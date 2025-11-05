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İlişki

Partneriniz ilişkinize sizin kadar bağlı mı?

Bazen iki kişilik yaşanması gereken ilişkiler tek taraflı ilerlemeye başlayabilir. Partnerinizin ilişkinize artık sizin kadar bağlı olmadığını hissediyorsanız ancak emin olamıyorsanız bu 7 işareti okumanızda fayda var!

Giriş: 05 Kasım 2025, Çarşamba 16:00
Güncelleme: 05 Kasım 2026, Perşembe 14:45
1

1- Artık plana sadık kalmıyorsa…

Son zamanlarda hiç son anda iptal ettiği ya da daha kötüsü tamamen unuttuğu planınız oldu mu? Gerçek şu ki: Birisi bir ilişkiye gerçekten değer veriyorsa ona olan sözlerine öncelik verir. İstisnai durumlar pek tabii olur ancak kendinizi sürekli olarak yeni program ayarlarken buluyorsanız veya hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız, ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda var.

2

2-  Öncelikli olduğunuzu hissetmiyorsanız…

Bir ilişkideki en kötü duygulardan biri, uzun bir yapılacaklar listesinde, market alışverişi ile dişçi randevusu arasında bir yerde olmaktır. Hepimiz ilişkilerimiz dışında bir hayat yaşıyoruz ancak bu hiçbir zaman ilişkiyi ötelemeyi gerektirmiyor. Kimse sonradan akla gelen kişi konumuna düşmek istemez, sadece bir seçenek değil, öncelik olduğunuz bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.

3

3- Her zaman plan yapan sizseniz…

Bir düşünün… Sizin onu görmek istediğiniz kadar o sizi görmek istiyor mu? Mesele şu ki, ilişkiler paylaşılan deneyimlerle ilgilidir ve bu deneyimleri planlamak bir ekip çalışması olmalıdır. Eğer dizginleri elinde tutan kişi her zaman sizseniz, bu sadece bir çaba dengesizliği değildir; aynı zamanda duygusal olarak kendinizi dışlanmış hissetmenize de neden olabilir. Sanki kendi aşk hikayenizin senaryosunu yazıyorsunuz ama sadece biriniz bu hikayenin nasıl gelişeceğiyle ilgileniyor. İlişki güzel bir yolculuk olacaksa, o zaman her iki taraf da gidişatı planlama konusunda eşit derecede heyecanlı olmalıdır.

4

4- Gelecek planında kendinizi göremiyorsanız…

Gelecek için planlama yapmak, hayal kurmak heyecan verici olabilir ancak bu heyecanınızı partnerinizde de görüyor musunuz? Siz bir plan yaptığınızda "Göreceğiz" ya da "Akışa bırakalım" gibi kesin olmayan yanıtlar alıyorsanız ilişkinizi bir daha gözden geçirmelisiniz. Bir ilişkinin büyümesi ve gelişmesi için belirli bir düzeyde bağlılık şarttır. Partneriniz birlikte geleceğiniz hakkında herhangi bir fikir sahibi değilse veya herhangi bir katkı sunmuyorsa, bu ilişkinizin uzun ömürlülüğüne ciddi bir yatırım yapılmadığını gösterebilir.

5

5- Tartışmalarda uzlaşmayı seçmiyorsa…

Uzlaşma her sağlıklı ilişkinin can damarıdır. Bu, her iki ortağın da dinlendiğini, değer verildiğini ve önemsendiğini hissetmesi için orta yolu bulma sanatıdır. Ancak her tartışmada uzlaşmacı tavra sahip olan kişi yalnızca sizseniz ilişkinizde bir dengesizliğin olduğunu söylemek mümkün. Unutmayın, ilişki dansa benzer; ritmi bulmak için iki kişiye ihtiyaç vardır. Tüm hareketleri yalnızca biri yapıyorsa, partnerinizi veya en azından dans ettiğiniz adımları değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

6

6- Açık iletişim kurmuyorsa…

Açık iletişim sağlıklı bir ilişkinin temel taşıdır. Ancak partnerinizin açık bir şekilde iletişim kurmaması nedeniyle ne düşündüğünü veya hissettiğini tahmin etmeye başlarsanız, haritasız, karmaşık bir duygusal labirentte geziniyorsunuz demektir. Bu iletişim eksikliği sadece sinir bozucu olmaktan öte bir şeydir; partnerinizle aranızda bir uçurum yaratabilir.

7

7- İçgüdüleriniz ne söylüyor?

İçinizde bir şeylerin ters gittiğine dair o huzursuz his var mı? İçgüdülerinizin her zaman yanılmaz bir rehber olmadığını unutmamak önemlidir. Bazen kendi güvensizliklerimiz ya da geçmiş travmalarımız karar verme yeteneğimizi bulanıklaştırabilir. İlişkinizde gözlemlenebilir sorunlar var mı, yoksa iç güvensizlikler söz konusu olabilir mi? Eğer sezginiz bir şeylerin ters gittiğinin sinyalini vermeye devam ediyorsa ve bu durum somut tehlike işaretleriyle destekleniyorsa kendinize güvenin: Sizi şüpheye düşürmeyen veya tedirgin hissettirmeyen bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.

 

Referanslar:

Tina Fey. "7 signs your partner isn't as invested in the relationship as you are". Şuradan alındı: https://hackspirit.com/signs-your-partner-isnt-as-invested-in-the-relationship-as-you-are/ (3.11.2023).

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