Bugün biraz kitaplardan konuşalım mı?

Türk İşi Minimalizm olarak blog sayfamı ilk açtığımda minimalist yaşam üzerine okuyabileceğim bir kaynak kitap yoktu. Yabancı blogları okuyor, hayatıma uyguluyor ve deneyimlerimi Türkçe olarak paylaşıyordum. Bu yüzden de Türk işi bakış açısıyla minimalizmden yola çıkarak hesabımın adı Türk İşi Minimalizm oldu.

Ben blog yazmaya devam ederken ilk Türkçe kitap Begüm Başoğlu ve Ege Erim’den SADE ismiyle geldi. "İnsan azaldıkça çoğalır, sadeleştikçe özgürleşir" diye çıktıkları yolda Begüm ve Egen hayattaki birçok alanı minimalizm gözüyle ele alıyor ve gardrop sadeleştirmekten spor yapmaya her konuda küçük küçük tavsiyeler veriyorlar.

Minimalizm diyince tabii Marie Kondo’yu da anmamak olmaz. Marie Kondo'nun bu alandaki ilk kitabının adı Derle, Topla, Rahatla. Yazarımız kitabının isminden de anlaşıldığı gibi konuya derli toplu olma ihtiyacıyla yaklaşıyor ama o da sadece bununla sınırlı kalmıyor... Sadeleşme anlamında gerçekten güzel tavsiyeler içeriyor. Mesela benim en sevdiğim tavsiyelerden bir tanesi kategoriyi ele aldıysanız bir kerede bütün olarak toplayın. Hepsini bir kerede elden geçirin. Mesela kitaplar mı söz konusu? Evdeki bütün kitapları, çocuk kitapları, büyük kitapları, referans kitaplar, hepsini bir araya toplayın ve bir kerede ele alın diyor Marie Kondo. Diğer bir güzel tavsiyesiyse, her akşam çantanızı boşaltın diyor. Hepsini çıkarın, çantanızı bir rahatlatın, onu da dinlendirin diyor. Bu da gayet güzel bir tavsiye. Benim bir itirazım var bu kitaba; o da kitapta “atmak” kelimesini çok kullanıyor Marie Kondo. Bir şey size neşe vermiyorsa onu atın diyor. Atmak tarafı biraz yanlış anlaşılabilir siz onu bağışlamak. Yeniden dönüştürmek gibi şeylerle değiştirebilirsiniz.

Yine ilk bloglarla tanıştığım Diğer bir kitap Azla Mutlu Olmak, Francine Jay de yine eski blog yazarlarından. Eskiden oldukça aktif bir sitesi vardı. Daha sonra burada anlattıklarını kitabında toparladı. Oda oda sadeleşmeyi anlatıyor. Genel olarak minimalizme neden ihtiyaç duyduğumuzdan yola çıkıp verdiği önerilerle yine bu anlamda güzel bir kılavuz kitap. Akıcı bir kitap. En sevdiğim maddelerden bir tanesi, her şeyin bir yeri olmalı, işi bitince yerli yerine kalkmalı. Biraz Marie Kondo'ya benziyor aslında. Nasıl ki Kondo size her gün çantanızı boşaltın diyor Francine de size her eşyanın bir yeri var, kullandığınız her şeyi yerine kaldırmanın altını çiziyor.

Gelelim The Minimalists ekibinin yazdığı kitaba: Minimalizm: Anlamlı Bir Yaşam. Belki The Minimalists’i Netflix’teki belgesellerinden de tanıyor olabilirsiniz, ben onları da ilk bloglarıyla okumaya başlamıştım. Bu kitapları neyi nasıl yapabilirsiniz kitabı değil. Çünkü zaten bu konuyu çok uzun zamandır sitelerinde uzunca inceledikleri için konuyu daha bütünsel ele almışlar. Dolayısıyla nasıl sadeleşebilirim diye düşünüyorsanız bu biraz önce bahsettiğim üç kitaptan birine bakabilirsiniz (ya da son önerimi bekleyin) Zaten hep söylüyorum, insan hayatında fiziki sadeleşmeyi bitirdikten sonra farklı alanlarda ilerlemek istiyor. İşte bu anlamda daha anlamlı bir yaşam kitabı size referans olacaktır diye düşünüyorum. Bu kitap gayet akıcı bir dille yazılmış.

Son önerimse minimalizmle kalmak istemeyenlere. Ben The Minimalists’i , Francine Jay’i ya da Türkçe’ye henüz çevrilmeyen Leo Babauta’yı okurken ve öğrendiklerimi hayata geçirirken bir noktanın eksik kaldığını hissettim: Sürdürülebilirlik.

Evet tabii evdeki fazlalıkları elemek lazımdı ama elerken evden çıkan onca şeye bakarken insan bu eşyaların ya da kıyafetlerin arkasındaki insan emeğini, kullanılan kaynakları da düşünmeden edemiyordu. İşte bu yüzden son önerim bir yandan sadeleşirken bir yandan da sürdürülebilir yaşam konusunda ilerlemek isteyenlere: Hale Acun Aydın yani bendenizden Sadeleşerek Özgürleş, Minimalizmden Sürdürülebilir Yaşama. Kitabı yazarken benim de sadeleşme yolum oda oda mekanları incelemek oldu, her mekanda o mekanı sadeleştirirken bir yandan da bu alanda ileride edineceğimiz eşyalara daha sürdürülebilir şekillerde ulaşmayı hatta eşya edinmenin tek yolunun satın alma olmadığını örneklerle göstermek istedim size.

Yaz gelirken birçok kişi diyet listelerini karıştırıyor olabilir, bedeninin yanında evinde de sadeleşmek isteyenleriniz bakalım bu önerdiğim kitaplardan hangilerini okuyacak.