Partneriniz ilişkinize sizin kadar bağlı mı?

7- İçgüdüleriniz ne söylüyor?

İçinizde bir şeylerin ters gittiğine dair o huzursuz his var mı? İçgüdülerinizin her zaman yanılmaz bir rehber olmadığını unutmamak önemlidir. Bazen kendi güvensizliklerimiz ya da geçmiş travmalarımız karar verme yeteneğimizi bulanıklaştırabilir. İlişkinizde gözlemlenebilir sorunlar var mı, yoksa iç güvensizlikler söz konusu olabilir mi? Eğer sezginiz bir şeylerin ters gittiğinin sinyalini vermeye devam ediyorsa ve bu durum somut tehlike işaretleriyle destekleniyorsa kendinize güvenin: Sizi şüpheye düşürmeyen veya tedirgin hissettirmeyen bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.

