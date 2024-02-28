Psikolojik şiddet nedir? Psikolojik şiddetin belirtileri nelerdir?

Psikolojik şiddet nedir?

Zihinsel veya duygusal istismar olarak da bilinen psikolojik şiddet, bir kişiyi kontrol etmek veya duygusal olarak zarar vermek için sözlü ve sözsüz iletişimin kullanılmasını içerir. Duygusal güç veya ihtiyaç; kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılıyorsa “psikolojik şiddet” söz konusudur. Psikolojik şiddet, ciddi duygusal sorunlara ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir. Fiziksel şiddetin aksine psikolojik şiddeti tarif etmek daha zor olabilir.

Psikolojik şiddetin belirtileri nelerdir?

Bir kişinin psikolojik istismara uğradığını gösteren bazı işaretler vardır. İşte onlardan bazıları:

Sürekli üzgün veya tedirgin olmak

İçine kapanık ve tepkisiz olmak

Diğer insanlardan kaçınmak ya da onların yanında korkmak. Gergin veya çekingen olmak

Sallanma, ısırma veya emme gibi alışılmadık şekillerde davranmak

Son dakikada planları iptal etmeye başlamak

Partnerin incitici sözleri veya davranışları için bahaneler uydurmak

Partneriniz etraftayken daha sessiz olmak

Aşırı özür dileyici olmak

Daha kararsız ve güvensiz görünmek

Her zaman aceleye getirilmiş hissetmek

Sürekli telefonu kontrol etmek / partnerin sürekli kontrol ediyor olması

Psikolojik şiddet türleri nelerdir?

Psikolojik istismar, aşağıdakileri içerebilecek farklı şekillerde olabilir:

Gözdağı verme

Zorlama

Zorbalık

Alay

Aşağılama

Gaslighting

Taciz

Çocuklaştırma

İzolasyon

Sessizlik

Manipülasyon

Kontrol

Tehditler

İsim takma

Psikolojik istismar; arkadaşlıklar, iş ilişkileri, yakın ya da aile ilişkileri de dahil olmak üzere herhangi bir ilişki türünde herkesin başına gelebilir. Çocuk istismarı ve yakın partner istismarı en yaygın istismar biçimleri arasındadır ve ciddi halk sağlığı sorunları olarak kabul edilmektedir.

Psikolojik şiddet ile nasıl başa çıkılır?

Psikolojik şiddete maruz kaldıysanız başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejiler şunlardır:

Sorunu tanıyın: Bazen en zor olabilecek ilk adım, istismara uğradığınızı kabul etmektir. Örneğin; "Ama benim ebeveynim/partnerim hep böyle davrandı" diye düşünebilirsiniz. Sağlıklı ilişki dinamiklerinin neler olduğunu öğrenin ve sağlıksız davranışları oldukları gibi görmeye başlayın.

Taciz içeren durumu terk edin: Taciz içeren bir durumdaysanız, bir güvenlik planı oluşturmanız ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmanız önemlidir. İhtiyacınız varsa güvendiğiniz arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden, komşularınızdan, kolluk kuvvetlerinden veya kuruluşlardan yardım isteyin.

İstismarın kaydını tutun: Tacizciniz "Ben asla böyle bir şey söylemedim" diyerek, kendinizden şüphe etmenize ve gerçekliğinizi sorgulamanıza neden olabilir. Taciz içeren durumların tüm ayrıntılarını yazmak faydalı olabilir. Böylece gerçekten neler yaşandığına dair bir kayda sahip olursunuz.

Tacizcinizle etkileşime girmeyin: İstismarcınızla yüz yüze gelirseniz, ona tepki vererek tatmin olmasına izin vermeyin. Kesin sınırlar koymayı ve onlarla etkileşime girmeyi reddetmeyi öğrenin.

Suçlu olmadığınızı hatırlayın: İstismara uğradığınız için suçlu olmadığınızı kendinize tekrar tekrar hatırlatın. İstismara uğramayı hak etmiyorsunuz ve istismara siz neden olmadınız.

Sağlıklı ilişkiler üzerinde çalışın: İstismar döngüsünü kırmak için öz farkındalık geliştirmek ve farklı ilişki türlerinde sağlıklı ve sağlıksız davranışlar arasında ayrım yapmak önemlidir. İnsanlara güvenmek veya kendinizi savunmasız bırakmak zor olabilir, ancak bunlar karşılıklı saygı, güven ve şefkat içeren sağlıklı ilişkilerin önemli bileşenleridir.

Yardım isteyin: Başa çıkmanıza yardımcı olması için terapi almakta utanılacak bir şey yoktur. Terapi, duygularınızı işlemenize, başa çıkma becerileri geliştirmenize, öz saygı oluşturmanıza ve travmadan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Bir destek grubuna katılın: Destek grupları, benzer deneyimler yaşamış insanlar arasında istismarınızı dile getirmenize yardımcı olabilir. Destek, ilham ve tavsiye kaynağı olabilirler.

