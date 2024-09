Kendinize zihinsel ve fiziksel olarak nasıl bakabilirsiniz?

Zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir arada yürütürken, öz bakım bir lüks gibi görünebilir. Kendinize iyi bakmanın, refahınız ve genel sağlığınız için hayati önem taşıdığını zaten biliyorsunuz. Çoğu zaman, öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için bir lükstür.

Ancak öz bakımı bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz, ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var. Bu nedenle, kendinize iyi bakmanız için bu kılavuzu oluşturduk.

Öz bakım neden önemlidir?

Öz bakım bencilce bir şey değildir. Aslında tam tersi. Öz bakımın, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve enerji seviyelerini artırmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararı vardır. Ayrıca duygusal sağlığınızı güçlendirir, tükenmişlik riskini azaltır ve aksilikler karşısında daha dirençli hale getirir. Bu, kendinize bakmaya başladığınızda, başkalarına daha iyi bakabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca işte veya hayatınızın diğer alanlarında her duruma en iyi halinizi verebilirsiniz. Bu nedenle öz bakım, bir lüks veya hoş bir şey değil, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayatın temel bir bileşenidir.

Neden kendime bakmakta zorlanıyorum?

Kendinize bakmakta zorlanmanızın birkaç nedeni olabilir:

Toplumsal üretkenlik baskısı: Toplumumuz genellikle sürekli üretkenliği vurgular, bu da öz bakımı önceliklendirmeyi suçluluk duymadan zorlaştırır. "Devam et" zihniyeti ve toksik üretkenlik, kendi ihtiyaçlarımızı iş veya diğer sorumluluklar lehine görmezden gelmemize neden olabilir.

Öz bakımın yanlış anlaşılması: Birçok insan öz bakımı lüks veya zaman alıcı bir aktivite olarak görür ve onu genel refah için gerekli bir şey olarak tanımaz. Bu yanlış anlama, öz bakımın ulaşılmaz bir hedef gibi görünmesine neden olabilir.

Kişisel ihtiyaçları tanımada zorluk: Duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza dikkat etmeye alışkın değilseniz, ne zaman öz bakıma ihtiyaç duyduğunuzu tespit etmek zor olabilir. Bu öz farkındalık eksikliği, refahınızı önceliklendirmeyi zorlaştırabilir.

Tükenmişlik ve yorgunluk: İronik olarak, öz bakıma en çok ihtiyaç duyduğunuzda, bunu yapmak için kendinizi çok bitkin hissedebilirsiniz. Kronik stres ve aşırı çalışma, kendinizi tükenmiş hissetmenize ve öz bakım aktivitelerine enerji toplayamamanıza neden olabilir.

Başkalarının ihtiyaçlarını önceliklendirme: Özellikle bakıcılar veya yardım mesleklerindekiler, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar. Bu, tükenmişliğe yol açabilir.

Zaman eksikliği: Yoğun programlar ve birçok sorumluluk arasında, öz bakım için zaman bulmak imkansız görünebilir. Ancak, küçük öz bakım eylemlerinin bile faydalı olduğunu kabul etmek önemlidir.

Olumsuz öz konuşma veya düşük benlik saygısı: Eğer kendinize değer vermekte zorlanıyorsanız, kendinize bakmayı hak etmediğinizi veya ihtiyaçlarınızın başkalarınınkinden daha az önemli olduğunu düşünebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: İç huzuru yakalamak için...

Kendinize daha iyi bakmanın 5 yolu

Artık kendinize iyi bakmanın temellerini attığınıza göre, bugün uygulamaya başlamak için bu öz bakım ipuçlarından birkaçını seçin. Başlangıçta iki veya üç tanesiyle başlamayı düşünün ve ardından yavaş yavaş rutininize daha fazlasını ekleyin.

1. Dijital detoks yapın

Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla zaman ayırın. Bu, stresi azaltmaya, odaklanmayı geliştirmeye ve gerçek dünyadaki bağlantıları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Dijital detoksla daha mutlu olmak mümkün mü?

2. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin

Resim yapma, yazı yazma, müzik çalma veya el işi yapma gibi hobiler veya sanatsal uğraşlar edinin. Yaratıcı ifade, terapötik olabilir ve duygularınızı işlerken yeni beceriler geliştirmenize yardımcı olabilir.

3. Yeni bir şey öğrenin

Yeni bir dil, beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenerek beyninizi zorlayın. Sürekli öğrenme, zihninizi keskin tutar ve öz güveni ve kişisel gelişimi artırabilir.

