varsa—yani neredeyse her yerde—pratik yapma fırsatımız vardır. Evde çocuklarımızla, işte iş arkadaşlarımızla, markette şehrin yarısıyla birlikte, sabır sinirlenme ile dinginlik, endişe ile huzur arasındaki farkı yaratabilir.

Yapılan araştırmalar, sabırlı olanların gerçekten de iyi şeyler bekleyenlere geldiğini ortaya koyuyor. İşte daha fazla sabırlı olmanın üç yolu...

1. Sabırlı insanlar daha iyi ruh sağlığına sahiptir

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sabırlı insanlar daha az depresyon ve olumsuz duygular deneyimleme eğilimindedirler, muhtemelen rahatsız edici veya stresli durumlarla daha iyi başa çıkabildikleri için. Ayrıca kendilerini daha bilinçli olarak değerlendirirler ve daha fazla minnettarlık, insanlığa ve evrene daha fazla bağlılık ve daha büyük bir bolluk duygusu hissederler.

2012 yılında, sabrın birçok farklı türü olduğunu kabul ederek, sabrı daha iyi anlamamıza yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bir türü, beklemeyi içermeyen ancak rahatsız edici insanlarla dinginlik içinde yüzleşmeyi gerektiren kişilerarası sabırdır. Yaklaşık 400 lisans öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada, başkalarına karşı daha sabırlı olanların daha umutlu ve yaşamlarından daha memnun oldukları bulunmuştur.

Bir başka sabır türü ise hayatın zorluklarına karşı sabırlı olmak, yani iş başvurularını sürekli dolduran işsiz kişi ya da tedavisinin işe yaramasını bekleyen kanser hastası gibi hayal kırıklığı veya umutsuzluk yaşamadan beklemeyi içerir. Tahmin edileceği üzere, uzmanlar bu çalışmasında, bu tür cesur sabır daha fazla umut ile ilişkilendirilmiştir.

Son olarak, günlük sıkıntılar karşısında sabır—trafik sıkışıklıkları, markette uzun kuyruklar, arızalı bir bilgisayar—iyi bir ruh sağlığı ile uyumlu görünmektedir. Özellikle, bu tür sabrı olan insanlar hayattan daha fazla memnuniyet duyarlar ve daha az depresyon yaşarlar.

Bu çalışmalar, zaten sabırlı olanlar için iyi haberler. Peki ya sabırlı olmak isteyenler?

2012 yılında yapılan bir çalışmada, 71 lisans öğrencisini sabır eğitimi almak üzere davet edilmiş. Bu süre içinde öğrenciler duygularını ve tetikleyicilerini tanımlamayı, duygularını düzenlemeyi, başkalarına empati yapmayı ve meditasyon yapmayı öğrenmişlerdir. İki hafta içinde katılımcılar, hayatlarındaki zorlu insanlara karşı daha sabırlı hissettiklerini, daha az depresyon yaşadıklarını ve daha yüksek düzeyde olumlu duygular deneyimlediklerini bildirmiştir. Başka bir deyişle, sabır, pratik yaparak geliştirilebilecek bir beceri gibi görünmektedir ve bunu yapmak, ruh sağlığınıza fayda sağlayabilir.

2. Sabırlı insanlar daha iyi arkadaşlardır

Başkalarıyla olan ilişkilerde, sabır bir tür nezaket haline gelir. Gerçekten de, araştırmalar sabırlı insanların daha işbirlikçi, daha empatik, daha adil ve daha affedici olma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Sabır, çevremizdeki insanların acısını hafifletmek için bazı kişisel rahatsızlıkları empatik olarak üstlenmeyi içerir.

2012 yılında yaptığı çalışmada, üç sabır türünün de “uyumluluk” ile, yani sıcaklık, nezaket ve işbirliği ile karakterize edilen bir kişilik özelliği ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Kişilerarası sabra sahip insanlar genellikle daha az yalnız hissederler. Çünkü arkadaş edinmek ve arkadaşlıkları sürdürmek—tüm tuhaflıkları ve hatalarıyla birlikte—genellikle sağlıklı bir sabır dozu gerektirir. Sabır, bireylerin başkalarındaki kusurlara tahammül etmelerini sağlayabilir, böylece daha fazla cömertlik, şefkat, merhamet ve bağışlama sergileyebilirler.

