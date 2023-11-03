Partneriniz ilişkinize sizin kadar bağlı mı?

3- Her zaman plan yapan sizseniz...

Bir düşünün... Sizin onu görmek istediğiniz kadar o sizi görmek istiyor mu? Mesele şu ki, ilişkiler paylaşılan deneyimlerle ilgilidir ve bu deneyimleri planlamak bir ekip çalışması olmalıdır. Eğer dizginleri elinde tutan kişi her zaman sizseniz, bu sadece bir çaba dengesizliği değildir; aynı zamanda duygusal olarak kendinizi dışlanmış hissetmenize de neden olabilir. Sanki kendi aşk hikayenizin senaryosunu yazıyorsunuz ama sadece biriniz bu hikayenin nasıl gelişeceğiyle ilgileniyor. İlişki güzel bir yolculuk olacaksa, o zaman her iki taraf da gidişatı planlama konusunda eşit derecede heyecanlı olmalıdır.