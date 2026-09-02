Kreşe başlayan çocukların gün içinde ihtiyaç duyabileceği eşyaları önceden hazırlamak, hem çocuğun hem de öğretmenlerin işini kolaylaştırır. Özellikle kıyafet değişikliği ve çocuğun gün içinde ihtiyaç duyabileceği küçük eşyaların hazır bulunması önemlidir. Peki kreş çantasında neler olmalı? İşte ebeveynlerin çanta hazırlarken göz önünde bulundurabileceği temel ihtiyaçlar...

1. Yedek kıyafet

Kreş çantasının en önemli parçalarından biri yedek kıyafetlerdir. Yemek yerken üzerine bir şey dökülmesi, oyun sırasında kıyafetlerin kirlenmesi veya tuvalet kazaları gibi durumlarda çocuğun üzerini değiştirebilmek için en az bir takım yedek kıyafet bulundurulabilir. Tişört, pantolon/şort, iç çamaşırı ve çorap gibi parçaların birlikte hazırlanması işinizi kolaylaştırır. Mevsime göre kıyafet seçmeye de dikkat edilmelidir. Yedek kıyafetleri ayrı bir poşet veya kumaş torbada tutun. Kirlenen kıyafetlerin eve gönderilmesi için çantada boş bir torba bulundurabilirsiniz.

2. İç çamaşırı ve çorap

Özellikle tuvalet eğitimini yeni tamamlayan çocuklarda birkaç parça yedek iç çamaşırı ve çorap bulundurmak faydalı olabilir. Küçük kazalar ya da ıslanma durumlarında çocuğun günün geri kalanını rahat geçirmesine yardımcı olur.

3. Islak mendil ve mendil

Çocukların gün içinde ellerini, yüzlerini veya ihtiyaç halinde çevrelerini temizlemek için mendile ihtiyaçları olabilir. Ancak kreşin kendi temizlik malzemelerini sağlayıp sağlamadığını önceden öğrenmek iyi olur. Çocuğun cildinin hassas olması durumunda, aile tarafından kullanılan ve çocuğun alışık olduğu ürünlerin tercih edilmesi daha uygun olabilir.

4. Su matarası

Çocuğun gün boyunca yeterli sıvı alabilmesi için sızdırmayan, kolay açılıp kapanan ve çocuğun kendi başına kullanabileceği bir matara hazırlanabilir. Çocuğunuz için seçeceğiniz suluk materyalinin çelik ya da plastik olmasına dikkat edin. Her ne kadar cam ürünler daha sağlıklı olsa da kırılması durumunda istenmeyen kazalara neden olabilir. Burada önemli olan nokta plastik ürünlerin altındaki numaralar. Kullanım açısından sağlığa uygun olan plastik ürünleri tercih etmelisiniz. Mataranın üzerine çocuğun adını yazmak, eşyaların karışmasını önlemeye yardımcı olur. Plastiklerin altında yazan numaraların anlamları...

5. Beslenme kutusu

Kreşte öğün veya ara öğün aile tarafından hazırlanıyorsa çantaya uygun bir beslenme kutusu eklenebilir. Burada öncelikle kreşin yemek ve beslenme düzenini öğrenmek gerekir. Beslenme kutusuna konulan yiyeceklerin çocuğun yaşına uygun, kolay tüketilebilir ve kreşin kurallarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

6. Uyku için gerekli eşyalar

Bazı kreşlerde çocuklar gün içinde uyku veya dinlenme saatine geçebilir. Böyle bir uygulama varsa küçük bir battaniye, çarşaf veya uyku arkadaşı gibi eşyalar istenebilir. Ancak uyku için gerekli malzemelerin kreş tarafından sağlanıp sağlanmadığı önceden öğrenilmelidir.

7. Kreş ayakkabısı

Çocuğunuz için seçeceğiniz kreş ayakkabısının kolay giyilebilir ve çıkarılabilir olmasına dikkat edin. Ayakkabının çocuğunuzun ayağını sıkmayacak, rahat bir model tercih edin. Okullar açılmadan önce ayakkabıyı evde birkaç kez giyerek, test edebilirsiniz. Ayakkabının tabanı da oldukça önemli. Tabanı kaymayan bir ayakkabı tercih edebilirsiniz. Ayrıca kreş ayakkabısına da çocuğunuzun ismini, soyismini yazmayı unutmayın.

8. Sevdiği küçük bir eşya

Kreşe ilk başlayan çocuklar için evden tanıdık bir eşyanın yanında olması rahatlatıcı olabilir. Çocuğun çok sevdiği küçük bir oyuncak veya uyku arkadaşı, özellikle uyku ve ayrılık saatlerinde kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Küçük bir aile fotoğrafı bile onun güvende hissetmesini sağlayabilir. Burada önemli olan, kreşin oyuncak getirme kurallarına uymak ve kaybolma ihtimali yüksek, değerli eşyaları çantaya koymamaktır.

9. Acil durum bilgileri

Çantanın içinde doğrudan çocuğun ulaşacağı bir yere koymak yerine, kreşin kayıtlarında ebeveynlerin ve acil durumda ulaşılabilecek kişilerin iletişim bilgilerinin güncel olduğundan emin olmak önemlidir. Özellikle telefon numarası değişikliklerinde okul yönetimine bilgi verilmelidir.

Kreş çantası hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

Kreş çantasını hazırlarken amaç, çocuğun gün içinde ihtiyaç duyabileceği her şeyi çantaya doldurmak değil, gereken eşyaları düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde hazırlamak olmalıdır.

Çocuğun taşıyabileceği hafif ve uygun boyutta bir çanta seçin.

Çocuğun taşıyabileceği hafif ve uygun boyutta bir çanta seçin. Çantanın üzerine veya eşyaların üzerine çocuğun adını ve soyadını yazın.

Çantanın üzerine veya eşyaların üzerine çocuğun adını ve soyadını yazın. Yedek kıyafetleri ayrı bir poşet veya kumaş torbada tutun.

Yedek kıyafetleri ayrı bir poşet veya kumaş torbada tutun. Kirlenen kıyafetlerin eve gönderilmesi için çantada boş bir torba bulundurabilirsiniz.

Kirlenen kıyafetlerin eve gönderilmesi için çantada boş bir torba bulundurabilirsiniz. Mevsim değiştikçe çantadaki kıyafetleri kontrol edin.

Mevsim değiştikçe çantadaki kıyafetleri kontrol edin. Kreşin sağladığı malzemeleri tekrar tekrar çantaya koymayın.

Kreşin sağladığı malzemeleri tekrar tekrar çantaya koymayın. Çocuğun kullanamayacağı kadar ağır veya çok bölmeli çantalardan kaçının.

Çocuğun kullanamayacağı kadar ağır veya çok bölmeli çantalardan kaçının. Değerli oyuncak, takı ve kaybolması sorun yaratabilecek eşyaları çantaya koymayın.

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