Yazmanın psikolojiye faydaları

Yeni bir araştırma, kişisel travmalar veya duygusal olaylar hakkında yazmanın insan sağlığı üzerinde beklenmedik etkilere sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Karen A. Baikie ve Kay Wilhelm tarafından gerçekleştirilen ve Cambridge University Press tarafından yayınlanan bu çalışma, duygusal yazma eyleminin katılımcıların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Araştırmada, katılımcıların travmatik veya duygusal olaylar hakkında 15-20 dakika süresince 3-5 defa yazdıklarında, nötr konular hakkında yazanlara göre fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi sonuçlar elde ettikleri de görüldü.

Baikie ve Wilhelm'in bulgularına göre, duygusal deneyimler hakkında yazmak, fiziksel sağlık üzerinde belirgin iyileşmeler sağlayabilir. Örneğin, astım veya romatoid artrit gibi hastalıkları olan bireyler, bu tür bir yazı aktivitesi sonrasında, hastalıklarının şiddetinde azalma ve genel sağlık durumlarında iyileşme rapor etmişlerdir. Ayrıca, bu tür yazı aktiviteleri, katılımcıların ruh halini ve psikolojik refahını artırma potansiyeline de sahip.

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Yazmanın iyileştirici gücü

Araştırma bulgularına göre düzenli yazan kişilerde bu etkiler görülüyor:

Daha az doktor ziyareti ve hastalık nedeniyle işten ayrılma günleri.

İmmün sistem işlevselliğinde iyileşme.

Düşük kan basıncı, iyileşen akciğer ve karaciğer fonksiyonları.

Hastanede geçirilen gün sayısında azalma.

İyileşen ruh hali ve psikolojik refah.

Sınav öncesinde azalan depresif belirtiler.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinde azalma.

İşten ayrılma oranında azalma.

İş kaybından sonra daha hızlı işe yerleşme.

Gelişen çalışma hafızası ve spor performansı.

Öğrencilerin akademik başarılarında iyileşme.

Duygusal yazmanın faydalarının tam olarak nasıl elde edildiği tam olarak anlaşılmış değil. Ancak, duygusal rahatlama, önceden bastırılmış duyguların ifadesi, bilişsel işleme ve tekrarlı maruz kalma gibi çeşitli mekanizmaların etkili olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, duygusal yazının, kişilerin duygusal sağlıkları üzerinde de pozitif etkilere sahip olduğunu vurguluyor. Araştırmaya katılan denekler, yazma sürecinden sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini ve travmatik olayları işleme konusunda daha fazla yetenek kazandıklarını belirtiyorlar. Bu süreç, bireylerin yaşadıkları olayları daha sağlıklı bir şekilde işlemelerine ve duygusal olarak daha dirençli hale gelmelerine olanak tanıyor.

Referanslar

Karen A. Baikie. "Emotional and physical health benefits of expressive writing". Şuradan alındı: https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/emotional-and-physical-health-benefits-of-expressive-writing/ED2976A61F5DE56B46F07A1CE9EA9F9F. (02.01.2018).

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