Okul değiştiren çocuklar için anne babalara tavsiyeler

Duygularını yaşamasına izin verin

Çeşitli sebeplerle okul değişikliğine gittiyseniz ve çocuğunuzun yeni başlayacağı okulla ilgili korkuları varsa, ona "Endişelenecek bir şey yok."gibi şeyler demeniz fayda sağlamayacağı gibi, çocuğunuzun kendini ve duygularını önemsiz olarak algılamasına neden olur. Yeni bir şeye başladığımızda hepimiz biraz gergin oluruz. Bu tamamen normaldir. Üstelik, alışılan ortamdan ayrılmak apayrı bir üzüntü kaynağıdır. Bu nedenle çocuğunuzun duygularını göz ardı etmek yerine nasıl hissettiğini anlamaya çalışın. Gergin hissettiği başka durumları hatırlatın ve o durumu nasıl atlattığı üzerinde konuşun. Bazen her şey yeni olduğunda, ne yaşayacağımızı bilmemek bize korkutucu gelebilir. Çoğu zaman yeni şeyler denediğimizde, bunlar sandığımız kadar korkutucu olmaz ve aslında bir süre sonra artık bizi tedirgin etmezler. Bunu çocuğunuza örneklerle hatırlatın.

Kendi kaygınızı yönetin

Çocuklar bir durumda nasıl hissedecekleri ve onu nasıl yönetecekleri konusunda ipuçlarını bizden alırlar. Biz kaygılıysak, onlar da kaygıya kapılır! Onlara yetkin ve yetenekli oldukları mesajını verirsek ve bunu başarabileceklerine inanırsak bize inanırlar. Bu nedenle hem sözlerinize hem de davranışlarınıza dikkat edin. Çocuğunuzun, böyle hissettiğinizi bilmesi için “kaygılıyım” kelimesini söylemenize gerek yok. Beden dilinize, ses tonunuza, davranışınıza dikkat edin. Kendinizi rahatlatacak şeyler yapın.

Ondan beklentilerinizi gözden geçirin

Yeni bir ortama girmek üzere olan çocuklar, küçük bedenlerinde dönen tüm duygu ve düşüncelerle uğraşırken her zamankinden biraz daha hoşgörüye ihtiyaç duyabilirler. Elbette bu, her istediklerini yapabilecekleri anlamına gelmez. Ancak bazı davranışların kaygı sebepli olduğunu unutmayın. Bazı çocuklar için kaygı, olumsuz davranışlar şeklinde kendini gösterir. Bu sadece, yaşamaktan korktuğu şeyler ve belirsizlik sebebiyle sinir sistemlerinde oluşan “savaş” / “kaç” tepkisidir. Bu normaldir ve beklenen bir durumdur. Şimdi mükemmel davranışlar beklemenin zamanı değil. Her zamankinden biraz daha hoşgörüye ihtiyaç olabilir.

Onunla baş başa zaman geçirin

Çocuğunuz muhtemelen sizden ve alıştığı okuldan uzakta, yeni insanlarla zaman geçirme fikrinden dolayı tedirgin. Onun duygusal depolarını doldurmaya odaklanmak ona bu yeni ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları ve güveni verecek ve kaygılarını azaltacaktır. Onunla telefon ve kardeş gibi uyaranlardan uzak şekilde bol bol serbest oyun oynayın. Büyük yaşta bir çocuksa, birlikte dışarı çıkın ve zaman geçirin. Birlikte geçirdiğiniz zaman esnasında okulla ilgili konuşmayın ve süreci onun kontrol etmesine izin verin. Sadece ikiniz, çocuğunuzun seçeceği bir aktiviteyle vakit geçirin. Bu, bağ kurmanızı kolaylaştırır ve kurduğunuz bağı güçlendirir.

Ona karşı dürüst olun

Bazen biz yetişkinler çocuğumuzun kaygısını hafifletmek adına gerçeği biraz abartabiliriz. Bu strateji o anda kaygılarını hafifletebilir, ancak uzun vadede durumu daha da kötüleştirecektir. Yoğun duygular etkisiyle bir anda gerçekçi olmayan şeyler söyleyebilirsiniz. Ancak eğer ona, eğer sevmezse tekrar oraya gitmek zorunda olmadığı gibi bir şey söylerseniz, bunun doğru olmadığı ortaya çıktığında size olan güvenini kaybedecektir. Bir dahaki sefere kendisini kaygılı hissettiğinde size inanmayacaktır. Okulun koşullarını dürüstçe aktarın.

size inanmayacaktır. Okulun koşullarını dürüstçe aktarın.

Yeni okulla ilgili rutinlere hazırlanın

Çocuklar ne olacağını bildiklerinde ve becerilerini uygulama şansına sahip olduklarında daha az kaygılı olurlar. Becerileri uygulamak ve ustalaşmak onların kendilerini yetkin hissetmelerine yardımcı olur ve çocuğunuzun özgüvenini artırır. Yeni okul üniformalarını giyme, varsa online sisteme girme gibi alıştırmalar yapın ve okul yolunu birlikte kat edin. Servisle gidiyorsa, eve dönüş saatlerinde ilk hafta aksamalar olabileceğini çocuğunuza anlatın. Herkesin yaz tatilinden sonra yeni okul yılına adapte olmaya çalıştığını, birçok şeyin herkes için yeni olduğunu ona anlatabilirsiniz.

Ona kaygısını yönetmesine yardımcı olacak özel bir şey verin

Çocuğunuz küçükse, ona rahatlamasını sağlayacak ya da gün içinde size bağlı hissetmesine yardım edecek özel bir obje verebilirsiniz. Çantasında sakladığı, birlikte çekilmiş bir fotoğrafınız kadar basit bir şey bile olabilir. Cebinde taşıyabileceği, kaygılandığında dokunabileceği arkadaşlık bileklikleri/kolyeleri/anahtarlıkları yapabilirsiniz. Gün içinde gergin hissederlerse ona dokunabileceğini ve sizin de bulunduğunuz yerde aynı şeyi yaptığınızı söyleyebilirsiniz.

