Partneriniz ilişkinize sizin kadar bağlı mı?

Bazen iki kişilik yaşanması gereken ilişkiler tek taraflı ilerlemeye başlayabilir. Partnerinizin ilişkinize artık sizin kadar bağlı olmadığını hissediyorsanız ancak emin olamıyorsanız bu 7 işareti okumanızda fayda var!

İlişki
Giriş: 03 Kasım 2023 14:12 Güncelleme: 03 Kasım 2023 14:12
ABONE OL

  • 1- Artık plana sadık kalmıyorsa...

    Son zamanlarda hiç son anda iptal ettiği ya da daha kötüsü tamamen unuttuğu planınız oldu mu? Gerçek şu ki: Birisi bir ilişkiye gerçekten değer veriyorsa ona olan sözlerine öncelik verir. İstisnai durumlar pek tabii olur ancak kendinizi sürekli olarak yeni program ayarlarken buluyorsanız veya hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız, ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda var.

    1 / 7

  • 2- Öncelikli olduğunuzu hissetmiyorsanız...

    Bir ilişkideki en kötü duygulardan biri, uzun bir yapılacaklar listesinde, market alışverişi ile dişçi randevusu arasında bir yerde olmaktır. Hepimiz ilişkilerimiz dışında bir hayat yaşıyoruz ancak bu hiçbir zaman ilişkiyi ötelemeyi gerektirmiyor. Kimse sonradan akla gelen kişi konumuna düşmek istemez, sadece bir seçenek değil, öncelik olduğunuz bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.

    2 / 7

  • 3- Her zaman plan yapan sizseniz...

    Bir düşünün... Sizin onu görmek istediğiniz kadar o sizi görmek istiyor mu? Mesele şu ki, ilişkiler paylaşılan deneyimlerle ilgilidir ve bu deneyimleri planlamak bir ekip çalışması olmalıdır. Eğer dizginleri elinde tutan kişi her zaman sizseniz, bu sadece bir çaba dengesizliği değildir; aynı zamanda duygusal olarak kendinizi dışlanmış hissetmenize de neden olabilir. Sanki kendi aşk hikayenizin senaryosunu yazıyorsunuz ama sadece biriniz bu hikayenin nasıl gelişeceğiyle ilgileniyor. İlişki güzel bir yolculuk olacaksa, o zaman her iki taraf da gidişatı planlama konusunda eşit derecede heyecanlı olmalıdır.

    3 / 7

  • 4- Gelecek planında kendinizi göremiyorsanız...

    Gelecek için planlama yapmak, hayal kurmak heyecan verici olabilir ancak bu heyecanınızı partnerinizde de görüyor musunuz? Siz bir plan yaptığınızda "Göreceğiz" ya da "Akışa bırakalım" gibi kesin olmayan yanıtlar alıyorsanız ilişkinizi bir daha gözden geçirmelisiniz. Bir ilişkinin büyümesi ve gelişmesi için belirli bir düzeyde bağlılık şarttır. Partneriniz birlikte geleceğiniz hakkında herhangi bir fikir sahibi değilse veya herhangi bir katkı sunmuyorsa, bu ilişkinizin uzun ömürlülüğüne ciddi bir yatırım yapılmadığını gösterebilir.

    4 / 7

  • 5- Tartışmalarda uzlaşmayı seçmiyorsa...

    Uzlaşma her sağlıklı ilişkinin can damarıdır. Bu, her iki ortağın da dinlendiğini, değer verildiğini ve önemsendiğini hissetmesi için orta yolu bulma sanatıdır. Ancak her tartışmada uzlaşmacı tavra sahip olan kişi yalnızca sizseniz ilişkinizde bir dengesizliğin olduğunu söylemek mümkün. Unutmayın, ilişki dansa benzer; ritmi bulmak için iki kişiye ihtiyaç vardır. Tüm hareketleri yalnızca biri yapıyorsa, partnerinizi veya en azından dans ettiğiniz adımları değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

    5 / 7

  • 6- Açık iletişim kurmuyorsa...

    Açık iletişim sağlıklı bir ilişkinin temel taşıdır. Ancak partnerinizin açık bir şekilde iletişim kurmaması nedeniyle ne düşündüğünü veya hissettiğini tahmin etmeye başlarsanız, haritasız, karmaşık bir duygusal labirentte geziniyorsunuz demektir. Bu iletişim eksikliği sadece sinir bozucu olmaktan öte bir şeydir; partnerinizle aranızda bir uçurum yaratabilir.

    6 / 7

  • 7- İçgüdüleriniz ne söylüyor?

    İçinizde bir şeylerin ters gittiğine dair o huzursuz his var mı? İçgüdülerinizin her zaman yanılmaz bir rehber olmadığını unutmamak önemlidir. Bazen kendi güvensizliklerimiz ya da geçmiş travmalarımız karar verme yeteneğimizi bulanıklaştırabilir. İlişkinizde gözlemlenebilir sorunlar var mı, yoksa iç güvensizlikler söz konusu olabilir mi? Eğer sezginiz bir şeylerin ters gittiğinin sinyalini vermeye devam ediyorsa ve bu durum somut tehlike işaretleriyle destekleniyorsa kendinize güvenin: Sizi şüpheye düşürmeyen veya tedirgin hissettirmeyen bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.

    Referanslar:

    Tina Fey. "7 signs your partner isn't as invested in the relationship as you are". Şuradan alındı: https://hackspirit.com/signs-your-partner-isnt-as-invested-in-the-relationship-as-you-are/ (3.11.2023).

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.