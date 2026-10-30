Sonbaharın en trend 6 ceketi

Hangi stil eğiliminde olursanız olun, herkes için bir ceket mutlaka var. Podyumlardan sokağa taşınan, bu sonbaharın en büyük 6 ceket trendini ve gardırobunuza uyarlamanın yollarını bir araya getirdik.

Büzgülü bel hatları

Blouson (balon) tarzı ceketler son iki yıldır yükselişte olsa da bu sonbaharda bu görünüm beklenmedik elastik detaylar ve büzgülü etek uçlarıyla yeniden yorumlanıyor. Bel ile kalça arasında bir noktada konumlanan bu büzgüler hafif bir peplum etkisi yaratırken; bomber, kısa trençkot veya deri ceketlerin alt kısmında her sonbahar kombinini bir üst seviyeye taşıyacak benzersiz bir siluet oluşturuyor.