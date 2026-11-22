Esenlikler. 24 Kasım saat 17.53’te İkizler burcunun 2. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar bir süredir gelişmekte olan konuların görünür olduğu, bazı sonuçların alındığı, farkındalıkların yükseldiği ve artık görmezden gelemeyeceğimiz meselelerle yüzleştiğimiz dönemlerdir. Bu dolunayda açığa çıkan konuların merkezinde iletişim, bilgi, eğitim, haberler, anlaşmalar ve yakın çevremizle kurduğumuz ilişkiler olacak.

İkizler burcu merak etmek, öğrenmek, konuşmak, yazmak, bağlantı kurmak ve farklı seçenekleri değerlendirmekle alakalıdır. Değişken bir hava burcu olduğu için zihnimiz oldukça hızlı çalışabilir. Aynı anda birden fazla konuya yetişmeye, her şeyi öğrenmeye ve çevremizde olup bitenleri anlamaya çalışabiliriz. Fakat bilgi akışının hızlanması kafa karışıklığını, kararsızlığı ve her duyduğumuza hemen inanma riskini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki 15 günlük dönemde hangi bilginin gerçekten önemli olduğunu ayırt etmemiz gerekecek.

An haritasının yükselen burcu da İkizler. Dolunayın gerçekleştiği burçla yükselen burcun aynı olması, İkizler temalarını iki kat daha belirgin hale getiriyor. Söylediklerimiz, yazdıklarımız, verdiğimiz kararlar ve insanlarla kurduğumuz iletişim daha görünür olabilir. Ayrıca kendimizi anlatma, fikirlerimizi savunma ve yeni bir yön belirleme ihtiyacımız artabilir. Hızlı düşünüp hızlı hareket etmek isteyeceğiz ama zihinsel dağınıklık ve sabırsızlık nedeniyle önemli detayları atlamamakta fayda var.

Dolunay derecesine Uranüs’ten kavuşum var. Uranüs ani değişimleri, sürpriz gelişmeleri, özgürleşme ihtiyacını, teknolojiyi ve alışılmış düzenin dışına çıkmayı anlatır. Bu nedenle beklenmedik bir haber alabilir, daha önce düşünmediğimiz bir seçeneği fark edebilir veya uzun süredir devam eden bir düşünce biçiminden aniden vazgeçebiliriz. Bazı konuşmalar ve kararlar hayatımızın yönünü hızlı şekilde değiştirebilir. Fakat yalnızca sıkıldığımız veya özgür olmak istediğimiz için her şeyi bir anda yıkmak yerine, değişimin gerçekten neye hizmet ettiğini anlamamız önemli olacak.

An derecesine Mars’tan 3 derece orbla kare açı var. Mars mücadele, öfke, rekabet, cesaret ve acelecilikle alakalıdır. Dolunayın Uranüs kavuşumuyla birlikte düşündüğümüzde oldukça hareketli ve biraz gergin bir enerji ortaya çıkıyor. Tartışmalar bir anda büyüyebilir, sözler sertleşebilir ve bir anlık tepki sonradan pişman olacağımız sonuçlar yaratabilir. Özellikle iletişimde, trafikte, elektronik cihazlarda ve hızlı karar vermemiz gereken konularda daha dikkatli olmakta fayda var. Bu güçlü enerjiyi kavga etmek yerine bir sorunu çözmek, cesur bir karar almak ve harekete geçmek için kullanabiliriz.

Dolunay derecesinde MIRFAK sabit yıldızı bulunuyor. MIRFAK cesaret, mücadele gücü, hırs, görünürlük ve zor koşullar karşısında öne çıkabilme isteğiyle ilişkilendirilir. Bu yıldız bize korkmadan hareket etme ve kendi yolumuzu açma gücü verebilir. Fakat Mars ve Uranüs etkisiyle birlikte fazla iddialı davranmak, kendimizi kanıtlamak uğruna gereksiz risk almak veya her tartışmayı kazanmamız gereken bir mücadele gibi görmek sorun yaratabilir. Cesaret ile düşüncesizce hareket etmek arasındaki sınırı iyi korumamız gerekecek.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak...

Yükselen Koç

Dolunayda iletişim, eğitim, yazışmalar, belgeler, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Beklenmedik bir haber veya konuşma planlarınızı hızlı şekilde değiştirebilir. Mars karesi nedeniyle tartışmalarda sertleşmemeye, trafikte ve aceleyle gönderilen mesajlarda dikkatli olmaya çalışın.

