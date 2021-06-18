18 aylık bebek gelişimi nasıldır? 18 aylık bebek neler yapar?

18 aylık bebek gelişimi ile ilgili bu içerik, Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör katkılarıyla hazırlanmıştır.

18 aylık bebek, çeşitli sesler çıkartarak sıklıkla konuşma pratiği yapar. Konuşma becerisine yönelik gelişimi gitgide hızlanır. 20 kelime civarında bir sözcük haznesine sahip olabilir. Bazı bebekler ise 18 aylık olduğunda iki kelimelik cümleleri rahatlıkla kurar. Bebeklerin konuşması için onlara pasif kalmayacakları, etkileşimli bir ortam sağlamalısınız. Bunun başka bir adı da “ekransız” bir günlük yaşamdır. TV ve videolar tek taraflı bir aktarım yaptığı için gerçek iletişim ortamı sağlamazlar. Bu da çocukların pasif kalmasına, zihinlerini çok fazla yoran birçok görüntü ve sese maruz kalmalarına sebep olur. Konuşma becerisini geliştirmek için onu ekrandan uzak tutmalısınız.

2 yaş dönemine doğru ilerlemeye başlayan 18 aylık bebeğiniz, sizin yardımınızla ellerini yıkayabilir. Ellerini kullanarak topu fırlatabilir ve bunu artık ustalıkla yapar. Yaşına uygun hikayeler ve kitaplar ilgisini çekmeye başlar. 18. Ayın bitiminden itibaren iki parçalı puzzle yapabilir. Sandalyelere tırmanabilir. Yardım alarak basamakları birer birer çıkabilir. Bardaktan su içebilir. Birbiriyle ilişkili nesneleri eşleştirebilir. Nesneleri araç olarak kullanabilir.

Rol yapma oyunu oynayabilir. Örneğin, bir bardaktan içiyormuş gibi yapabilir veya bir oyuncak kullanarak telefonda konuşabilir. 18 aylık bebekler genellikle yaşıtları ile karşılıklı değil ancak yan yana oynar. Buna “paralel oyun” denir. Oyuncaklarını paylaşmayı öğrenmek içinse henüz erkendir. Paylaşması için zorlamak yerine onu nazikçe yönlendirebilirsiniz. Paylaşmayı öğrenmesi için neredeyse 4 yaşına kadar sabretmeniz gerekir. Peki, ilerleyen aylarda çocuklara paylaşmak nasıl öğretilir? "Oyuncaklarını paylaşmıyor" diyen anne babalara öneriler bu yazımızda...

Bebeğiniz, sevdiği insanlara karşı güçlü bağlar geliştirmiştir. Kendisinin de farkındadır ve bir o kadar da özerklik ihtiyacı vardır. “Bebeğim yemek yemek istemiyor”, “giyinmek istemiyor” gibi şikayetler ebeveyn veya bakım veren kişilerden sık sık duyulur. Kısacası 18 aylık bebek, “Hayır” ve “Benim” gibi kelimelerin gücünü öğrenmiş ve inatlaşma davranışları göstermeye başlamıştır.

18 aylık bebek beslenmesi

Özerkliğine sahip çıkmak isteyen 18 aylık bebek, yemek zamanı geldiğinde inatçı davranabilir. Sofrada oturma süresi kısa olsa da öğünleri düzenli tutmaya devam etmek en iyisidir. Bebek bir gün az, bir gün daha fazla yiyebilir. Bebek yiyeceği miktara kendisi karar verirken besin değeri yüksek gıdalarla az miktarda yese bile ihtiyacı olan besin öğelerini almasını sağlayabilirsiniz. Hala anne sütü veya formül mama alan bebekler bu aylarda sofra yemeklerine beklenen ilgiyi göstermeyebilir. Bu sebeple artık bir düzenleme yapmak ve bebeğe aile sofrasında yeme düzeni sağlamak onun gelecekte de yemek alışkanlıkları geliştirmesinin önünü açar. Püre tarzı besinlerden artık sofra yemeklerine geçmiş olması gerekir. Elbette fazla tuzlu, şekerli ve çocuk beslenmesine uygun olmayan yiyecekler sunulmamalıdır. Kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün ve akşam yemeğini temel alacak şekilde düzenli öğünler sunmak önemlidir. 18 aylık olan bebekler 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenebilirler. 18 aylık bebek artık yavaş yavaş kaşık-çatal kullanmayı öğrenmeye başlar. Kaşık kullanarak, döke-saça bile olsa kendi kendini beslemesini teşvik edin. Şekerli yiyeceklerin zararlarını neredeyse herkes biliyor. Peki, çocukların hafızalarına olan etkilerini biliyor muydunuz?

18 aylık bebeğin uykusu

Bebekler 18 aylık olduklarında artık geceleri kesintisiz uyumaları ve düzenli uyku saatlerinin olması beklenir. Elbette ki olağanüstü durumlar her çocukta olduğu gibi 18 aylık bebeğinizde de uyku düzenini bozabilecektir. Ancak bebeğiniz geceleri hala çeşitli sebeplerle uyanıyorsa altta yatan problemlere eğilmek için beklemenize gerek yoktur. İlerleyen aylarda görülebilecek uyku sorunlarının temelleri ise bu aylarda atılabiliyor. Bağlanma teorisine göre bu yaş döneminde anne ve bebek arasında yaşanan bağlanma problemi, bebek ve çocuğun uyku kalitesini etkileyebiliyor.

18 aylık bebek boyu, kilosu ve baş çevresi gibi gelişim özellikleri

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

“18 aylık bebeğin boyu ne olmalıdır?”, “18 aylık kız bebek kilosu” ve “18 aylık erkek bebek kilosu”, “18 aylık bebek baş çevresi” gibi başlıklarda verilebilecek cevaplar ortalama olarak şöyledir;

18 aylık bebek boyu

15-18 ay arası kız bebekler için boy uzunluğu 78,5 – 81,5 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için boy uzunluğu 80,2 cm – 83,1 cm’dir.

18 aylık bebek kilosu

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama kilo 10 kg 10 gr – 10 kg 71 gr’dır.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama kilo 10,89-11,49 kg’dır.

18 aylık bebek baş çevresi

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama baş çevresi 46,6 -47,2 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama baş çevresi 47,8 -48,4 cm’dir.

İpucu

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

Her bebeğin gelişimi kendine özeldir ve burada yer alan bilgiler 12-18 aylık dönem içinde bebeklerin göstermesi beklenen gelişim basamakları hakkında fikir vermek için sunulmuştur. Şüphelendiğiniz durumlar ve bebeğinizin sağlık, büyüme ve gelişim takibi için doktorunuza danışınız.

Referanslar: “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” O.Neyzi ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2008) Şuradan alındı: http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

https://raisingchildren.net.au/toddlers/development/development-tracker-1-3-years

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development