4. Kendinize şefkat gösterin

Kendinize, iyi bir arkadaşa göstereceğiniz aynı nezaket ve anlayışı gösterin. Bu, mücadelelerinizi sert bir şekilde yargılamadan kabul etmek ve mükemmelliğin insan deneyiminin bir parçası olduğunu anlamak anlamına gelir.

5. Pozitif bir ortam oluşturun

Destekleyici insanlarla çevrelenin, yaşam alanınızı sadeleştirin ve barış ve pozitifliği teşvik eden bir atmosfer yaratın. Bu, evinize bitkiler eklemek, aromaterapi kullanmak veya moral verici müziklerden oluşan bir çalma listesi oluşturmak olabilir.

Kendinize fiziksel olarak nasıl bakabilirsiniz?

Öz bakımı farklı kategorilere ayırabiliriz. İlk olarak, kendinize fiziksel olarak nasıl bakabileceğinize bir bakalım.

Vücut - zihin sağlığı için beslenin

Beslenmenizin ruh halinizi ve duygularınızı, fiziksel sağlığınızın yanı sıra etkilediğini biliyor muydunuz? Daha fazla meyve ve sebze tüketmeye çalışırken, rafine şekerleri, kafeini, alkolü ve yüksek oranda işlenmiş gıdaları azaltmayı hedefleyin. Ayrıca içgüdüsel yemeği öğrenmeyi de düşünebilirsiniz.

Bol su için

Dehidrasyon, bağışıklık sisteminizi ve kalp sağlığınızı zayıflatabilir, metabolizmanızı yavaşlatabilir ve ruh halinizi ve konsantrasyon seviyelerinizi etkileyebilir. Yetişkinlerin, kilolarının 2/3'ü kadar su içmeleri gerekmektedir. Örneğin; 200 kilo ağırlığında biri günde 3 litreye yakın su içmelidir.

Yeterince (kaliteli) uyuyun

Kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğu kişiden kişiye değişir. Ancak ortalama bir yetişkinin gecede yedi ila dokuz saat arasında bir uykuya ihtiyacı vardır. Uykusuzlukla mücadele ediyorsanız, gece için rahatlamanıza yardımcı olacak bir gece rutini oluşturmayı deneyin. Bu, rahatlama tekniklerini denemek, kafein alımınızı azaltmak veya yatmadan önceki iki saat boyunca ekranlardan uzak durmak olabilir.

Vücudunuzu düzenli olarak hareket ettirin

Hareket, sağlıklı, canlı bir vücut ve zihin için gereklidir. Egzersiz, genel sağlığı teşvik eder, enerji seviyenizi artırır ve stresi ve uykusuzluğu hafifletir. Dağ tırmanışı yapmak ya da samba dersine katılmak gibi sizi mutlu eden yollarla vücudunuzu hareket ettirin.

Topraklanın

“Topraklanma” terimi, yalın ayak yürüme, oturma veya yeryüzüne uzanmayı ifade eder. Bu basit eylem, bağışıklık sistemini sakinleştirir, iltihaplanmayı azaltır, ağrıyı hafifletir ve genel sağlığı teşvik eder. Bunu yapmak için, ayakkabılarınızı güvenle çıkarabileceğiniz ve ayaklarınızın yerle temas edebileceği bir yer bulun. Bunu en az 20 dakika yapın.

İlginizi çekebilir: Kendinizi güçlendirmenin 10 yolu

Kendinize zihinsel olarak nasıl bakabilirsiniz?

Şimdi, kendinize zihinsel olarak nasıl bakabileceğinize bir bakalım.

Meditasyon yapın

Meditasyon, stresi ve anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olabilir ve duygusal sağlığı ve zihinsel zindeliği teşvik eder. Günlük bir meditasyon pratiği, kan dolaşımını ve uyku düzenini de iyileştirebilir ve bağımlılığı azaltmaya yardımcı olabilir.

Şükran pratiği yapın

Şükran günlüğü tutmak, vücudunuzda bir rahatlama tepkisini tetikleyebilir. Dolayısıyla, bağışıklık fonksiyonunu geliştirmeyi, duygusal dayanıklılığı artırmayı ve daha iyi bir uyku sağlamayı teşvik eder. Ayrıca başkalarıyla olan ilişkilerinizi de geliştirebilir. Şükretmenin faydaları nelerdir?