Yükselen Boğa

Dolunayda gelirleriniz, harcamalarınız, sahip olduklarınız ve özdeğerinizle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Beklenmedik bir ödeme, yeni bir kazanç fırsatı veya maddi düzeninizi değiştirecek bir karar gündeme gelebilir. Ani harcamalar ve yalnızca kendinizi kanıtlamak için alınan riskler konusunda dikkatli olun.

Yükselen İkizler

Dolunayda hayatınızın geneli, görünüşünüz, sağlığınız ve kişisel kararlarınız ön plana çıkıyor. Uzun süredir ertelediğiniz bir değişimi aniden gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha cesur şekilde ortaya koyabilirsiniz fakat öfkeyle alınan kararların ilişkilerinize yansımasına izin vermemeye çalışın.

Yükselen Yengeç

Dolunayda kontrolünüz dışındaki olaylar, gizli kalan meseleler, psikolojik yorgunluk ve geçmişten taşıdığınız konular açığa çıkabilir. Bir sırrı öğrenebilir veya uzun süredir sizi huzursuz eden bir konunun gerçek nedenini fark edebilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edin ve zihninizi dinlendirmeden ani kararlar vermeyin.

Yükselen Aslan

Dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre, proje grupları ve gelecek planlarınızla ilgili bir sonuçlanma yaşanabilir. Bir arkadaşlık aniden yön değiştirebilir veya yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Grup içindeki rekabeti büyütmek yerine sizi gerçekten destekleyen insanlarla yolunuza devam etmeniz daha faydalı olacaktır.

Yükselen Başak

Dolunayda kariyeriniz, toplumsal statünüz ve iş hayatındaki hedefleriniz ön plana çıkıyor. Beklenmedik bir görev, açıklama veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Üstlerle ve otorite figürleriyle tartışmaya girmeden önce sözlerinizi dikkatli seçin. Cesur davranmanız gerekebilir ama köprüleri bir anda yakmayın.

Yükselen Terazi

Dolunayda eğitim, akademik çalışmalar, yurtdışı, uzun yolculuklar, hukuk ve yayıncılıkla ilgili bir konu sonuçlanabilir. İnançlarınızı veya hayata bakışınızı değiştiren ani bir bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Kendi düşüncenizi savunurken farklı görüşleri küçümsememeye ve aceleyle hukuki karar almamaya dikkat edin.

Yükselen Akrep

Dolunayda borçlar, krediler, vergiler, miraslar, eşin geliri ve ortaklaşa kaynaklar ön plana çıkıyor. Beklenmedik bir ödeme veya maddi paylaşım konusu sizi hızlı bir çözüm bulmaya zorlayabilir. Krizi büyütmeden hareket edin; öfkeyle borçlanmak veya riskli bir finansal karar vermek yerine bütün rakamları kontrol edin.

Yükselen Yay

Dolunayda evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler ve sözleşmelerle ilgili önemli bir karar alınabilir. Karşınızdaki kişinin beklenmedik tavrı ilişkinin yönünü değiştirebilir. Mars karesi gerilimi yükseltebilir; haklı çıkmaya çalışmak yerine ilişkinin veya ortaklığın gerçekten devam edip edemeyeceğine odaklanın.

Yükselen Oğlak

Dolunayda iş ortamı, çalışma arkadaşları, günlük sorumluluklar, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Günlük düzeninizde ani bir değişiklik veya yeni bir görev ortaya çıkabilir. Yoğunluk içinde bedeninizin verdiği sinyalleri ihmal etmeyin ve acele ederken küçük kazalara karşı dikkatli olun.

Yükselen Kova

Dolunayda aşk hayatı, flörtler, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Beklenmedik bir tanışma, ani bir itiraf veya yaratıcı bir projenin görünür olması mümkün. Heyecanla alınan duygusal ve finansal riskleri biraz kontrol etmekte fayda var.

Yükselen Balık

Dolunayda ev, aile, ebeveynler, yaşadığınız yer ve gayrimenkul konularıyla ilgili bir sonuçlanma olabilir. Ani bir taşınma fikri, tadilat, aile içi haber veya ev düzeninde değişiklik gündeme gelebilir. Aile içindeki gerilimi büyütmeden konuşmaya ve önemli kararları öfkeyle almamaya çalışın.

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