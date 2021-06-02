14 aylık bebek gelişimi nasıldır? 14 aylık bebek neler yapar?

14 aylık bebek gelişimi ile ilgili bu içerik, Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör katkılarıyla hazırlanmıştır.

Anne ve babalar, 14 aylık bebek kilosu, boyu ve baş çevresi gibi ölçülerle fiziksel gelişim değerlerini takip etmek ister. 1 yaşından önce ay ay bebek gelişimi takip edilirken, 12. Aydan sonra bebeklerin fiziksel büyüme hızları bir miktar yavaşladığı için gelişim basamaklarının takibi daha geniş zaman aralıklarına göre değerlendirilir. Birinci yaşını dolduran bebekler genellikle 12-18 ay dönemi içinde bebeğin göstermesi gereken gelişim basamaklarına yönelik izlenir. 14 aylık bebeğinizin gelişimini takip etmek için aşağıda sunacağımız bilgilere göz atarak minik afacanınızın neler yapmasını bekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

14 aylık bebek neler yapar?

14 aylık bebek oldukça meraklıdır. Her şeyi kendi başına yapmak isteyebilir. Bebeğiniz büyük ihtimalle artık bedenini daha dengeli şekilde kullanarak yürüyor hatta koşuyor. Bazı bebekler bu dönemde halen eşyalara tutunarak yürüyor olabilirler ancak daha sık bağımsızlık denemeleri yaparlar. 14 aylık bebek, ellerini kullanarak yerden kendi kendine kalkabilir. Benzer şekilde emekleyerek merdiven çıkabilir. Çekmeceleri ve kutuları açabilir, içlerini boşaltabilir. Bebeğiniz belki de bunu çoktan yapmaya başladı bile! Bebekler 12-18 aylık dönemde keşfetmek için sık sık hareket halindedir. Bu sebeple emekleyen veya yürüyen bebeğiniz için çekmece kilidi gibi ev içi güvenlik ürünleri edinmeniz gerektiğini hatırlatmalı.

14 aylık bebek, ayakkabılarını ve çoraplarını kendi başına çıkarabilir. Bebek arabasında giderken ansızın sadece tek ayağında ayakkabı veya çorap olduğunu fark ederseniz şaşırmayın! İki küpü üst üste getirerek kule yapabilir.

Bebeğiniz artık anlaşılır 2-3 kelime söylüyor olabilir. “Anne” ve “Baba” diyebilir. 14 aylık bebeğin konuşma gelişiminde sesleri taklit etme becerisi artar. Onun bu sevimli kelimelerinin artması için heveslenmeniz çok doğal! Bebeğinizin konuşmasını hızlandırmak için resimli kitapların üzerinde yer alan nesnelerin isimlerini tek tek söyleyip tekrar edebilir, böylece kelime dağarcığını geliştirebilirsiniz. Örneğin, dokunduğu bir objenin adını söyleyin. “Sehpa”, “Sehpaya dokundun” gibi… Bebeğiniz henüz kullanmasa bile birçok kelimenin anlamını bilir. “… nerede?” gibi sorular sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Bebekler ne zaman konuşmaya başlar?" yazısını okuyabilirsiniz.

14 aylık bebeğiniz, etrafındaki diğer çocuklara ilgi duymaya başlar. Kurduğu iletişim gitgide gelişir. Çeşitli teklifler sunabilir. 14 aylık bebek oyunlarında kelimeleri tane tane kullanabilirsiniz. Örneğin bir kitabı ona okumanız için size getirebilir. Bebekler 13. aydan itibaren basit yönergelere cevap verir. “Topu tut, ayıcığını getir” gibi 2 kelimelik cümleleri anlar ve yerine getirebilir. Nesneleri eliyle yönlendirebilir. Keşfetmek için ebeveynlerini yönlendirmeye başlar.

14 aylık bebeğin uyku düzeni nasıldır?

