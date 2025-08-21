Okul döneminin yükü neden hep annelerin üzerinde?

Okula dönüş süreci, yalnızca çocukları okula bırakıp almaktan ibaret değil. Spor kıyafetlerinden kütüphane kitaplarının iadesine, öğle yemeği hesaplarının takibinden sınıf etkinliklerine kadar birçok görünmeyen görev, ailelerin günlük rutinini belirliyor. Uzmanlara göre bu zihinsel yük, çoğunlukla annelerin omuzlarına yükleniyor. Peki, ne yapmalı?

“Adil Oyun” yöntemi ile görev dağılımı

Ev işlerinin ve okul sürecine ilişkin sorumlulukların daha dengeli paylaşılması için önerilen yöntemlerden biri, Eve Rodsky’nin Fair Play (Adil Oyun) sistemi. Bu yaklaşımda, 100 somut görev kartlara ayrılıyor ve ebeveynler arasında paylaştırılıyor. Kartı alan kişi, görevin tüm aşamalarından sorumlu oluyor. Uzmanlar, bu yöntemin hem iş yükünü hem de zihinsel yükü eşit dağıtmak için etkili bir araç olabileceğini belirtiyor.

Çocuklara sorumluluk verilmesi

Uzmanlara göre sadece ebeveynler değil, çocuklar da sorumluluk üstlenerek sürece dahil olabilir. Öğle yemeği hazırlamak, su şişelerini doldurmak, tabletlerini şarj etmek veya ertesi günün kıyafetlerini hazırlamak gibi basit görevler, çocuklara verilebilecek sorumluluklar arasında. Bu uygulamanın hem aile içindeki yükü hafiflettiği hem de çocuklara sorumluluk bilinci kazandırdığı ifade ediliyor.

Programları gözden geçirmek yükü azaltıyor

Ailelerin yoğun takvimleri, farkında olunmadan gereksiz işlerle dolabiliyor. Uzmanlar, zaman zaman programı gözden geçirmenin ve basitleştirmenin önemine dikkat çekiyor. Öğle yemeğini evde hazırlamak yerine okulda yemeyi tercih etmek, okul sonrası ödemeleri otomatik ödemeye almak ya da öğretmenlere el yapımı hediyeler yerine hediye kartı vermek gibi küçük değişiklikler, ebeveynlerin zihinsel enerjisini korumaya yardımcı oluyor.

Yetkililer, okul yılı başlarken ailelerin küçük düzenlemelerle hem kendi yüklerini hafifletebileceğini hem de daha sürdürülebilir bir denge kurabileceğini vurguluyor.

