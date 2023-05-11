Kız Kulesi bugün yeniden açılıyor!

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi bu akşam saat 21.00'da yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Kız Kulesi bugün yeniden açılıyor!
Yaşam
Giriş: 11 Mayıs 2023 11:03 Güncelleme: 11 Mayıs 2023 11:04
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Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyonunu özgün malzemeler kullanarak gerçekleştirdiği, İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi kapılarını açıyor. 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açılacak.


Kız Kulesi’nin hikayesi ışıklarla anlatılacak

Bugün kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kız Kulesi’nin İstanbul’da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi’nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı, saat 21.00’de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek. Eski ve yeni İstanbul fotoğraflarını görmek için tıklayınız...


Kız Kulesi hakkında...


M.Ö. 410

M.Ö. 5. yüzyılda bugün kulenin bulunduğu adacıkta bir gümrük noktası oluşturulmuş ve Karadeniz’den gelen gemileri denetlemek ve vergi almak amacıyla bir kule inşa edilmiştir.


1143 - 1180

12. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru I. Manuel Komnenos tarafından adacıkta bir savunma kulesi inşa ettirilmiştir. Bu kule ile Sarayburnu’nda Mangana Manastırı’nın yanında bulunan bir kule arasında (Deniz Surları restorasyonu yapılan bölüm) bir zincir gerilerek gemilerin Boğaz’a giriş çıkışı kontrol altına alınmıştır.


1453

Fetih’ten sonra Fatih Sultan Mehmet buraya yeni bir kale inşa ettirmiştir. Kaleye bir nöbetçi birliği yerleştirmiştir. Her akşam yatsıdan sonra ve seher vakti, kulede mehter nöbet çalmaya başlamıştır. Bayramlarda ve padişahların tahta çıktıkları zaman sahil saraylarını ziyaretlerinde Kız Kulesi’nden top atışı yapılması gelenek haline gelmiştir.


1660 - 1730

Ahşap kulenin kuzey bölümüne Sultan III. Ahmed’in Sadrazamı, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Karadeniz ve Marmara’dan gelen gemilere geceleri yollarını göstermesi için fener konulmuştur. Bu tarihten itibaren kule, artık bir kale değil bir deniz feneri olarak hizmet vermeye başlamıştır.


1830 - 1837

1830 - 1831 yılları arasında kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüştürülmüştür. 1836 - 1837 yılları arasında 20 - 30 bin kişinin öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmı burada kurulan hastanede tecrit edilmiş, karantina ile salgının yayılması önlenmiştir. 1847 yılında Trabzon'da zuhur eden kolera illeti münasebetiyle yolcular ve hastalar Kız Kulesi'nde karantinaya alınmıştır.


1857

Fenerler İdaresine devredilen kuleye Fransız şirket tekrar fener ilave etmiştir.


1926

İstanbul Liman İdaresi’ne geçtiğinde fener işlevinin yanı sıra gaz deposu olarak da kullanılmıştır.


1959

Kız kulesi bir müddet radar istasyonu olarak kullanılmıştır. Deniz taşımacılığı seyrüsefer emniyeti için kulede akşamları ışık yakılmış, sisli havalarda da sis düdüğü çalınmıştır. Ayrıca Harem ve Liman kılavuzluk istasyonlarının görüş mesâfesi kısa olduğu için, 1983 yılına kadar boğazdan geçen bütün gemileri 24 saat bildirme ve kontrol görevi, Denizcilik İşletmeleri’nin iki memuru tarafından yapılmıştır.


1964

Milli Savunma Bakanlığına bağlı gözetleme ve radar istasyonu olarak kullanılmıştır.


1983 - 1992

1983 yılından itibaren Türkiye Deniz ve Liman işletmeciliğine devredilmiştir. İlerleyen süreçte siyanür deposu olarak da kullanılan yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1992 yılında aldığı karar sonrası siyanürler, Tuzla’daki bir depoya taşınmıştır. 1992 yılı Mayıs ayında kule, şairler tarafından bir dönem kullanılmış ve ''Şiir Cumhuriyeti'' olarak ilan edilmiştir.


1994

1994 yılında kule, Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir.


1995 - 2000

Kapsamlı restorasyon sürecinin ardından turistik amaçlı olarak bir özel bir tesise kiralanmıştır.



Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sitesinden alındı: https://kizkulesi.gov.tr/t


İstanbul'da hiç bilmediğiniz 28 harika yer!

İstanbul'un yorucu bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz ama bilmediğiniz şeyler de var. İşte 'Burası İstanbul mu?' dedirten rotalar...

