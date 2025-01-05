Koronavirüs, soğuk algınlığı, grip, bronşit, farenjit… Bizi yorgan döşek yatıran hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri ise vücudumuzda enfeksiyona neden olan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olmazsa olmaz 3 kural ise:

Su içmeyi ihmal etmemek,

Uyku düzenine önem vermek,

Beslenmemizin yeterli ve dengeli olduğundan emin olmak.

Bağışıklık sistemini güçlendiren etkiye sahip besinleri soframızdan eksik etmemek de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hastalıklardan korunmak için düzenli olarak tüketmeniz gereken besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Balık

Balık vücudun üretmediği ve bu nedenle mutlaka besinlerle almamız gereken omega 3 yağ asidinin en önemli kaynağı. Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan omega 3 almak için haftada 2-3 kez balık tüketmeye özen gösterin. Balığınızı ızgara, fırında veya buğulama olarak tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.

Portakal ve kivi

Portakal ve kivi… Bu ikilinin ortak noktası C vitamini içermeleri. C vitamini içeriği sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan koruyucu özellik taşıyorlar. Ancak hem vitamin deposu hem posa kaynağı meyveleri tüketirken dikkat etmeniz gereken 2 kural var: Birincisi avucunuzu dolduracak kadar meyvenin bir porsiyon kadar meyve demek olduğunu unutmadan, porsiyon kontrolü yaparak tüketmeniz. İkincisi de aynı anda 2 porsiyondan fazla meyve yememeniz.

Yumurta Yeterli protein almak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli. Yumurta da en kaliteli protein kaynağı olarak biliniyor. Yumurta aynı zamanda içerdiği A ve B vitaminleri, demir, çinko, folik asitle de öne çıkıyor. Herhangi bir sağlık sorununuz veya alerjik durumunuz yoksa haftada en az 3-4 kez günde 1 adet yumurta tüketebilirsiniz. Sarımsak Yapılan bilimsel çalışmalar; sarımsaktaki organosülfür bileşiklerin toksinlerle savaştığı kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalıkta önleyici etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle sarımsakta bulunan “allisin” hem antibakteriyel hem de anti viral etki gösteriyor ve soğuk algınlığı, nezle ile girip gibi bu mevsim en sık görülen hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Maksimum fayda sağlamak için sarımsağı ezerek ve çiğ olarak yemeğe özen gösterin. Karalahana Özellikle Karadeniz bölgesinin meşhur lezzeti karalahana, içerdiği A, K, C vitamini, kalsiyum ve magnezyum ile hepimizin sofralarında yer alması gereken bir besin. Hem çok güçlü bir antioksidan hem de kuarsetin içeriği ile anti kanser, anti viral etkilere sahip. Karalahanayı mevsiminde haftada 1-2 kez sıcak sebze yemeği, dolma veya çorba olarak tüketebilirsiniz.

Baklagiller Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin ile minerallerden zengin beslenmek ve yeterli protein almak önemli. Mercimek ve nohut gibi baklagiller de bitkisel kaynaklı protein, posa, B grubu vitaminler ve demir içererek bu 2 şartı yerine getiren bir besin grubu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz haftada 2-3 kez baklagiller içeren bir öğün yapmanız gerektiğine dikkat çekerek, “Baklagiller yemeğinize mutlaka limonlu bir yeşil salata eşlik etsin. Böylece hem aldığınız vitamini arttırır hem de limon ve yeşilliklerde bulunan C vitamini sayesinde baklagillerdeki demirden daha iyi yararlanmayı sağlarsınız” diyor. Yeşil çay Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardım ederek kilo kaybına katkı sağlayan, ani kan şekeri değişikliklerinin önüne geçen yeşil çay serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak yeşil çayı aşırı kaynar suya eklerseniz, yapraklarındaki antioksidanların etkilerini kaybetmesine neden olursunuz. Bu yüzden yeşil çayınızı kaynar olmayan su kullanarak hazırlayın. Nar “Rengiyle sofraları renklendiren nar antioksidan kaynağı olması sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz besinlerden biri.” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz şu bilgileri veriyor: “Yarım adet nar bir porsiyon meyveye eşit oluyor. Narı isterseniz ana öğünlerde salatalarınıza ekleyerek, isterseniz ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Örneğin bir kase yoğurdun içerisine 2-3 yemek kaşığı nar ekleyerek bağışıklık sistemini güçlendiren harika bir ara öğün yapabilirsiniz.”

