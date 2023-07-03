Temmuz 2023'de hangi konserler ve etkinlikler var?

Açıkhava konserine gidin

30 yıllı aşan profesyonel müzik kariyerine birçok albüm sığdıran Göksel, 7 Temmuz Cuma günü İstanbul - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Son olarak sekizinci albümü Bende Bi' Aşk Var 'ı 2012 yılında yayınlayan Göksel, 7 Temmuz 2023 konserinde en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserde 6 yaş sınırı bulunuyor. Biletler için Biletinial’ı ziyaret edebilirsiniz.

Piknik organize edin

Açıkhavada aile veya arkadaşlarla uzun uzun vakit geçirmenin tadı başkadır. 'İstanbul piknik alanları' dendiğinde akla ilk gelenler Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanları, Aydos Piknik alanı, Polonezköy Tabiat Parkı, Şile Saklıgöl… Ankara için Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı, Yakacık, Çınaraltı, Yeşildere, Mavigöl; İzmir için Yedigöller, Kaynaklar, Çiçekliköy, Balçova Teleferik, Sarnıç, Karagöl diye listeler uzun… Siz en iyisi örtünüzü ve yiyeceklerinizi hazırlayın, sevdiklerinizi arayın ve piknik geleneğini Temmuz ayında yakalayın. İstanbul'da gezilecek yerler listesi de ilginizi çekebilir.

Yazlık elbiseler dikin

İster yazlıkta, ister köy evinde, ister tatilde olun, Zoom üzerinden dikiş dikmeyi öğrenmek mümkün! Terzihane’nin birebir ve özel dikiş derslerinden birini seçebilir, yazlık elbiselerinizi ve bez çantalarınızı kendiniz dikebilirsiniz. Elinizde kullanmadığınız kumaşlar veya giysiler varsa bunları dönüştürerek kullanmak için de terzilik öğrenmek iyi fikir!

Sadeleşerek özgürleşin

"Minimalist olmak, ortak varlığımız karşısında bir tür sorumluluk bilinci taşımaktır." Uzun yıllardır minimalizm, sıfır atık ve sürdürülebilirlik gibi konularda Türk İşi Minimalizm adıyla yayınlar yapan, HTHayat’ta da aynı isimle köşesinde her hafta bizlerle buluşan Hale Acun Aydın, sizi sadeleşerek özgürleşeceğiniz bir yolculuğa davet ediyor. Dağınıklıktan düzene, karmaşadan dinginliğe uzanan bu yolculuk boyunca kendi dönüşüm hikâyesini de paylaşan Hale, daha sade ve sürdürülebilir bir yaşama dair pek çok kavrama da açıklık getirirken sadeleşerek özgürleşmeye doğru okuyucu adım adım götürüyor. Sadeleşme konusunda derinleşmek isterseniz diğer önerilere de göz atabilirsiniz.

Çiftliklerin parçası olun

“Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” adıyla kurulan TaTuTa projesi sayesinde sürdürülebilir bir yaz tatili yapabilirsiniz. TaTuTa Programı’nın amacı, Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktı. Yurtdışında bilinen ismiyle WWOOF Turkey, bugün aynı amaç doğrultusunda gönüllü ziyaretleriyle devam ediyor. Türkiye’deki farklı bölgelerdeki TaTuTa Ekolojik Çiftlikleri'ni arkadaşlarınızla ziyaret edebilirsiniz. Grup ziyaretlerine açık çiftlikleri öğrenmek için info@tatuta.org adresine mail atabilirsiniz.

Sanatçı gençlere destek verin

İBB Kültür AŞ’nin genç yetenekleri özgür bir ortamda sanat pratiklerini sergilemeye ve hikâyelerini anlatmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Gençlere Alan Açık: Resim Yarışması”nda dereceye giren ilk 20 eser belli oldu. Yarışma sonunda seçilen ilk 20 eser 11-30 Temmuz tarihleri arasında Taksim Sanat’ta sergilenecek. Aynı tarihlerde ise Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek halk oylamasında en fazla oy alan eserin sahibi, 10.000 TL’lik Halk Ödülü‘nü kazanacak. Sergi sonrasında ise Seçici Kurul tarafından belirlenecek birinciye 50.000 TL, ikinciye 25.000 TL, üçüncüye 10.000 TL ödül verilecek.

Depremzedeleri unutmayın...

Afet Platformu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminin ardından ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir sivil toplum ağı olarak 6 Şubat 2023 sonrası afet çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’daki Afet Platformu çalışmalarına gönüllü katılarak depoya gelen ürünlerin ayrıştırılması, yeni paketler hazırlanması, araçlara yüklenmesi ve kayıtlarının tutulması gibi farklı alanlarda katkı sağlayabilirsiniz. Platforma bu gönüllülük formu üzerinden ulaşabilirsiniz.