15 aylık bebek gelişimi nasıldır? 15 aylık bebek neler yapar?

15 aylık bebek gelişimi ile ilgili bu içerik, Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör katkılarıyla hazırlanmıştır.

Bebeğiniz 15 aylık olduğunda, 12-18 ay dönemine özgü değişikliklerin bir parçası olarak öz benliğinin farkına varmaya başlar. “Hayır” demek için kafasını sallayan bebeğiniz bunu yaparken oldukça sevimlidir! 15 aylık bebek, bir şeye itiraz etmek veya istediğini belli etmek için bu şekilde başını sağa sola sallayabilir. Tek başına oyalanacak oyunlar bulsa da bakımını üstlenen kişiyi ya da ebeveynlerini fiziksel olarak yakınında ister. Bağımsızlaşmamıştır. Dürtülerini kontrol edemez. Anneden veya kendisine bakım veren kişiden ayrılırken ağlayabilir. Habersiz şekilde yanından uzaklaşmak yerine sevgi dolu ama kararlı bir vedalaşma ile bunun önüne geçmeniz mümkün olur.

1 yaş dönemecini geride bırakan 15 aylık bebeğin konuşma becerisinin gelişmesi için bugüne kadar onunla yaptığınız konuşmalar, dış çevre, önceki aylarda onunla olan etkileşiminiz önemlidir. Bebeğin hecelemesi ile iyice ortaya çıkan karşılıklı iletişim 12-18 ay döneminde 8-10 kelimeye ulaşacak hale gelir. Tablet ve TV karşısında çizgi film izlemek gibi faaliyetler 15 aylık bebeğin konuşmasını olumsuz etkiler. Konuşmayı hızlandırmak için karşılıklı etkileşim önemlidir. Bebekle konuşmanın önemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

12-18 ay döneminin ortasında yer alan 15 aylık bebek, nesneleri eliyle yönlendirebilir. Ayına uygun oyuncaklar onun nesneleri farklı şekilde kullanmayı öğrenmesine yardım eder. Bebeğiniz, sosyal-duygusal gelişim yönünden de hızla gelişir. Etrafındakilerin hareketlerini taklit etmeye başlar. Tanıdığı nesnelerin nasıl kullanıldıkları ve ne işe yaradıkları hakkında fikri olur. Örneğin sürekli yıkandığı portatif küveti gördüğünde banyo zamanı geldiğini algılayabilir. Bedensel hareketleri gitgide daha koordineli hale gelir. Tutunarak merdiven basamaklarını çıkabilir.

Günlük yaşamın içine gitgide daha fazla katılan 15 aylık bebeğinizin gelişen taklit yeteneği, çeşitli nesneleri eşya yerine koyarak oynadığı oyunlarda kendini gösterir.

Bebeğiniz henüz kendini kaşıkla beslemek için küçük gibi görünse de beslenme zamanı geldiğinde eline bir kaşık vermeniz faydalı olur. Kaşığı ağzına götürmeye çalışırken etrafa döküp saçsa da kendi kendine kaşıkla yeme becerisini kazanmak için pratik yapmaya ihtiyacı vardır!

15 aylık bebek uykusuna dair ipuçları

Bebeğiniz 15 aylık olduğunda hala günde toplam 11-13 saate ihtiyaç duyar. Bu uykunun 10-12 saati gündüz, 1-2 saati de gece gerçekleşir. Yürümeye başladığı için oldukça hareketli olan bebek daha çabuk yorulduğu için gece uykularına geçişi kolaylaşabilir. Öte yandan bu hareketlilik tam tersi bir zorluğa da sebep olabilir. Bu da aşırı yorulduğu için uykuya geçişin zorlaşmasıdır. Bebeğinizin öğle uykusundan sonraki hareketli bir gün geçirmesi, akşama doğru ise daha sakin aktivitelerle uyku rutinine hazırlanması ve günlük temponun yavaş yavaş düşmesi bu durumun önüne geçecektir. Uyku sorunları ile ilgili uzman görüşü için Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil'in bu yazısını okuyabilirsiniz.

15 aylık bebek beslenmesi

Birçok şeye itiraz etmeye başlayan ve “Hayır” demeyi öğrenen bebeğiniz besinlere de aynı tutumu sergilemeye başlayabilir. Yürümede ustalaşan 15 aylık bebek, kazandığı bu bağımsızlığın ve etrafı keşfetmenin keyfini sürer. Yiyeceklerin de tadını çıkarmak 15 aylık bebeğin ilgisini pek çekmeyebilir. Onu sofraya oturtmak gitgide daha zor bir hal almış olabilir. Az yemek yediğini düşünüyor ve “Hiçbir şey yemiyor” diyorsanız, ihtiyacı olan miktarda yiyeceği konusunda bebeğinize güvenin. Sunduğunuz yemekler ve ara öğün yiyecekleri besin değeri olarak ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeriyorsa, hayal ettiğiniz miktarda yemese bile üzülmeyin. Baş parmağı ve işaret parmağı ile kavrama yeteneği iyice gelişmiştir. Kendi başına yemekten zevk alacağı yiyecekleri besin değeri yüksek gıdalar arasından seçmeniz faydalı olur.

15 aylık bebek boyu, kilosu ve baş çevresi gibi gelişim özellikleri

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

“15 aylık bebeğin boyu ne olmalıdır?”, “15 aylık kız bebek kilosu” ve “15 aylık erkek bebek kilosu”,

“15 aylık bebek baş çevresi” gibi başlıklarda verilebilecek cevaplar ortalama olarak şöyledir;

15 aylık bebek boyu

12-15 ay arası kız bebekler için boy uzunluğu 75,1 – 78,5 cm’dir.

12-15 ay arası erkek bebekler için boy uzunluğu 76,9 cm – 80,2 cm’dir.

15 aylık bebek kilosu

12-15 ay arası kız bebekler için ortalama kilo 10 kg 20 gr – 10 kg 96 gr’dır.

12-15 ay arası erkek bebekler için ortalama kilo 10 kg 16 gr – 10 kg 89 gr'dır.

15 aylık bebek baş çevresi

12-15 ay arası kız bebekler için ortalama baş çevresi 45,8 – 46,6 cm’dir.

12-15 ay arası erkek bebekler için ortalama baş çevresi 47,1 cm – 47,8 cm’dir.

İpucu:

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

Her bebeğin gelişimi kendine özeldir ve burada yer alan bilgiler 12-18 aylık dönem içinde bebeklerin göstermesi beklenen gelişim basamakları hakkında fikir vermek için sunulmuştur. Şüphelendiğiniz durumlar ve bebeğinizin sağlık, büyüme ve gelişim takibi için doktorunuza danışınız.

Referanslar: “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” O.Neyzi ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2008) Şuradan alındı: http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

https://raisingchildren.net.au/toddlers/development/development-tracker-1-3-years

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development