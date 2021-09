Bebeği ağlamaya bırakmak

Bazen bebeğinizin küçük çığlıklarını dinlemek zor gelir, bu yüzden muhtemelen hemen beşiğine koşarsınız. Bununla birlikte, yeni bir çalışma, bebeğinizin tek başına ağlamasına izin vermenin aslında yararlı olduğunu ve göründüğü kadar korkunç olmadığını gösteriyor.

1. Herhangi bir yan etkisi yoktur

The Journal of Child Psychology and Psychiatry tarafından yapılan araştırma, bebekleri ağlatmanın hiçbir olumsuz sonucu olmadığını ortaya koydu. Deney sırasında, bebek gelişimi üzerinde hiçbir davranışsal etki bulunmadı. Ek olarak, bebek - anne bağlanmasını hiçbir şekilde kötüleştirmedi. Özetle, bir bebeği birkaç kez ağlamaya bırakmak pek çok kişinin düşündüğü kadar zararlı değildir. Anne-bebek bağı ne zaman kurulur? yazısını okumak için tıklayınız...

2. Daha iyi uyurlar

Başka bir araştırma ise, geceleri ağlamaya bırakılan bebeklerin daha iyi uyku düzeni olduğunu ortaya koydu. Deneyde bebekler 2 gruba ayrıldı: Kademeli soyu tükenenler (ağlamaya bırakılanlar) ve yatmadan önce solanlar (yatağa yatırılanlar). Gözlemlere göre, ilk gruptaki bebekler daha az uyandılar ve genel olarak daha hızlı uykuya daldılar.

3. Kendilerini kontrol ederler

Bebeğinizin ihtiyaçlarına hemen cevap vermemek, ona kendi kendine sakinleşmeyi öğretebilir. İlk çalışmayı yöneten profesör Dieter Wolke, müdahaleye karşı tavsiyede bulunuyor. Bebeklerin kendilerini sakinleştirmeyi öğrenmek için biraz yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bir kez alıştıklarında, sadece gündüzleri değil, geceleri de kendi kendilerini düzenleyebilirler.

4. Kendilerini sakinleştirmeyi öğrenirler

Bazen bir bebek o kadar aşırı uyarılır ki fazla enerjiyi bırakmanın en iyi yolu onu ağlamasına izin vermektir. Ayrıca, bir çocuğun uyanıklıktan uykuya geçişi öğrenmesinin tek yolu budur. Bebekler kendi kendini yatıştırma becerilerini uygular ve bunu oldukça hızlı bir şekilde yaparlar. Çoğu ebeveyn, sonuçları zaten üç veya dört gecede görür.

5. Daha az öfke nöbetleri geçirirler

Ağlamaya bırakma yöntemi, çocukların daha az titiz ve yaramaz olmalarına yardımcı olduğuna inanılıyor. Yöntem, bir çocuğun dışarıdan yardım almadan kendini yatıştırmasını gerektirdiğinden, küçükken daha az öfke nöbeti geçirmeleri muhtemeldir. Gün boyunca kendilerini daha mutlu hissedecekler ve yatma zamanı artık sorun olmayacak.

6. Kendi başlarına uyumayı öğrenirler

Bir süre kendi kendine sakinleşmeyi öğrendikten sonra, çocuklar gece uyandıklarında tekrar uykuya dalmakta zorluk çekmezler. Sarılma, sallanma veya ebeveyn yardımına gerek duymazlar. Bebekler geceleri sadece emin olmak için yakınlarda bir ebeveyne ihtiyaçları olduğu zaman ağlayabilir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/a-new-study-suggests-its-okay-to-leave-your-babies-crying-and-heres-why-803273/