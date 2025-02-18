12-18 aylık bebekler için aktiviteler

12-18. aylarda önemli gelişimsel ilerlemeler kaydedilebilir. Küçük çocuğunuz etrafta dolaşıyor ve kişiliği gerçekten parlıyor. Ayrıca duygusal gelişim gösteriyor (öfke nöbetleri başlıyor!) ve dili gelişiyor. 12-18 aylık çocuğunuz yaptığınız her şeyi izlemeyi seviyor. Onu evde sizinle birlikte güvenli ve kolay aktivitelere dahil etmek, birlikte uyanık zaman geçirmenin harika bir yoludur. Muhtemelen bebeğinizin gün içinde daha uzun süre uyanık kalabildiğini fark ediyorsunuz. Genellikle, küçükler 13-18 aylar arasında 2 uykudan 1'e geçmeye hazırdır.

Uyanık zamanlarını nasıl dolduracaklarını veya uyanık kalma sürelerini nasıl uzatacaklarını mı merak ediyorsunuz?

İşte 12-18 aylık bebekler için gelişimsel aktivite fikirleri:

12 aylık bebekler için aktiviteler

Evdeki nesnelerle veya bir blok setiyle istifleme etkinliklerini deneyin. İstifleme, bilişsel ve ince motor becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Birlikte duyusal oyunları keşfedin. Organik, güvenli oyun hamuru yapın. Küçük bir kutuya makarna gibi dokunsal olarak farklı dokuların olduğu şeyler doldurun ve çocuğunuzun oynamasına izin verin. Ancak yutma ve boğulma tehlikesine karşı lütfen dikkatli olun.

Bu yaştaki bebekler fermuarları, ipleri, düğmeleri ve çıtçıtları severler. Bu malzemeleri bir yere sabitleyerek aktivite defteri oluşturabilirsiniz.

Bebeğinizin günlük hayatı taklit etmesini sağlayacak oyuncaklar veya ev eşyalarıyla biraz rol yapma oyunu teşvik edin. Oyuncak stetoskop, bebeğinin saçını taramak için saç fırçası, "tarif hazırlamak" için ölçü kapları veya "temizliğe yardımcı olmak" için küçük bir süpürge gibi şeyler...

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13 aylık bebekler için aktiviteler

Dışarı çıkın! Sallanmayı ve keşfetmeyi öğrenmek için parka gidin.

Bebeğinize okuyarak ve şarkı söyleyerek dil gelişimini teşvik edin.

Baloncuk üfleyin!

Bebeğinizin en sevdiği oyuncakları bulmanıza "yardım edip edemeyeceğine" bakın. Tanıdık oyuncakları odanın etrafına yerleştirin ve bebeğinizden bunları size göstermesini veya getirmesini isteyin ("Top nerede?").

Bebeğinizin duyularını duyusal oyunlarla harekete geçirin. Bazı nesneleri kağıt mendile sarın ve bebeğinizin bunları açmasına izin verin.

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14 aylık bebekler aktiviteler

Küçük sanatçınızı büyük boya kalemleri veya parmak boyama ile cesaretlendirin.

Peluş hayvanlarla oynayarak sosyal becerileri geliştirin. Günlerini bir bebekle geçirmelerine olanak sağlamak için biberon, mendil, battaniye veya ıslak mendil gibi tanıdık aksesuarlar bulundurun.

Yastıklar veya minderler gibi yumuşak nesneler kullanarak bir engel parkuru oluşturun. Küçük çocuğunuzun yuvarlanmayı, fırlatmayı ve kovalamayı denemesini sağlamak için birkaç yumuşak top ekleyin.

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15 aylık bebekler için aktiviteler

Bir kutuya delikler açın ve çocuğunuzun çubukları veya oyun kartlarını bu kutuya atmasını sağlayacak oyun yaratın.

Motor becerilerinizi ve koordinasyonunuzu geliştirmek için istifleme yapın (Ölçüm kaplarını ters çevirmek gibi evdeki şeyleri deneyebilirsiniz.)

