Farklı şekillerde olsa da her çocuğun başına gelir kaygı. Ebeveynler olarak bizler, çocuklarımızı hayatın endişe verici anlarından korumak isteriz; ancak kaygıyı yönlendirebilmek, hayatları boyunca kullanacakları temel bir beceridir. İhtiyaç duyduğunuzda, bu basit ifadeleri kullanarak çocuğunuzun kaygıyı tanımlamasına, kabullenmesine ve üstesinden gelmesine yardımcı olun:

1. “Çizebilir misin?”

Kaygılı bir durumu çizerek ya da boyayarak anlatmak, kelimeleri kullanamadığında hislerini gösterebilmesini sağlar.

2. “Seni seviyorum. Güvendesin.”

En çok sevdiğiniz insanının ağzından güvende olduğunuzu duymak, güçlü bir doğrulamadır.

3. “Kocaman bir balonu şişiriyormuş gibi yapalım. Derin nefesler alıp 5’e kadar sayacağız.”

Böylelikle oyun oynayarak derin nefesler almasını ve stres tepkisini terse çevirmesini sağlayabilirsiniz.

4. “Söylediğim şeyi tekrar etmeni istiyorum. Bunu yapabilir misin?”

Maraton atletleri dahi cesaret için bu taktiği kullanırlar.

5. “Neden böyle oluyor sence?”

Özellikle de yaşı büyük çocuklar, hislerindeki ‘neden’ i daha iyi ifade edebilirler.

6. “Peki, sonra ne olacak?”

Çocuğunuz bir etkinlik konusunda kaygılıysa, etkinlik hakkında düşünmesine ve sonrasında neler olacağını belirlemesine yardımcı olun.

7. “Biz, durdurulamaz bir ekibiz.”

Ayrılık, küçük çocuklar için güçlü bir kaygı tetikleyicisidir. Sizi göremese de birlikte çalışacağınız konusunda içini rahatlatın.

8. Savaş naranız olsun: “Ben bir savaşçıyım!” “Kimse beni durduramaz!” Bağırma aktivitesi, tecrübe edilen korkuyu endorfinle değiştirir. 9. “Hissettiğin şey bir canavar olsaydı, nasıl görünürdü?” Kaygıyı karakterize etmek, karmaşık bir hissi alıp somutlaştırmak demektir. 10. “…a kadar bekleyebilirim.” Gelecekteki bir an için heyecanlanmak, bulaşıcıdır. 11. “….yaparken (müzik dinlerken, koşarken, hikaye okurken) endişelerimizi rafa kaldıralım. Sonra tekrar alırız.” Eğlenceli bir şeyler yapmak için kaygıyı bir kenara koymak, zihinlerinin berraklaşmasını sağalar. 12. “Öncekinden bir tane daha fazla adım at.” REKLAM Bazen kaygılı çocukların ilerlemelerini sağlayacak adımlar için cesaretlendirilmeleri gerekir. 13. “Haydi, hakkında daha fazlasını öğrenelim.” Çocuğunuzun istediği kadar soru sorarak korkularını keşfetmesine izin verin. Nihayetinde bilgi, güçtür. 14. “Haydi, yerdeki karoları sayalım.” Bu dikkat dağıtma tekniği, herhangi bir hazırlık gerektirmez. 15. “İki dakikanın ne zaman bittiğini bana söylemen gerekiyor.” Zaman, güçlü bir araçtır. Saati izlemesini sağlayarak çocuğunuzun başka bir şeye odaklanmasını sağlayabilirsiniz. 16. “Gözlerini kapa ve denizi hayal et.” Görselleştirme, acıyı ve kaygıyı hafifleten güçlü bir tekniktir. Çocuğunuzun hayalinde kendini huzurlu ve güvende hissettiği bir yeri canlandırmasını sağlayın. 17. “Ben de bazen korkuyorum/geriliyorum/endişeleniyorum. Hiç güzel bir şey değil.” Empati, birçok şartta kazanır. 18. “Haydi, sakinlik listemize bakalım.” Kaygı, beynin mantığını ele geçirebilir; çocuğunuzun uyguladığı baş etme becerilerini içeren bir yapılacaklar listesi taşıyın. 19. “Bu şekilde hisseden yalnızca sen değilsin.” Korkularını ve endişelerini paylaşan insanları vurgulamak, çocuğunuzun kaygının üstesinden gelmenin evrensel olduğunu anlamasını sağlayacaktır.