14 aylık bebekler geceleri 10-11 saat, gündüzleri ise toplam 2-3 saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Gündüz uykularının biri sabah uykusu, bir de öğlen/öğleden sonra uykusu olarak iki parça halinde gerçekleşir. Bazı bebekler bu aydan itibaren yavaş yavaş gündüz uykularını 1’e düşürmeye başlamak isteyebilir ancak bu geçiş bir miktar uzun sürebilir ve yeni bir karışıklığa yol açabilir. Geçiş döneminde günlük yaşama denk gelen yeni değişikliklerin bebeği etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple gündelik hayatın olabildiğince düzenli seyretmesine dikkat edin. Bebeğiniz sabah uykusunu uzun tutarsa ikinci uykuda muhtemelen daha kısa süre uyur. Bu da gece uykusuna vaktinden önce geçmesine veya aşırı yorgunluk sebebiyle daha zor uyumasına sebep olabilir. Bu sebeple sabah uykusunun 1 saatten fazla sürmemesi ve gün içinde yapacağınız küçük düzenlemeler faydalı olabilir. Beslenmesine, aktivite yoğunluğuna bağlı olarak uyku saatlerinde küçük oynamalar olabilir. Katı bir program uygulamaya çalışmak yerine bebeğinizin ihtiyaçlarını gözlemlemek iyi bir yoldur. Bebeklerde uyku düzeninde bağlanma odaklı yaklaşım için Uzm.Psikolog Oya Çanak ile yaptığımız röportajı okuyabilirsiniz.

14 aylık bebek beslenmesi

Bebekler 1 yaşını geçtikten sonra sofra yemekleri arasında belirgin tercihler yapmaya başlayabilir. 14 aylık bebek beslenmesinde dengeli şekilde protein, vitamin ve mineraller olmasına dikkat etseniz bile bebeğiniz yemek seçmeye ve kurallar koymaya başlayabilir.

14 aylık bebek boy, kilo ve baş çevresi gibi gelişim özellikleri

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

“14 aylık bebeğin boyu ne olmalıdır?”, “14 aylık kız bebek kilosu” ve “14 aylık erkek bebek kilosu”, “14 aylık bebek baş çevresi” gibi başlıklarda verilebilecek cevaplar ortalama olarak şöyledir;

14 aylık bebek boyu

12-15 ay arası kız bebekler için boy uzunluğu 75,1 – 78,5 cm’dir.

12-15 ay arası erkek bebekler için boy uzunluğu 76,9 cm – 80,2 cm’dir.

14 aylık bebek kilosu

12-15 ay arası kız bebekler için ortalama kilo 10 kg 20 gr – 10 kg 96 gr’dır.

12-15 ay arası erkek bebekler için ortalama kilo 10 kg 16 gr – 10 kg 89 gr’dır.

14 aylık bebek baş çevresi

12-15 ay arası kız bebekler için ortalama baş çevresi 45,8 – 46,6 cm’dir.

12-15 ay arası erkek bebekler için ortalama baş çevresi 47,1 cm – 47,8 cm’dir.

İpucu

Bebekler 12 aylık olana kadar gelişimleri ay ay takip edilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bebeklerin 1 yaşına gelene kadar aylık olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermeleridir. 1 yaşından sonra ise boy ve kilo gibi büyüme özellikleri daha yavaş bir seyir izler. Bebeğin o gelişimsel dönem içinde belli değerler içinde olup olmadığı, bazı büyüme standartlarına göre takip edilir. Bu standartlar, tablo ve eğriler ile gösterilen persentil değerleri üzerinde gösterilir. Ülkemizdeki çocuklar için vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi için belirli persentil değerleri hesaplanmıştır. Bunlar ortalama değerler olarak takip için kullanılır.

Her bebeğin gelişimi kendine özeldir ve burada yer alan bilgiler 12-18 aylık dönem içinde bebeklerin göstermesi beklenen gelişim basamakları hakkında fikir vermek için sunulmuştur. Şüphelendiğiniz durumlar ve bebeğinizin sağlık, büyüme ve gelişim takibi için doktorunuza danışınız.

Referanslar: “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” O.Neyzi ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2008) Şuradan alındı: http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

https://raisingchildren.net.au/toddlers/development/development-tracker-1-3-years

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development