Zencefil Mide bulantısına iyi gelmesiyle ünlü olan zencefil; ayrıca kolesterolün düşmesine, karaciğeri korumaya, pıhtılaşmayı geciktirmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Zerdeçal Zerdeçal son yıllarda yapılan çalışmalarda sağlık üzerine olumlu etkileri gösterilmiş bir baharat. Kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde, kolesterolün düşürülmesinde rol oynayan, iltihap önleyici gibi özelliklere sahip olan zerdeçal, güçlü bir bağışıklık sistemi için de sofranızda yer almalı. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı zerdeçalı çorbalara, et ve tavuk yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Keten tohumu Keten tohumu içerdiği posa ile bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor ve kabızlık problemi yaşayanlar için iyi bir çare olarak tavsiye ediliyor. Ayrıca fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, omega 3 ile omega 6 yağ asitleri için iyi bir kaynak ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yemeklerinize 1-2 tatlı kaşığı kadar ekleyerek keten tohumunun bu etkilerinden faydalanabilirsiniz. Kefir Kefir, proteinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfordan zengin olan ve probiyotik içeriğiyle de öne çıkan bir süt ürünü. Probiyotiklerin bağırsak florasını düzenlediği ve hastalıklara karşı direnç göstermeye yardımcı olduğu biliniyor. Probiyotikten zengin olan kefirin her gün 1 su bardağı kadar tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Soğuk havalarda en etkili 10 bitki çayı BEDEN İçinizi ısıtan besinler... Kış döneminde beslenme ve bağışıklığı güçlendirmeye ilişkin detayları ve merak edilenleri Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir paylaşıyor. Koronavirüs ile ilgili birçok bilim insanı tedavi ve iyileşme süreçleri ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken kış mevsimine geçiş aşaması, mevsimsel değişiklikler bağışıklığımıza etki edip soğuk algınlığına yakalanmamıza neden olabiliyor. Peki, mevsimsel geçişler ve koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlü kılmak için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklığınızı kuvvetlendirin! "Salgın nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin önemi de bir kez daha ön plana çıkıyor. Koronavirüse yakalanmadan önce bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle sebze ve meyve tüketimini artırmakla başlayabiliriz" ifadelerini kullanan Esra Işıkdemir sözlerine şöyle devam etti: "E vitamini de vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü bir antioksidandır. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık da E vitamininden zengin gıdalara verilebilecek en güzel örneklerdendir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin C vitamini içeriklerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ispanak, dolmalık biber, Brüksel lahanası, brokoli kırmızıbiberin de C vitamini açısından zengin olduğunu söyleyebiliriz. Koronavirüse karşı etkili bir diğer vitaminin de D vitamini olduğu belirtiliyor. Her gün 10-15 dakika balkonunuzda el ve ayaklarınız açıkta kalacak şekilde güneşlenebiliriz. Eğer rutin kan tahlillerinizde D vitamini eksikliği görülüyorsa uzman hekiminiz ile görüşerek D vitamini takviyesi alabilirsiniz."

Çinko ve Omega-3 tüketimi çok önemli bir noktada! Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir konu ile ilgili son olarak şunları ekledi: "Çinko bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili minerallerden biri olarak hayatımızda yer alıyor. Çinko özellikle et, balık, yumurta gibi hayvansal protein kaynaklarında ve bunun yanında kabak çekirdeği ve bademde bulunuyor. Bu gıdaları da düzenli tüketmek bağışıklığımızı güçlendirmek için önem taşıyor. Ek olarak Omega-3 bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan Omega-3, bağışıklık sistemini desteklemektedir."