Sağlıklı sınırlar belirleyin

Sınır koymak, enerji seviyenizi artırır, stresi hafifletir ve tükenmişliği önlemeye yardımcı olur. İhtiyaçlarınızı başkalarına açıkça iletmek, sınırları aşmalarını önleyebilir ve hayatınızda daha büyük bir uyum yaratabilir. Sınırlarınızı yönetebilirseniz, başkalarıyla vakit geçirmek ve topluluk oluşturmaya katılmak ruh halinizi iyileştirebilir ve dolaylı olarak kendinize bakmanıza yardımcı olabilir.

Doğada vakit geçirin

Araştırmalara göre, haftada en az iki saat doğada vakit geçirmek, zihinsel ve fiziksel sağlığı teşvik edebilir. Şehirde yaşıyor olsanız bile, mevcut parklar ve yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmeye çalışın.

Stresinizi yönetin

Farklı stres yönetimi teknikleri vardır. Denemek isteyebileceğiniz bazıları şunlardır:

Derin nefes alma

İyi bir kitap okuma

Yoga dersine katılma

Yürüyüşe çıkma

Biraz güneş ışığı alma

Bir evcil hayvan ile oynama

Günlük tutma

Günlük tutmak, ücretsiz bir terapi gibidir, ancak başka biriyle konuşmak yerine, düşüncelerinizi ve duygularınızı kağıt üzerinde işlersiniz. Bir çalışma, duygularını günlük olarak yazan öğrencilerin daha az doktora gittiklerini buldu.

Bir profesyonel ile çalışın

Bununla birlikte, bazen bir profesyonelin, örneğin bir koç veya terapistin, size nelerin engel olduğunu görmenize ve takıldığınız yerden çıkmanıza yardımcı olması yararlı olabilir. Neyse ki, sanal seanslar aracılığıyla dünyanın neresinde olursanız olun sizin için doğru eşleşmeyi bulabilirsiniz.

Kendinize bakmak için 3 ipucu

Öz bakım rutinine bağlı kalmaya hazırsanız, bu üç adımı izleyerek temeli atın ve başarıya giden yolu hazırlayın.

1. Gerçekçi hedefler belirleyin

Artık kendinize daha iyi bakmaya karar verdiğinize göre, nasıl başlayacağınızdan emin olmayabilirsiniz. Bu nedenle hedef belirlemek yararlı olabilir, çünkü bu, atmanız gereken ilk adımları gösterecektir. Öz bakım örnekleri arasında sigarayı bırakmak, stres seviyenizi azaltmak, diyabet gibi bir sağlık sorununu tersine çevirmek veya zihinsel sağlığınızı geri kazanmak olabilir.

Her ne olursa olsun, başarının nasıl görüneceğini tanımlayın ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekçi bir zaman çerçevesi belirleyin. Yolda ilerlerken kilometre taşı hedefleri belirlemeyi düşünebilirsiniz. Örneğin, ilk kilometre taşı hedefiniz bir hafta sigara içmemek olabilir, ardından bir ay, ardından iki ay. Bu, uzun vadeli hedefinize doğru çalışırken motive olmanızı kolaylaştırır.

2. Kendinizle ve başkalarıyla bağlantı kurun

En güçlü iyileştirici araçlardan biri öz farkındalıktır. Kendinizi düzenli olarak kontrol etmek, zararlı düşünce kalıplarını tanımlamanıza veya kontrolden çıkmaya başladığınızda fark etmenize yardımcı olabilir. Her sabah uyandığınızda, aklınıza gelen her konuda üç sayfa yazın. Bu notları periyodik olarak gözden geçirerek blokajları ve zorlukları tespit edin ve üstesinden gelin.

Bir topluluk aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurmak da öz bakım yolculuğunuzda motive kalmanıza yardımcı olabilir. Size kendinizden daha büyük bir şeye ait olma hissi verir ve kendi değerinizin farkına varmanıza ve hayatınızda neşeyi yeniden ateşlemenize yardımcı olabilir.

3. Neşe dolu anları takip edin

Öz bakım uygulamaları söz konusu olduğunda doğru veya yanlış yoktur, ancak "yapmalıyım" tuzağına düşmek kolaydır. Bu, öz bakımın bir başka yapılacaklar listesi maddesine dönüşerek amacını boşa çıkarır. Bazı insanlar sabah 5'te uyanıp meditasyon yapmanın onlara neşe getirdiğini söyler, ancak bu sizin için uygun değilse, size uygun bir şey bulun.

Kaynak: Maggie Wooll. "How to take care of yourself mentally and physically". Şuradan alındı: https://www.betterup.com/blog/how-to-take-care-of-yourself. (11.07.2024).