3. Sabır, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur

Başarı yolculuğu uzun bir yoldur ve sabırsız olanlar—hemen sonuç görmek isteyenler—bu yolu yürümeye istekli olmayabilirler.

2012 yılında bir çalışma, sabrın öğrencilerin işlerini yapmalarına yardımcı olup olmadığını da inceledi. Bir dönem boyunca beş ankette, her türden sabırlı insanlar, diğer insanlara göre hedeflerine daha fazla çaba gösterdiklerini bildirdiler. Özellikle kişilerarası sabra sahip olanlar, hedeflerine daha fazla ilerleme kaydettiler ve daha zor olan hedeflere ulaştıklarında bile daha memnun oldular. Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler nelerdir?

4. Sabır, iyi sağlık ile ilişkilidir

Sabır çalışması henüz yeni bir alan, ancak bazı kanıtlar sabrın sağlık için de iyi olabileceğini göstermeye başlıyor. 2007 yılında yapılan bir çalışma, sabırlı insanların baş ağrısı, akne patlamaları, ülser, ishal ve zatürre gibi sağlık sorunlarını bildirme olasılıklarının daha düşük olduğu bulunmuştur.

Diğer araştırmalar, sabırsızlık ve sinirlilik sergileyen—Tip A kişiliğinin bir özelliği—insanların daha fazla sağlık şikayeti ve daha kötü uyku deneyimi yaşama eğiliminde olduğunu bulmuştur. Sabır, günlük stresimizi azaltabilir, zorluklar karşısında sakin kalmamıza yardımcı olabilir ve sabırlı ve anlayışlı bir tavır koruyabilirsek, stresin sağlığa zararlı etkilerinden korunabileceğimizi varsaymak mantıklıdır.

Sabır pratiği yapmanın üç yolu

Durumu yeniden çerçevelendirin

Sabırsız hissetmek sadece otomatik bir duygusal tepki değil; bilinçli düşünceler ve inançlar da içerir. Sabır, öz kontrol ile bağlantılıdır ve duygularımızı bilinçli olarak düzenlemeye çalışmak, öz kontrol kaslarımızı eğitmemize yardımcı olabilir.

Farrkındalık pratiği yapın

Bir çalışmada, okuldaki altı aylık farkındalık programına katılan çocuklar daha az dürtüsel hale geldiler ve bir ödül için beklemeye daha istekli oldular. Uzmanlar farkındalık pratiğini öneriyor. Derin bir nefes almak ve örneğin; çocuklarınız yatmadan önce bir tartışmaya daha başladığında öfke veya bunalmışlık duygularınızı fark etmek, daha fazla sabırla yanıt vermenize yardımcı olabilir.

Minnettarlık pratiği yapın

Başka bir çalışmada, kendini minnettar hisseden yetişkinler de sabırlı bir şekilde tatmin olmayı erteleme konusunda daha iyiydiler. Bugün sahip olduklarımıza minnettar olduğumuzda, hemen daha fazla şey veya daha iyi koşullar aramayız. Zamanımızı alarak daha fazla rahatlık bulabiliriz.

Kendimizi hayal kırıklığı ve zorluktan korumaya çalışabiliriz, ancak bunlar insan olmanın doğasında vardır. Günlük durumlarda sabır pratiği yapmak—zaman konusunda hassas olmayan iş arkadaşımız gibi—sadece şu anki yaşamı daha keyifli hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha tatmin edici ve başarılı bir geleceğe giden yolu da açabilir.

Kaynak: Kira M. Newman. "The Benefits of Being a Patient Person". Şuradan alındı: https://www.mindful.org/the-benefits-of-being-a-patient-person/. (31.07.2024).