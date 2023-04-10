Hormonlarınızı dengelemenizi sağlayan sabah ritüeli

Beslenme uzmanlarına göre, hormon sağlığınızı iyileştirmeye başlamanın en iyi yollarından biri sabah rutininizdir! Çünkü sabah ilk iş olarak yapmayı seçtiğimiz şey tüm günün gidişatını belirleyebilir.

Hormonlarınızı dengelemenizi sağlayan sabah ritüeli
Sağlık
Giriş: 10 Nisan 2023 13:23
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Vücudunuz size herhangi bir dengesizliği belirtmek için bir dizi sinyal verir. Adrenaller, tiroid, bağırsak, karaciğer, diyet ve kişinin yaşam tarzı gibi faktörler hormonal dengesizliklere yol açabilir. Vücutta kaygı, depresyon, ruh hali değişimleri, kilo alımı, saç dökülmesi, akne, uykusuzluk, yorgunluk, enerji kaybı, sindirim sorunları ve kan şekeri dengesizliği gibi çok sayıda soruna neden olabilir. Peki, ne yapmalıyız? İşte hormonları düzenlemeye, kontrol etmeye ve dengelemeye yardımcı olacak birkaç doğal yol…


Ağızda yağ çalkalama

Ağıza yağ çekme ve çalkalama olarak bilinen ve binlerce yıllık bir yöntem olan oil pulling, sistemin temizlenmesine ve bağırsak sağlığından sorumlu olan bağırsak mikrobiyomunun yenilenmesine yardımcı olur, bu da hormonal sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir!


Güne ekranla değil güneşle başlayın

Uyandığınızda kortizol seviyeniz (stres hormonu) zaten en yüksek seviyededir, bu nedenle mavi ışıkla gözlerinizi açık tutmak kortizolün fırlamasına neden olabilir. Uyandıktan sonra telefonunuza uzanmadan önce en az 45 dakika bekleyin. Uyandıktan sonra ilk 10 ila 15 dakika içinde parlak ışığa maruz kalmak sirkadiyen ritmimizi ve dolayısıyla hormonlarımızı desteklemeye yardımcı olur!


Güne hareketle başlayın

Güne hafif esneme başlamak, hepsi hormonal denge için önemli olan lenfatik sisteminizi, sindiriminizi ve metabolizmanızı desteklemeye yardımcı olabilir!


Sabah ilk iş olarak kafeinden kaçının

Aç karnına kafein (asidik) ile vücudunuzu uyandırmak hormonlarınıza hiçbir iyilik yapmıyor. Peki, kahve ne zaman içilmeli? Bu sorunun yanıtı burada!


Kahvaltıyı atlamayın

Uyandıktan sonra 90 dakika içinde protein yönünden zengin bir kahvaltı yapın. Açlık hormonlarınız enerjinizi etkiler ve uyku/uyanıklık döngünüzü de değiştirecek güce sahiptir.


Referanslar:

Onam Gupta. "Hormonal Imbalance: 6 Early-Morning Rituals To Balance Your Hormones Naturally". Şuradan alındı: https://www.india.com/health/hormonal-imbalance-6-early-morning-rituals-to-balance-your-hormones-naturally-5989163/ (10.04.2023).


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YORUMLAR

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