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Çilingöz Tabiat parkı ve plajı ile büyüleyen bu yer Karadeniz kıyısında bulunuyor.
Kaymakdonduran Beykoz'da yer alan Kaymakdonduran soğuk suyuyla meşhur. Doğa ile iç içe bir piknik yapmak istiyorsanız Kaymakdonduran'da ahşap masalarla donatılmış çimenliklerde harika bir hafta sonu geçirebilirsiniz.
İnceğiz Hafta sonu İstanbul'da tarihin ve tabiatın içinde bir vadide gezmeye ne dersiniz? İnceğiz, Çatalca'nın yaklaşık 2500 yıl önce ilk kurulduğu bölgede yer alıyor.
Fatih Ormanı Birçoğumuzun yanı başında duran saklı cennetlerden biri de Fatih Ormanı.1500 dönüme yayılan gür ağaçları ve rekreasyon alanlarıyla Fatih Ormanı'nı günün her saatinde gezebilirsiniz.
Göktürk Göleti Güzel fotoğraflar çekmek ve dinlenmek isterseniz göktürk Göleti'ne ideal bir rotalardan diyebiliriz. Yalnız bir uyarı: Kemerburgaz'da bulunan bu gölette balık avlamak ve yüzmek yasak.
Elmasburnu Riva'da bulunan Elmasburnu, yaz aylarında günübirlik deniz, kum ve plaj ihtiyacını karşılayan; ziyaretçilerin su sporları da yapabildiği ayrıca mesire ve kamp alanlarının bulunduğu bir mekan.
Azizpaşa Kemerburgaz yakınlarında bulunan Azizpaşa, doğa ile iç içe olmak isteyen İstanbullular için iyi bir alternatif.
Ayvat Kağıthane Deresi'nin kollarından Ayvat Deresi üzerinde kurulan bölge, adını, 1765 yılında Osmanlı padişahı 3. Mustafa döneminde yapılan tarihi bentten alıyor.
Aydos İstanbul'un en yüksek tepelerinden biri olan Aydos Tepesi, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bulunuyor. Aydos Tepesi (Dağı), adını Roma ve Bizans döneminde bugünkü Sultanbeyli İlçesi sınırları içinde kalan Aydos Kalesi'nden almıştır.
Terkos Gölü Çatalca yakınlarında bulunan Terkos Gölü, günübirlik tatil ve piknik keyfi için özellikle İstanbul ve çevresi için alternatif rotalardan biridir.
Belgrad Ormanları Sarıyer'in gerisindeki Belgrad ormanları, kentin akciğeri niteliğinde ve toplam 5 bin 440 hektarlık alanı kaplıyor.
Tayakadın Terkos Gölü kıyısında olan Tayakadın sık ağaçlarıyla içinizi yeşertecek. Aynı zamanda piknik yapmak isteyen ailelerin gözdesi olan bu yerde karşınıza her an sevimli sincaplar çıkabilir.
Riva Riva, Rumca su kenarındaki yerleşim bölgesi anlamı taşımaktadır ve adını buradan almıştır. Havaların ısınmasıyla birlikte günübirlik tatilcilerin akın ettiği semtte, denize girebileceğiniz plajlar, kamp ve mesire alanları da bulunmaktadır.
Anadolu Kavağı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı küçük bir sahil ve balıkçı kasabası olan Anadolu Kavağı, şehrin gürültü ve karmaşasından uzakta geçirmek isteyenler için çok da uzakta olmayan bir rota.
Anadolu Feneri Anadolu Feneri, İstanbul'un Asya yakasında İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'le birleştiği kuzey ucunda Yon (Hrom) Burnu üzerinde bulunan deniz feneridir. Karşısındaki Rumeli Feneri'nden 2 deniz mili uzaktadır. Fenerin bulunduğu köy de aynı isimle (Anadolufeneri) adlandırılır.
Poyrazköy İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e çıktığı noktada yer alan Poyrazköy, teknelerin, yatların sığındıkları korunaklı bir koyda bulunuyor.
Garipçe Köyü Garipçe, Rumeli Kavağı ile Rumeli Feneri'nin arasında kalan küçük bir köydür. Bu köyde temel geçim kaynağı balıkçılıktır. Sarıyer'e 10 km uzaklıktadır.
Rumeli Feneri Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı'nın Rumeli tarafının en kuzeyinde, Sarıyer ilçesine bağlı bir balıkçı köyüdür. Adını Rumeli Feneri'nden alır. Anadolu Feneri ile karşılıklı olarak, Karadeniz ile Boğaz'ı birbirinden ayıran hattı oluştururlar.
Fatih Çeşmesi Kemerburgaz yakınlarında ve meşe ağaçları ile dolu olan 250 dönümlük alan adını Fatih Sultan Mehmet adına yapılan bir çeşmeden alıyor. Yaz aylarında piknik yapmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası.
Kilyos Bir sahil köyünde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak ve sakin bir ortamda deniz ve doğa içinde hafta sonu tatili ve dinlencesi yaşamak istiyorsanız, İstanbul Sarıyer ilçesinin bu güzel beldesi Kilyos'u ziyaret edebilirsiniz.
Çatalca İstanbul'un en büyük ilçesi olan Çatalca, Yalıköy ve Çilingoz yeşil doğasıyla, İstanbul'un akciğerleri olma özelliği taşıyor.
Adalar Saklıcennet diyemeyiz belki ama Adalar, İstanbul ve çevresinde yaşayan insanların günübirlik veya 1-2 gece konaklamalı gidebileceği rotalardan bir diğeri hatta en sık tercih edileni...
İmrahor Göleti Bitki ve canlı çeşitliliğiyle doğal park görünümü veren İmrahor Göleti aslında orman arazisinin korunması ve su kaynaklarının değerlendirmesi amacıyla kurulmuş. Şu anda göl kıyısında oturma ve yürüyüş alanları mevcut.
Bentler Temiz havada bisiklet sürmek ya da uzun yürüyüşler yapmak isterseniz Belgrad Ormanı yakınlarındaki bentler ideal.
Ağva Şile'nin en çok ziyaretçi çeken yerlerinin başında gelen Ağva, Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında bulunuyor. Karadeniz kıyısında doğası ve lezzetli balıkları ile bilinen Ağva'ya ulaşım da oldukça rahat.
Şile Karadeniz kıyısında yer alan Şile, Büyük Plaj ve İskele Yeri Plajı ile önemli turistik rotalar arasında yer alıyor.
Gazi Mahallesi Mesire Yeri İstanbul sınırları içinde Alibeyköy Barajı'nın kıyısında bulunan mesire yeri piknik ve yürüyüş yapmak için uygun.
İnceğiz Tarih ve doğanın iç içe olduğu bu yerde Cenevizlilerin 9. yy'da kayalara oyduğu üç mağara bulunuyor. Dere kenarında ise piknik yapmak mümkün.



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