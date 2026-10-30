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Sonbaharın en trend 6 ceketi

Doğru ceketle başka pek bir şeye ihtiyaç duymazsınız çünkü ceket, tek başına tüm kombini sırtlayabilen ana parçadır. Bu sezon her zaman kullandığımız klasiklerin yanında yepyeni anahtar trendler de sahneye çıkıyor. İşte en trend ceket modelleri…

Giriş: 30 Ekim 2026, Cuma 12:08
Güncelleme: 30 Ekim 2026, Cuma 12:10
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Hangi stil eğiliminde olursanız olun, herkes için bir ceket mutlaka var. Podyumlardan sokağa taşınan, bu sonbaharın en büyük 6 ceket trendini ve gardırobunuza uyarlamanın yollarını bir araya getirdik.

 

Büzgülü bel hatları

Blouson (balon) tarzı ceketler son iki yıldır yükselişte olsa da bu sonbaharda bu görünüm beklenmedik elastik detaylar ve büzgülü etek uçlarıyla yeniden yorumlanıyor. Bel ile kalça arasında bir noktada konumlanan bu büzgüler hafif bir peplum etkisi yaratırken; bomber, kısa trençkot veya deri ceketlerin alt kısmında her sonbahar kombinini bir üst seviyeye taşıyacak benzersiz bir siluet oluşturuyor.

2

Dik yaka ceketler

Maksimalistler için dik yaka ceketler, bu sezonun dış giyimdeki en iddialı dokunuşu. Abartılı, dik duran yakaları ve heykelsi hissiyatlarıyla en basit kombinlere bile anında şıklık katıyor. Kısa kesimleri ve yapılandırılmış formları sayesinde sadece işlevsel değil, son derece moda odaklı bir duruş sergiliyorlar.

3

Pelerin detaylı ceketler

Pelerinler ve pelerin detayları geri döndü; ancak bu sezon her zamankinden çok daha büyükler. Temiz çizgiler, kemerle vurgulanan bel hatları onlara modern bir hava katıyor. Tam anlamıyla bir pelerin giymeye hazır değilseniz, abartılı dev yakalara veya entegre atkı detaylarına sahip ceketleri tercih edebilirsiniz.

4

Askeri ceketler

Sonbahar stiliniz biraz Batı (Western)esintilerine sahipse, askeri ceketler mükemmel bir seçim. Zeytin yeşilinin zengin tonları, koyu denim mavi ve yıpratılmış siyahlar bu ceketlere hem zamansız bir doku kazandırıyor hem de günlük "kazak-kot" ikilinize zahmetsiz bir hava katıyor.

5

Yaratıcı dokunuşlu trençkotlar

Trençkot asla modası geçmeyen bir parça; ancak bu sonbahar tamamen detaylarda gizli. Ekose astarlar, çift taraflı kullanılabilen tasarımlar, deri yaka detayları ve dikkat çekici metal aksesuarlar klasik siluete yepyeni bir soluk getiriyor. Bu küçük dokunuşlar trençkotu modern kılarken çok yönlülüğünden hiçbir şey kaybettirmiyor.

6

Desenli ceketler

Desenli ceket trendi hız kesmeden devam ediyor. Ekoseden zebraya ve geyik desenlerine kadar pek çok seçenek, geçici bir heves olmadığını kanıtlar nitelikte. Kot pantolon ve botlarla olduğu kadar kumaş pantolon ve loafer'larla da harika uyum sağlayan bu ceketler, rahatlık ile şıklık arasında mükemmel bir köprü kuruyor.

 

Referanslar

Tınsley Crısp. "6 Cool-Girl Jacket Trends You'll Want to Add Into Your Wardrobe This Fall". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/fall-jacket-trends/ (29.10.2026).

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