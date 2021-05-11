Türk İşi Minimalizm

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Hale Acun Aydın

turkisiminimalizm.com sitesinin kurucusu Hale Acun Aydın, aynı isimli Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarında daha sade bir yaşam yolunda minimalizm ve sıfır atık konularında paylaşımlar yapıyor ve ulaştığı kişilerin hayatında bir değişim yapabilmeyi umuyor.

1983 İstanbul doğumlu olan Hale, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Bahçeşehir Üniversitesi MBA derecesinden sonra 10 yılı aşkın süre kurumsal firmalarda çeşitli pazarlama rollerinde yer aldı. Halen aile işine bu alanda destek olsa da artık temel amacı Minimalizm ve Sıfır Atık konularında farkındalık oluşturmak. Bu amaçla artık farklı platformlarda çeşitli söyleşiler ve atölyeler yapıyor ve okulları ziyaret ediyor. Sadeleşerek özgürleşebileceğimize inanan ve dünyadaki plastik kullanımına karşı bizim birey olarak fark yaratabileceğimize inanan Hale aynı zamanda #kahvemtermosta isimli bir sosyal sorumluluk hareketi yürütüyor.