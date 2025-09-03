Hamileliğin önemli anları

Hamilelikte kutlayabileceğimiz birçok önemli an vardır. Bebek rahmin içerisinde büyüdükçe, vücudumuzda ve hayatımızda belirgin değişiklikler olmaya başlar. Bu eşiklerin farkında olmak, hamilelik yolculuğunu daha keyifli kılabilir.

1- Pozitif test sonucu

İster aylardır planlıyor olun, ister tatlı bir sürpriz olarak gelmiş olsun; istenmeyen bir gebelik olmadığı sürece gebelik testi üzerinde o iki çizgiyi görmek veya tahlil sonucunuzu alırken ‘tebrikler, pozitif!’ dendiğini duymak, unutulmayacak bir andır. Kendinizi çok yoğun ve karmaşık hislerle dolup taşarken bulduysanız şaşırmayın. Genellikle öyle olur!

2- İlk sabah bulantısı

Elbette bu hiç eğlenceli bir şey değildir ancak hamileliğin ilk fiziksel belirtisini yaşamak, benzer şekilde karmaşık duyguların yükselmesine neden olabilir. Hamile olduğunuzu biliyordunuz, şimdi bunu tüm bedeninizle biliyorsunuz!

3- İlk doktor görüşmesi

Test sonucunuzun pozitif olduğunu gördüyseniz bile, bir doktorun size ‘evet hamilesiniz ve her şey yolunda’ dediği an, unutulmaz bir andır.

4- Hamile olduğunuzu birilerine duyurmak

Hamile olduğunuz haberini kimlerle ne zaman paylaşacağınız tamamen size kalmış. Kimileri her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için 3-4 ay kadar beklemeyi tercih eder, kimileri ise bu güzel haberi içinde tutmak istemez. Biriyle heyecanınızı ilk kez paylaştığınız an da hamileliğin önemli anlarından biri.

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5- İlk trimesterin sonu

İlk üç ayı atlatmak, hem fiziksel hem de duygusal olarak önemli mihenk taşlarından biridir. Düşük riski artık çok daha azdır, sabah bulantıları ve benzeri sevimsizlikler azalarak bitiyordur, üstelik artık karnınızın büyümeye başladığını bile hissedebilirsiniz!

6- Bebeğe ilk eşyasını almak

Bazı çiftler hamileliği beklemeden de bebekleri için bir şeyler almak isterler. Ancak hamile olduğunuzu öğrendikten sonra bebeğinize bir eşya almak veya hazırlamak, bambaşka bir histir.

7- Bebeğin kalp atışını duymak

Bebeğin kalp atışları, 6. haftadan itibaren duyulabilir. Doktorun muayenehanesinde uzanırken rahminizde büyümeye başlamış o minik canlının kalp atışını duymak, unutulmaz bir andır.

8- Hamile kıyafetleri giymek

Hep başkaları giyerdi, şimdi sıra sizde! Bazen pek de iyi hissettirmeyebilir, bedendeki değişimlere ayak uydurmak her zaman kolay olmayabilir ama yine de, hamile kıyafeti giymek bir tür ‘evet hamileyim’ onayı gibidir.

9- Bebeğin hareketini hissetmek

Hamileliğin en yoğun hissedildiği ilk an... Önce emin olamazsınız, gaz mıydı, başka bir şey miydi derken, sonunda bilirsiniz ki bebeğiniz minik taklalar ve tekmeler atmaya başladı bile. Sizin bebeğin ilk hareketini hissetmeniz kadar, bir başkasının karnınıza dokunarak bebeği hissetmesi de önemli anlardan biri olarak kabul edilebilir.

10- İlk aşerme

Yaşamayan bilmez derler. Daha önce de canınızın fena halde bir şeyler istediği olmuştu ama, hamilelikteki ilk aşerme birçok anneyi şaşırtabilir!

11- Bebeğin cinsiyetini öğrenmek

Birçok çift için bu hiç önemli değil ama bazıları bu anı da çok önemli bulur. Kızınızın mı yoksa oğlunuzun mu olacağını öğrendiğiniz an da unutulmazlardan biri.

12- Doğuma hazırlık eğitimi almak

Partnerinizle birlikte katılacağınız bir doğuma hazırlık eğitimi, hamileliğin dönüm noktalarından biridir. Hiç bilmediğiniz şeyler öğrenirken, aklınızdaki tüm sorulara cevap alabileceğiniz bir alanda bulunmanın verdiği rahatlığı deneyimlersiniz. Partnerinizin de bu yolculuğun bir parçası olduğunu hissetmesinin en güzel yollarından biridir.

Referanslar:

Robin Elise Weiss. "The 21 Milestones of Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/pregnancy-milestones-2759630 (17.09.2020)

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