20. “Bana, olabilecek en kötü şeyi söyle.” En kötü olası senaryonun gerçekleşme ihtimali hakkında karşılıklı konuşun. ANNE - BABA Ebeveynler için: Öz şefkate giden 3 adım 21. “Endişelenmek, bazen faydalıdır.” Endişelenmenin neden yararlı olduğunu açıklamak, çocuğunuzun kendi ile ilgili bir sorun olmadığını anlamasına yardımcı olur. 22. “Konuşma balonun neler söylüyor?” Çocuğunuz çizgi roman okuyorsa eğer, konuşma balonlarına aşinadır. Kendi düşünceleri hakkında üçünü kişi gözü ile konuşarak perspektifini genişletebilir. 23. “Haydi, biraz kanıt bulalım.” Çocuğunuzun kaygı sebeplerini desteklemek ya da çürütmek için kanıt toplamak, endişelerinin gerçeklere dayalı olduğunu görmesini sağlar. 24. “Haydi tartışalım.” Endişesinin sebepleri konusunda karşılıklı konuşarak tartışın. 25. “Endişelenmemiz gereken ilk şey nedir?” Endişe, aslında önemsiz şeylerden oluşan bir dağdır. Üstesinden gelebilmek adına dağı parçalayın ve idare edilebilir parçalardan başlayın. 26. “Sevdiğin insanların bir listesini çıkaralım.” Sevgi, kaygının katilidir. Çocuğunuzun sevdiği insanları anımsayarak sevginin kaygının yerini almasını sağlayabilirsiniz. 27. “…. yaptığın zamanı hatırla.” Çocuğunuzun kaygının üstesinden geldiği bir zamanı hatırlamasını sağlamak, yeteneklerine güven duymasına yardımcı olur. 28. “Şimdiden seninle gurur duyuyorum.” Sonuç ne olursa olsun çabalarını takdir ettiğinizi bilmesi, çocuğunuzun mükemmel yapma ihtiyacını azaltır.

29. “Yürüyüşe çıkıyoruz.” Egzersiz, fazla enerjiyi yaktığından, gergin kasları gevşettiğinden ve ruh halini canlandırdığından, stresi birkaç saatliğine azaltır. 30. “Haydi, düşüncenin kalkıp gittiğini izleyelim.” Çocuğunuza kaygılı düşüncelerin kafasının üzerindeki istasyonda durmuş bir tren olduğunu düşünmesini söyleyin. Bu tren de tüm trenler gibi birkaç dakika içerisinde kalkıp gidecek. ÇOCUKLU HAYAT Tikler inadına yapılan hareketler değil! 31. “Derin bir nefes alıyorum.” Sakinleştirici bir strateji uygulayın ve çocuğunuzdan sizi taklit etmesini isteyin. 32. “Nasıl yardımcı olabilirim?” Çocuğunuzun durumu yönlendirmesine ve nasıl bir strateji istediklerini size söylemesine izin verin. 33. “Bu hisler geçecek.” Çocuklar bazen kaygılarının sonunun olmadığını düşünürler. Ona rahatlamanın yolda olduğunu anlatın. 34. “Haydi, birlikte bu stres topunu sıkalım.” Çocuğunuz kaygısını stres topuna yönlendirdiğinde, duygusal rahatlama hisseder. 35. “Ayıcık endişeleniyor yine. Haydi, ayıcığa nasıl endişelenmeyeceğini öğretelim.” Kaygıyı temsil eden bir karakter yaratın; ayıcık gibi. Çocuğunuza ayıcığın endişelendiğini, ona üstesinden gelebilmesi için bir şeyler öğretmesi gerektiğini söyleyin. 36. “Biliyorum, zor.” Onayınız, çocuğunuza, ona saygı duyduğunuzu gösterir. 37. “Koku arkadaşın burada.” Bir koku arkadaşı, kokulu kolye ya da difüzör, endişeyi yatıştırır; özellikle de lavanta, adaçayı, papatya ya da sandal ağacı kokusu ile dolu olduğunda.

38. “Haydi, anlat bana.” Bölmeden, çocuğunuzun sıkıntılarını dinleyin. Konuşmak, çocuğunuza düşüncelerini işleyecek zaman tanır. 39. “Çok cesursun!” Çocuğunuzun durumu ele alış becerisini doğrulayın ve onu başarması için güçlendirin. 40. “Şu an hangi sakinleşme stratejisini kullanmak istiyorsun?” Her kaygılı durum farklı olduğundan, çocuğunuza stratejisini seçme şansı tanıyın. ÇOCUKLU HAYAT Çalışan annelerin kaygıları 41. “Bunu birlikte atlatacağız.” Çocuğunuzu varlığınızla ve bağlılığınızla desteklemek, ürkütücü durum sonlanana dek direnmelerine yardımcı olur. 42. “Haydi, beraber mutlu bölgene girelim.” Görselleştirme, kaygıya karşı etkili bir araçtır. Çocuğunuz sakinken bu stratejiyi çalışarak kaygılı anlarda başarılı bir şekilde kullanabilecek duruma gelmesini sağlayın. 43. “Neye ihtiyacın var, sana ne verebilirim?” Çocuğunuza neye ihtiyaç duyduğunu sorun; kucak, çözüm, özel alan gibi istekler olabilir. 44. “Bu duygunun bir rengi olsa, hangi renk olurdu?” Bu soruyla birlikte çocuğunuza hislerini basit bir konsept üzerinde değerlendirme şansı vermiş olursunuz. 45. “Bir sarılayım sana.” Fiziksel temas, çocuğunuzun rahatlamasını ve kendini güvende hissetmesini sağlar. 46. “Alfabeyi nasıl da öğrenmiştin, hatırlıyor musun?” Çocuğunuza geçmiş başarılarını anlatarak sonuna kadar direnecek cesareti bulmasına yardımcı olabilirsiniz. 47. “Şu koltuğu itmeme yardımcı olsana.” Bir koltuğu itmek gibi ağır işler, gerginliği azaltır, gerilimi düşürür.