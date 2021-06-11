16 aylık bebek gelişimi nasıldır? 16 aylık bebek neler yapar?

16 aylık bebek gelişimi ile ilgili bu içerik, Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör katkılarıyla hazırlanmıştır.

12-18 aylık dönemin sonlarına yaklaşan 16 aylık olan bebeğinizin fiziksel büyümesi eskisi kadar hızlı olmasa da konuşma becerisi hızla gelişim göstermektedir. Çeşitli sesler çıkartarak sıklıkla konuşma pratiği yapar. Aralarda anlaşılır kelimeler kullanır. 16 aylık bebek, tekrar etmesini istediğiniz sözcükleri tekrar etmekten çok hoşlanır. Sözcükleri tekrar etmek, bebeğinizin konuşma gelişiminde 12. Aydan itibaren öne çıkan ve konuşmasını hızlandırmaya yarayan şeylerden biridir. 16 aylık bebeğin konuşma gelişimi için, yeni öğrendiği bir kelimeyi farklı alanlarda kullanmak yardımcı olacaktır. Kelimeleri erkenden hafızasında biriktiren bebeğinizle “Bebeksi” kelimelerle değil, yetişkin konuşması ile iletişimde olun. Kısa ve sade cümleler kurmak 16. ayındaki bebeğinizin kelimeleri ayırt etmesini kolaylaştırır. Bebeğinizle sık sık göz teması kurarak konuşmanız aranızdaki etkileşimi arttırır. Göz temasının önemiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Artık adımları güçlenen 16 aylık bebeğin kaba motor gelişimi ona birçok yeni keşfin yolunu açar. Bebeğiniz artık destekle birkaç basamak merdiven çıkabilir. Oldukça rahat biçimde yürür. Koltuklara ve yüksek yerlere tırmanmayı çok sever. Her şeyi denemek ve keşfetmek ister. Oldukça hareketlidir. Tek eliyle top atabilir. 16 aylık bebek oyunları arasında hem fiziksel enerjisini atabilecek hem de farklı duyularına hitap edecek oyunlar bulunur. Bebeğiniz gerçek yaşama katılabilir, örneğin elindeki bezle mama sandalyesini silebilir. Evi birlikte toplayabilirsiniz. Farklı duyulara hitap eden su oyuncakları, karalama kağıtları, doldurup boşaltabileceği kaplar 16 aylık bebeğin el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olur. Bedenindeki çeşitli kısımları gösterebilir.

Yaşına uygun hikayeler ve kitaplar ilgisini çekmeye başlar. Hayvanların ve makinelerin çıkarttığı seslere ilgi duymaya başlar ve taklit eder. Kitap sayfalarını çevirebilir. Birlikte oyun oynadığınızda sıra bekleme kavramını algılamaya başlar.

16 aylık bebek beslenmesi

Birçok 16 aylık bebeğin alt ve üst kesici dişleri artık tamamlandığı için aile sofrasında yenen yemekleri tüketmek onun için çok daha kolay hale gelir. Öte yandan diş çıkarma dönemi de olması sebebiyle 16 aylık bebeklerde iştahsızlık görülmeye başlayabilir. Önceki aylara göre büyüme hızı yavaşlayan 16 aylık bebek, daha az besinle daha çabuk doyabilir. Artık birçok nesnenin ismini bilen ve hızla öğrenen bebeğinize besinlerin ismini söyleyerek verebilir, böylece yiyeceklerle kurduğu bağı güçlendirebilirsiniz. Diş çıkaran bebeğinizi rahatlatmak için bu önerilere göz atabilirsiniz.

16 aylık bebeğin uykusu

Bebeğiniz 18. Ayına yaklaşırken artık bazı konularda direnç göstermeye başlayabilir. Bunlardan biri de uykudur. 16 aylık bebeğiniz bazı günler oldukça hareketli ve huzursuz davranabilir. Bu da uykuya direnmekle kendini gösterebilir. Özellikle sabah uykularına direnerek öğlen tek bir gündüz uykusu uyumak isteyebilir ve gündüz uykularını 1 sefere düşürmeye başlayabilir. Bu geçiş yavaş ilerlediğinde günler bir miktar zorlayıcı geçebilir. Bazı bebekler ise 16. Ayda hala iki tane gündüz uykusu uyumaya ihtiyaç duyabilir. Bebeğiniz bu dönemde yavaş yavaş tek gündüz uykusuna geçeceği için ona sabırla destek olmalısınız. Sabah uykusunu kısa tutarak ve ikinci uykusunu daha erkene çekerek gündüz tek uykuya yavaş yavaş geçirmeyi deneyebilirsiniz. Diş çıkarma ve büyüme atağı gibi durumları da göz önünde tutmakta ve önceliği uyku ihtiyacını tamamlamaya vermekte fayda vardır. 16 aylık bebek uykusu gündüz 2-3 saat, gece ise en az 10 saat civarındadır. Gündüz uykusunun faydalarını öğrenmek için tıklayın.

16 aylık bebek boyu, kilosu ve baş çevresi gibi gelişim özellikleri

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

“16 aylık bebeğin boyu ne olmalıdır?”, “16 aylık kız bebek kilosu” ve “16 aylık erkek bebek kilosu”, “16 aylık bebek baş çevresi” gibi başlıklarda verilebilecek cevaplar ortalama olarak şöyledir;

16 aylık bebek boyu

15-18 ay arası kız bebekler için boy uzunluğu 78,5 – 81,5 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için boy uzunluğu 80,2 cm – 83,1 cm’dir.

16 aylık bebek kilosu

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama kilo 10 kg 10 gr – 10 kg 71 gr’dır.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama kilo 10,89-11,49 kg’dır.

16 aylık bebek baş çevresi

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama baş çevresi 46,6 -47,2 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama baş çevresi 47,8 -48,4 cm’dir.

İpucu:

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

Her bebeğin gelişimi kendine özeldir ve burada yer alan bilgiler 12-18 aylık dönem içinde bebeklerin göstermesi beklenen gelişim basamakları hakkında fikir vermek için sunulmuştur. Şüphelendiğiniz durumlar ve bebeğinizin sağlık, büyüme ve gelişim takibi için doktorunuza danışınız.

Referanslar: “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” O.Neyzi ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2008) Şuradan alındı: http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

https://raisingchildren.net.au/toddlers/development/development-tracker-1-3-years

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development