Suyla duyusal oyun deneyin. Lütfen çocuğunuzu suyla ilgili herhangi bir aktivitede dikkat edin.

Rol yapma yoluyla sosyal becerileri teşvik edin. Bu, bu yaştaki küçükler için çok eğlenceli! Evi "temizlemek" için mini bir sprey şişesi ve bez deneyin veya bir muffin kalıbına ponponlar koyarak muffinler "pişirin".

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16 aylık bebekler için aktiviteler

Yumuşak bir topu fırlatma veya yuvarlama alıştırması yapın. Bunu, kağıt mendilden toplar yapıp çamaşır sepetine atarak duyusal bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Küçük çocuğunuz ayrıca top havuzu gibi sepete girmeyi de sevebilir!

Çamaşır yıkamada size yardım etmeleri için onları davet edin. Onlara çamaşırları kurutucuya nasıl koyacaklarını gösterin ve sizi taklit etme fırsatı verin. Küçük çocuğunuz için çamaşır yıkamanın ne kadar heyecan verici olabileceğine şaşırabilirsiniz!

Bir çadır kurun! Birkaç sandalye yerleştirin ve üzerlerine büyük bir battaniye örtün. Çadırın içinde birlikte okuyun, el feneri kullanın veya birkaç oyuncak getirin!

Biraz rol yapma oyunu deneyin! Küçük bir çay partisi düzenleyin veya mutfaktaki eşyaları kullanarak birlikte "yemek pişirin"

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17 aylık bebekler için aktiviteler

Büyük bir kutudan bir ev (tekne, tren, roket veya hayal etmek istediğiniz her neyse) inşa edin. Minik yavrunuz içeri girip çıkmaktan ve keşfetmekten keyif alacaktır. Bonus aktivite: Minik yavrunuzun süsleme yapmasına izin verin! Kalemler veya boya kullanabilirsiniz. Ya da dağınıklığı en aza indirmek istiyorsanız kutuya resim yapıştırmak için çıkartmalar veya bant deneyin.

Minik yavrunuzu günlük işlerde size yardım etmeye davet edin. Taklit etmeyi severler! Bu, bez çantasına bez eklemek veya bir evcil hayvanı beslemeye yardım etmek gibi olabilir.

Yürüyüşe çıkın! Birlikte doğayı keşfedin. Bu yaşta mahallede ufak bir yürüyüş bile heyecan vericidir. Minik yavrunuza yaprakları, çubukları veya bulabilecekleri başka şeyleri toplaması için bir kova verin.

Küvete girin! Oyun süresini uzatmak için eğlenceli banyo oyuncakları veya büyük ponponlar ekleyin. (Güvenlik İpucu: Lütfen küçük çocuğunuzu suyla ilgili herhangi bir aktivitede yakından denetlediğinizden emin olun.)

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18 aylık çocuklar için aktiviteler

Küçük çocuğunuzun vücudunu tanımasına yardımcı olacak şarkılar söyleyin. Örneğin "Baş, Omuzlar, Dizler ve Parmaklar" gibi...

"Tadı güvenli" oyun hamuruyla duyusal oyun oynayın. Yuvarlamayı, dürtmeyi ve ezmeyi gösterin. Oyun hamuruna veya bir ayakkabı kutusundaki deliklere pipetler sokarak ince motor becerilerini geliştirin.

Duvara yapışkan notlar koyun ve çocuğunuzun onları çıkarmasına izin verin. Onlara onları nasıl tekrar yapıştıracaklarını gösterin ve tekrar oynayın!

Gömülü hazineyi kazın! Çok da derin olmayan bir kutuyu yulaf, pirinç, makarna veya aklınıza gelebilecek (güvenli olması şartıyla) herhangi bir şeyle doldurun ve küçük nesneleri gizleyin ve küçük çocuğunuzun elleriyle veya kepçelerle keşfetmesine izin verin. Çocuğun sağlığı ve güvenliği açısından bebeğinizi bu etkinlikte yalnız bırakmayın.

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Referanslar

Cara Dumaplin. "Activities for Babies (0-18 Months)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-babies-0-18-months (16.12.2024).