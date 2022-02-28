Rezene çayı nedir? Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene çayı, kas spazmlarını önlemeye ve rahatlatmaya, sindirimi iyileştirmeye ve irritabl bağırsak sendromu, ishal, mide ekşimesi, gaz ve mide krampları gibi gastrointestinal sorunları tedavi etmeye yardımcı olabilecek lezzetli ve popüler bir çay çeşididir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye, kilo vermeye, solunum sistemini korumaya, vücudu detoksifiye etmeye, hormonları dengelemeye ve libidoyu artırmayı sağlayabilir.

Rezene çayı nedir?

Rezene çayı, ezilmiş, kurutulmuş rezene tohumlarının kaynar suda demlenmesiyle yapılan bir çaydır. Bu benzersiz aromalı çay,uzun zamandır sindirim yardımcısı olarak kullanılmaktadır ve rezene tohumları sindirim etkinliğini artırmak için yemekten önce veya sonra yenilebilir. Ancak bu, rezenenin vücut üzerindeki etkilerinin sadece biridir. Yüksek konsantrasyonda anetol, östragol, bitkisel besinler, mineraller, vitaminler ve uçucu yağlar nedeniyle rezene çayı antioksidan, antibakteriyel, antispazmodik ve antiinflamatuar özelliklerini ve çok daha fazlasını sunar.

Rezene çayı nasıl demlenir?

2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu

1 bardak su

Rezene çayı yapılışı:

Suyunuzu kaynatın. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumlarını ekleyin. Çayın demini almasını bekleyin. Çayın içine bal, limon veya zencefil ekleyerek rezene çayını daha şifalı hale getirebilirsiniz.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Mide ekşimesine iyi gelir

Rezene çayı, fitoöstrojen içermesi nedeniyle mide ekşimesi tedavisine yardımcı olabilir. kas spazmlarını engelleyebilir, sindirimi iyileştirebilir ve asit geri akışını önleyebilir. Mide ekşimesi yaşadığınızda bir fincan rezene çayı içmek, ağrıyı ve yanma hissini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sindirimi iyileştirir

Rezene çayı içmek gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olur, böylece şişkinlik ve krampları ortadan kaldırır. Ayrıca sindirim sürecini hızlandırmaya, maksimum besin alımını sağlamaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Binlerce yıldır rezene sindirime yardımcı olarak kullanılmıştır.

Bağırsak hareketlerini düzenler

Rezene çayı, şişkinlik ve mide kas kramplarının tedavisine yardımcı olabileceğinden, irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarının giderilmesinde yardımcı olabilir. Rezene çayı, bağırsak kramplarını hafifletmeye ve sıkışan gazı serbest bırakmaya yardımcı olabilecek bir kas gevşetici görevi görebilir.

Kolik ağrıyı giderir

Rezene çayı geleneksel olarak bebeklere onları sakinleştirmek ve kolik gaz ağrısından kurtarmak için verilir. Bebeklerde kolik spazmları önlemeye yardımcı olabilir ve şişkinliği önler. Bununla beraber 4 aylıktan küçük bebeklere rezene çayı vermek güvenli değildir. Bebeklere herhangi bir bitkisel ürün uygulamadan önce bir uzmana danışılması önerilir.

Düz kasları gevşetir

Rezene çayının doğal yatıştırıcı etkileri, bağırsaklardaki ve vücudun diğer kısımlarındaki düz kas spazmlarını gidererek stres hormonlarını azaltabilir. Mideyi ve diğer organları sakinleştirmek, iltihabı ve mide rahatsızlığını gidermede önemli bir ilk adım olabilir.

Bağışıklığı güçlendirir

Rezene çayının potansiyel olarak güçlü antibakteriyel, antiseptik ve antifungal etkileri vardır, bu da onu muhtemelen mükemmel bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi yapar. Ayrıca, bir enfeksiyona tamamen dönüşmeden önce soğuk algınlığı ve gribi savuşturduğu da iyi bilinmektedir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Rezene çayının kilo vermenize yardımcı olabileceği birkaç yol olabilir. Her şeyden önce, idrara çıkmayı teşvik ederek su tutulmasını ve şişkinliği ortadan kaldırabilir. İkincisi, potansiyel bir metabolizma hızlandırıcı olarak, vücudunuzun yağ ve kalorileri daha hızlı yakılmasına yardımcı olur. Son olarak, iştahınızı ve hormonlarınızı düzenleyerek aşırı yemeyi ve obeziteyi önleyebilir.