Çocuklarda psikolojik şiddet

Psikolojik çocuk istismarına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

Çocuğa bağırmak veya küfretmek

Çocuğu sürekli eleştirmek veya onunla uğraşmak

Çocuğu aşağılamak veya onunla küçük düşürücü şekilde konuşmak

Yetişkinlerin sorunları için çocuğu suçlamak ya da cezalandırmak

Çocuğa zarar vermekle veya onu terk etmekle tehdit etmek

Çocuk için sağlıklı, güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılmaması

Çocuğun evde şiddet veya istismara tanık olmasına izin vermek

Çocukla ilgilenmemek ve başkalarının çocuk için yardımını reddetmek

Psikoojik şiddete uğramış çocuklarda görülen davranışlar:

Uyku sorunu

Anoreksiya veya bulimia gibi yeme bozuklukları

veya bulimia gibi yeme bozuklukları Depresyon, anksiyete, düşük öz saygı ve duyguları düzenlemede zorluk gibi ruh sağlığı sorunları

Saldırganlık, rol yapma, yalan söyleme veya memnun etmek için çok uğraşma gibi davranışsal sorunlar

Ağrı, sızı ve gastrointestinal sorunlar dahil olmak üzere fiziksel sağlık sorunları

Erken yaşta riskli davranışlarda bulunma veya madde kullanma eğilimi

Psikolojik şiddet, çocuklar için fiziksel ya da cinsel istismar kadar zarar verici olabilir; tespit edilmesi daha zor olabilir, bu nedenle insanların çocuğa yardım etme olasılığı daha düşük olabilir. İstismarcı bakıcılarla büyüyen çocuklar, istismara uğradıklarını fark etmekte zorlanabilirler çünkü bu onlara normal bir davranış gibi görünebilir. Sonuç olarak, bu davranışları ileriye taşıyabilir ve yetişkin yaşamlarında istismarcı davranabilir veya sorunlu ilişki arayabilirler.

Yetişkinlerde psikolojik şiddet

Eşler arası istismara ilişkin bazı örnekler şunlardır:

Ne yaptığınızı, nerede olduğunuzu ve kiminle birlikte olduğunuzu her zaman bilmek istemek

Sürekli iletişim halinde olmanızı veya nerede olduğunuzu kontrol etmenizi beklemek

Dijital faaliyetlerinizi takip etmek için telefonunuzun, e-posta adresinizin ve sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini istemek

Harcama alışkanlıklarınızı izlemek ve mali durumunuzu kontrol etmek

Kıskanmak ve sık sık sizi sizi aldatmak ile suçlamak

Ne yiyeceğiniz veya ne giyeceğiniz gibi kararları genellikle size danışmadan sizin adınıza almak

Arkadaşlarınız ve ailenizle görüşmenizi engellemeye çalışmak

Sizi çalışmaktan, okula gitmekten veya sosyal etkinliklere katılmaktan caydırmak

Sizi tıbbi yardım veya tavsiye almaktan caydırmak

Sizi korkutacak şekilde öfkelenmek ve küfürlü konuşmak

Size küfür etmek, isimler takmak veya çocukmuşsunuz gibi davranmak

Başkalarının önünde sizinle alay etmek veya sizi küçük düşürmek

Sizi veya sevdiklerinizi bedensel zarar vermek ile tehdit etmek

Genellikle uydurma nedenlerle sizi polis veya yasal işlem ile tehdit etmek

Sizi manipüle etmenin ve davranışlarınızı kontrol etmenin bir yolu olarak size kızdıklarında kendilerini incitmekle tehdit etmek

"Eğer ben sana sahip olamazsam, kimse olamaz" gibi cümleler söylemek.

Partner istismarına maruz kalmak şunlara neden olabilir:

İstenmediğini ve sevgi ve saygıyı hak etmediğini hissetmek

Umutsuz, güçsüz, suçlu veya utanmış hissetmek

Kontrol edildiğini, manipüle edildiğini veya kullanıldığını hissetmek

Bunalmış ve stresli hissetmek

Sürekli olarak tacizcinizi üzme korkusu içinde yaşamak

Odaklanmakta, uyumakta ya da işinizden ve hobilerinizden keyif almakta zorlanırsınız

Anksiyete, depresyon, öz saygı sorunları veya kronik ağrı yaşayabilirsiniz.

Şüphe duyun ve olaylara bakış açınızı sorgulayın.

Tacizcinizi üzmekten kaçınmak için farklı davranın.

Kaynak: Sanjana Gupta. "What Is Psychological Abuse?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/psychological-abuse-types-impact-and-coping-strategies-5323175. (21.06.2022).

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. "Şiddet Biçimleri". Şuradan alındı: https://morcati.org.tr/siddet-bicimleri/#psikolojik-siddet.