Pozitif rol modellere sahip olmak gençler için son derece önemli. Genç kızlar ve delikanlılar yakın ilişki içinde oldukları yetişkinlerden hayat ile ilgili bilgi ve ilham alırlar. Destekleyici ve eğitici bir kadının genç bir kız üzerindeki etkisi, şaşırtıcıdır. Genç kızın köklerinin bir parçası olan teyze veya hala, anne ile arkadaşın mükemmel birleşimidir; aynı zamanda da yeni şeyleri rahatlıkla keşfetmesine yardımcı olan kişidir. İşte bu yüzden teyze/halalar, yetişkinliklerinde dahi geç kızların hayatlarında son derece önemli bir role sahiptir. Ve elbette ki illa biyolojik akrabalar olmaya gerek yok; herhangi bir yetişkin kadın, genç kızlar için etkili bir teyze rolünü üstlenebilir.

Teyzelerin yararları: Teyze-yeğen ilişkisini bu derece özel kılan nedir?

Teyze/Hala-yeğen ilişkisinin bu denli özel olmasının sebebi, yaşça büyük bir anne figürü olmasına rağmen, anne olmamasıdır. Teyze/Hala ile yeğen arasındaki ilişki, annenin kopyalayamayacağı özgünlüktedir.

Bir çocuk ya da genç yetişkin ebeveynlerinden uzakta zaman geçirdiğinde, kendini daha özgür hisseder, kendini evde olduğundan daha farklı şekilde ifade etmeye gönüllü olur. Kız çocuğu, teyze/halanın pozitif etkisi, dünya görüşü ve hayat tarzıyla bile yalnızca içinde bulunduğu dünya ile ilgili değil, kendisi hakkında da birçok yeni şey öğrenir.

Anne-kız ilişkisi yıllar içerisinde inişli-çıkışlı olmaya eğilimliyken, teyze/hala-yeğen ilişkisi daha istikrarlıdır. Bu ilişki sayesinde kız çocuğu yetişkin olduğunda başvuracağı bir içsel kaynak yaratır kendine. Teyze/hala, ailenin bir parçasıdır; ama bir adım geridedir. Tamamlanmayan ödevleri, toplanmayan yatakları ya da bitmeyen yemekleri dert edinmek zorunda değildir. İstikrar sağlar ve günlük hayattan kaçış noktası haline gelirler. Uzmanlar, bu ilişkiyi, “yarı-ebeveynlik” olarak tanımlıyorlar. Bilim teyzelerin önemine dair neler söylüyor? Teyze/halalar, yeğenleri açısından neden çok önemli? Çünkü yeğenlerine: Ucu açık oyunlardan keyif alabilecekleri, İyi bir benlik algısı geliştirebilecekleri, Okul ve ilişkili sorunları hakkında içlerini dökebilecekleri, Yargılanma riski olmadan tavsiye alabilecekleri, Korkularını kabullenebilecekleri, Hedefleri hakkında konuşabilecekleri, Ebeveynlerle ilgili sorunlarını paylaşabilecekleri güvenli alanı sağlıyor. Teyzeler, besleyici ve geliştirici bir ortam yaratabilme yetilerinin de getirdiği bir öneme sahipler. Besleyicilik, sağlıklı bir ilişki ve bağ kurmanın en kritik koşullarındandır. Araştırmacılara göre, duyarlı, besleyici kişiler, sağlıklı entelektüel ve duygusal gelişimi öngörebilirler. The American Psychologist dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre besleyici bir ortam şunları yapar: Yaratıcı bir insan olabilmek için gereken becerileri destekler ve zenginleştirir. Problem davranış ihtimalini gözler ve sınırlandırır. Psikolojik esnekliği geliştirir ve farkındalığı destekler. Psikolojik ve biyolojik toksik olayları minimize eder. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren teyze/hala ile besleyici ilişkiler kurduklarında, sorun çözmede daha başarılı olurlar, empati kurmak kolaylaşır, özgüvenlerinde yükseliş görülür. Kendini güvende hisseden bir bebek, çocuk ya da genç kız, bu destek hissi sayesinde sorunsuzca ilerleme kaydeder.

Nasıl iyi birer teyze olabiliriz? Bağı erkenden kurun Yeğeninizle bebeklik yıllarında bağ kurmak, uzun süreli ve etkili bir ilişki kurmanın en iyi yoludur. Minik yeğeninize kıyafetler ya da oyuncaklar almak yerine birlikte vakit geçirmeye ve deneyimler kazanmaya yatırım yapın. Parkta yürüyüş yapmak, salıncağa binmek, kitap okumak, saklambaç oynamak – yeğeninizle ilişki kurmanın ve kendinize özel bağınızı sağlamlaştırmanın birçok yolu var. Dâhil olun Teyze/hala olmanın iyi yanı, yeğenin hayatlarına dâhil olmak zorunda olmamalarına rağmen, dâhil olmayı seçebilmektir. Parka bahçeye gitmek, birlikte yemeğe çıkmak ya da hafta sonları zaman geçirmek gibi basit eylemler, güvenilir ve hassas olduğunuzu gösterir. Ortada herhangi bir yükümlülük olmayabilir; ancak teyze/hala ne olursa olsun oradadır – yalnızca yeğenlerine olan sevgilerinden. Oyun oynamak için zaman yaratın Oyun, çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimin anahtarlarındandır. Teyze/hala ziyarete geldiğinde, gündem oyun oynamak ve kaliteli zaman geçirmek olmalıdır. Çocuklar, dünyayı oyunlar aracılığıyla öğrenirler. Oyun, çocuklara yeni şeyler keşfetme fırsatı tanır. Minik yeğenlerimizle evcilik, Legolardan kale yapma ya da oyuncak bebekleri giydirme gibi ucu açık oyunlar oynamak, özellikle de kız çocuklarının beceri ve özgürlük hislerini güçlendirmeye yardımcı olur.