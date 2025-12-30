Yardım İşareti, tehdit altında hisseden bir kişinin, yardıma ihtiyacı olduğunu, tehdit altında hissettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu başkalarına bildirmek için kullanabileceği tek elle yapılan bir harekettir.

El işareti ile sessiz yardım çağrısı nasıl yapılır?

Yardım işaretini yapmak için avuç içinizi karşıya gösterecek şekilde elinizi kaldırın. Dört parmağınız yukarı bakmaya devam ederken, başparmağınızı avucunuza sokun. Diğer dört parmağı aşağı doğru katlayarak başparmağınızı kapatın. Başparmağınızı sabit tutacak şekilde dört parmağınızı açıp kapayın.

Bu işaret, eli tek bir pozisyonda tutulan bir şekilde olmak yerine, kolayca görülebilmesi için kasıtlı olarak tek bir sürekli el hareketi olarak tasarlanmıştır.

Dört parmak ile yapılan el işareti, video görüşmesi sırasında da kullanılabilir. Bu yönüyle hem yüz yüze hem de çevrimiçi anlarda ev içi şiddet veya herhangi bir şiddet görme durumunu ve yardım ihtiyacını haber vermek için kullanılabilir.

Siz veya tanıdığınız biri acil tehlike altındaysa KADES