Toksinlerden arındırır

Rezene çayı, böbreklerinizi ve karaciğerinizi koruyarak kan temizleyici ve idrar söktürücü olarak çalışabilir. Ayrıca kan ve böbreklerden süzüle toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Böbrek taşları için doğal bir çare olabilir.

Hormonları dengeler

Kadın üreme sağlığını ve sağlığını korumak söz konusu olduğunda, rezene kadar önemli olan çok az bitki vardır. Rezene çayında bulunan bileşikler östrojen benzeri niteliklere sahiptir, yani menstrüasyonun ağrılı semptomlarının çoğunu hafifletirken, hormonları düzenler, libidoyu arttırır ve emziren annelerde anne sütü üretimini uyarır. Çay ayrıca menopoz semptomlarını yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Anti-inflamatuardır

Artrit, gut ve diğer benzeri sorunlarından mustarip olanlar, rezene çayının ağrılarını giderici şifasından faydalanabilir. Vücudu toksinlersen arındırarak, dokularınızın ve kaslarınızın daha normal çalışmasına yardımcı olabilir ve gereksiz inflamatuar yanıt olasılığını azaltabilirsiniz. Bu, daha iyi uyumanıza ve günlük işlerinizi yapmak için daha fazla enerjiye sahip olmanıza yardımcı olur.

Gözlerinizi korur

Rezene çayının hızlı anti-inflamatuar yanıtı, şişmiş gözlerin tedavisine yardımcı olabilir. Çayın içine bir parça pamuğu daldırabilir ve yorgun gözleri yatıştırmak için göz kapaklarına uygulayabilirsiniz. Ayrıca, olası antibakteriyel ve bağışıklık artırıcı etkiler, gözleri konjonktivit ve glokom gibi diğer rahatsızlıklardan koruyabilir.

Kalp sağlığını güçlendirir

Rezene çayının kalp üzerindeki etkisi, büyük ölçüde mineral içeriğine, yani potasyuma bağlıdır. Potasyum bir vazodilatör görevi görebilir, yani atardamarlardaki ve kan damarlarındaki gerilimi azaltarak aterosklerozun oluşmasını zorlaştırabilir. Bu, koroner kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olarak, ayrıca kalp krizi ve felç riskinizi azaltabilir.

Tansiyonu düşürmeye yardımcı

Yüksek potasyum içeriğine sahip rezene çayı, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir ve hipertansiyonu önleyebilir. Bitki çayındaki nitritler ayrıca kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

Kötü nefes kokusunu önler

Rezene sadece bir yemeğin sindirimi için harika olmakla kalmaz, aynı zamanda nefesinizdeki herhangi bir izini ortadan kaldırmaya da yardımcı olabilir. Rezenenin anason tohumuna benzerliği, muhtemelen mantar önleyici ve antibakteriyel etkileri nedeniyle diş etlerinizi ve dişlerinizi korurken, nefesinizde ferahlatıcı ve temizleyici bir etki verebilir. Rezene çayı içmek de diş eti iltihabını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Nefes almayı kolaylaştırır

Rezene çayı içmek astım, bronşit, öksürük ve virüs enfeksiyonlarından mustarip kişilere rahatlama sağlayabilir. Solunum sistemi tıkanıklığı söz konusu olduğunda, balgam söktürücü olarak çalıştığı için mükemmel bir çözüm olabilir, böylece bulaşıcı patojenlerin bulunabileceği ve çoğalabileceği balgam ve mukusu ortadan kaldırabilir. Ayrıca, anti-inflamatuar etkiler boğaz ağrısını ve sinüs basıncını hafifletmeye yardımcı olarak normal nefes almanızı sağlar.

Referans:

John Staughton. “19 Amazing Benefits Of Fennel Tea” Şuradan alındı: https://www.organicfacts.net/health-benefits/beverage/fennel-tea.html (09.06.2021).