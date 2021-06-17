17 aylık bebek gelişimi nasıldır? 17 aylık bebek neler yapar?

17 aylık bebek gelişimi ile ilgili bu içerik, Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör katkılarıyla hazırlanmıştır.

17 aylık bebek gelişimi, 12-18 ay döneminin gelişim basamakları içinde değerlendirilir. Bu dönemde gösterdiği gelişimle artık 1,5 yaş dönemecine doğru giden 17 aylık bebek, 2-3 nesneden daha fazlasını üst üste koyarak kule yapabilir. Kitap sayfaları çevirmeyi çok sevse de hala ağzına götürme davranışı gösterebilir. Bu sebeple ona halen bebeklerin incelemesine uygun yapıda kitaplar sunmanız, küçük kazalar yaşanmasının önüne geçer.

Anne ve babalar için bebeğin büyümesindeki en heyecan verici aşamalardan biri, çocuklarıyla diyalog kurabilmeye başlamaktır. Bu sebeple “Bebeğim ne zaman konuşmaya başlayacak?” diye merakla sorulur. 17 aylık bebek, genel gereksinimlerinin karşılanması için sözcükleri kullanabilir. Acıktığında “Mama”, uyumak istediğinde “Nenne” gibi kelimeleri kullanır yani birçok şeyi tek kelimeyle anlatır. “İçinde, dışında, gitti, geldi” gibi kelimelerin anlamlarını kavrar. 15 kelime civarında bir sözcük haznesine sahip olabilir. Ayrıca “Topunu getir” gibi cümleleri anlar. Vücudundaki farklı yerler sorulduğunda gösterebilir.

17 aylık bebek, oyun oynarken ve günlük hayatta sık sık problem çözme becerilerini kullanmaya başlar. Örneğin bir kutudan tek eliyle çıkaramadığı bir objeyi farklı stratejiler kullanarak çıkartmaya çalışır. Kutuyu sallar ya da ters çevirir ve bunlar gibi yöntemler kullanır. Bebeğiniz, bu dönemde giyinirken size yardımcı olacaktır. Pantolonunu giyerken tek ayağını uzatması gibi…

Gitgide çeşitlenmeye başlayan 17 aylık bebek oyunlarını onun konuşma gelişimine faydalı hale getirmek istiyorsanız, oyun esnasında nesnelerin isimlerine vurgu yapabilirsiniz. Örneğin, bebeğinizle “Bil bakalım ne?” oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyunu oynamak için, ona doldurup boşaltabileceği bir kutu verin ve içine farklı dokularda nesneler veya oyuncaklar koyun. Nesneleri çıkardıkça hem isimlerini hem de nasıl bir dokusu olduğunu söyleyin. “Kedi. Beyaz kedi. Yumuşak” gibi… Sözcük dağarcığını arttıracak bu oyunda, konuşmaya başladığı ileriki aylarda bu kutudaki nesneleri tahmin etme oyunu da oynayabilirsiniz. 17. ayda artık bebeğinizin oyuncakları da gitgide artmış olur. Oyuncak temizliğine dair ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

17 aylık bebek beslenmesi

Yürüme becerileri ve fiziksel hareketliliği artan 17 aylık bebekler sofrada oturmakla pek ilgilenmezler. Bu sebeple yemek zamanları çok hızlı geçebilir. Diş çıkarma sıkıntısının arttığı günlerde iştahı azalabilir. Hem yemeğe ilgisini geri getirecek hem de dişlerini rahatlatacak parmak besinleri ve kemirebileceği gıdaları sevecektir. Halen anne sütü veya formül mama alıyorsa öğün saatlerini ayarlamak zor hale gelebilir. Buna göre sınırlandırma yapmak iyi olur. Gece beslenmesine artık ihtiyaç duymasa bile sadece alışkanlık sebebiyle uyanabilir. Su vermeyi teklif ederek bu geçişi kolaylaştırabilirsiniz.

17 aylık bebeğin uykusu

Bebeğin uyku düzenini bozan şeyler büyüme atakları, diş çıkarma gibi sebepler olabileceği gibi hareketli olan bebek aşırı yorularak da uykuya zor geçebilir. Bu sebeple 17 aylık bebeğiniz için de uyku rutini uygulamaya her zamanki gibi devam etmeniz önerilir. “17 aylık bebek kaç saat uyumalı?” diye soruyor olabilirsiniz. 17 aylık bebek günde toplam 12-14 saat uykuya ihtiyaç duyar. Bunun en az 11 saatinin gece uykusu olması beklenir. Geceleri düzenli ve kesintisiz uyuyan 17 aylık bebekler için günde 1,5-2 saatlik gündüz uykusu yeterli olur. Diş çıkarma gibi dönemlerde bölünen gece uykusu sebebiyle gündüz uykusu daha uzun sürebilir. Bunun bir sonraki gece uykusunu etkileyeceği göz önünde bulundurulmalı ve bebeğin günlük programı içinde ekstra yorucu aktiviteler olmamasına dikkat edilmelidir. 12:30-13:00 civarına denk gelen bir öğle uykusu, akşam uykusunun gecikmesini ve bir sonraki günün uyku düzeninin etkilenmesinin önüne geçecektir. Bebeğin kesintisiz ve huzurlu bir uyku uyuması için bazı ipucu ve yöntemler de işinize yarar.

17 aylık bebek boyu, kilosu ve baş çevresi gibi gelişim özellikleri

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

“17 aylık bebeğin boyu ne olmalıdır?”, “17 aylık kız bebek kilosu” ve “17 aylık erkek bebek kilosu”,

“17 aylık bebek baş çevresi” gibi başlıklarda verilebilecek cevaplar ortalama olarak şöyledir;

17 aylık bebek boyu

15-18 ay arası kız bebekler için boy uzunluğu 78,5 – 81,5 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için boy uzunluğu 80,2 cm – 83,1 cm’dir.

17 aylık bebek kilosu

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama kilo 10 kg 10 gr – 10 kg 71 gr’dır.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama kilo 10,89-11,49 kg’dır.

17 aylık bebek baş çevresi

15-18 ay arası kız bebekler için ortalama baş çevresi 46,6 -47,2 cm’dir.

15-18 ay arası erkek bebekler için ortalama baş çevresi 47,8 -48,4 cm’dir.

İpucu

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

Her bebeğin gelişimi kendine özeldir ve burada yer alan bilgiler 12-18 aylık dönem içinde bebeklerin göstermesi beklenen gelişim basamakları hakkında fikir vermek için sunulmuştur. Şüphelendiğiniz durumlar ve bebeğinizin sağlık, büyüme ve gelişim takibi için doktorunuza danışınız.

Referanslar:

“Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” O.Neyzi ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2008) Şuradan alındı: http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

https://raisingchildren.net.au/toddlers/development/development-tracker-1-3-years

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development