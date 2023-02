Psikolojik olarak nasıl güçlü olunur?

Hayat sizi alt üst ettiğinde, kendinizi toparlayıp koşullara uyum sağlamakta başarılı mısınız ya da meydan okumayla, başa çıkma becerinize pek de güvenmiyor musunuz? Eğer kendinizi ikinci kategoriye ait hissediyorsanız endişelenmeyin. Neyse ki zihinsel dayanıklılık oluşturmak için pek çok pratik strateji var; zihinsel dayanıklılık; uygulama, disiplin ve sıkı çalışma yoluyla öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir şeydir.

Zihinsel güç nedir?

Zihinsel güç, bireyin stress unsurları, baskılar ve zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma ve kendilerini içinde buldukları koşullardan bağımsız olarak elinden gelenin en iyisini yapma kapasitesidir. Zihinsel güç oluşturmak, hayatınızı en iyi şekilde yaşamanın temelidir. Fiziksel kaslarımızı geliştirmek için spor salonuna gidip ağırlık kaldırdığımız gibi, zihinsel araç ve teknikleri kullanarak zihinsel sağlığımızı da geliştirmeliyiz. Optimal zihinsel sağlık, sevdiğimiz bir hayat yaşamamıza, anlamlı sosyal bağlantılara ve pozitif özgüvene sahip olmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda risk alma, yeni şeyler deneme ve hayatın bize getirebileceği zor durumlarla başa çıkma becerimize de katkı sağlar. Zihinsel güç, kişisel gelişimi bir öncelik haline getirmeyi seçen bireyler tarafından zaman içinde geliştirilen bir şeydir. Egzersiz yapmaktan ve daha sağlıklı beslenmekten elde edilen fiziksel kazanımları görmek gibi, zihinsel sağlık kazanımları yaşamak istiyorsak şükran pratiği yapmak gibi sağlıklı zihinsel alışkanlıklar geliştirmeliyiz.

Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden Profesör Dr. Peter Clough ve Dr. Doug Strycharczyk’e göre zihinsel dayanıklılık geliştirme teknikleri beş temadan oluşur:

Olumlu düşünme

Kaygı kontrolü

Görselleştirme

Hedef belirleme

Dikkat kontrolü

Zihinsel güç oluşturmada olduğu gibi, zihinsel dayanıklılık geliştirmek de öz farkındalık ve bağlılık gerektirir. Genel olarak konuşursak, zihinsel olarak güçlü bireyler, zihinsel olarak hassas olanlardan daha fazlasını başarıyor ve daha büyük bir memnuniyet derecesine sahip görünüyor.

Zihinsel dayanıklılığı artırmanın yolları

Hiç kimse bir gecede zihinsel dayanıklılık geliştirmese de zihinsel dayanıklılığınızı zaman içinde artırmak mümkün. İşte bunun için 5 ipucu:

1- Pozitif düşünün

Kendine güven ve kişinin performans gösterme ve karar verme yeteneğine olan inancı, sağlıklı bir zihnin en önemli özelliklerinden biridir. İyimser düşünmek ve her durumda olumlu olanı bulmak için kendinizi eğitmek, kesinlikle zamanla zihinsel dayanıklılık oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

2- Görselleştirmeyi kullanın

Görselleştirme, stresi, bunaltıcı durumları ve performans kaygısını yönetmek için mükemmel bir araçtır. Gözlerinizi kapatın ve benzer bir durumda başarılı olduğunuz bir zamanı hayal edin. Bu, sadece görseli değil, o başarıya eşlik eden duyguyu hatırlamayı da içerir.

3- Aksilikleri planlayın

Hayat kesinlikle her zaman umduğumuz veya planladığımız gibi gitmez. Bir aksilikten sonra, kayıp veya talihsizlik üzerinde durmak yerine, kendinizi yeniden merkeze alıp yeniden odaklanmanız önemlidir. Çevremizde meydana gelen dış olayları kontrol edemeyiz ama sonrasında ne yapacağımızı kontrol edebiliriz. İşler plana göre gitmediğinde başa çıkmanıza yardımcı olacak bir planınızın olması iyi bir fikirdir.

4- Stresi yönetin

Stresi yönetme becerimiz, zihinsel dayanıklılık oluşturma becerimizde büyük bir rol oynar. Her stres kötü olmasa da - pozitif stres (heyecan) motive edici bir faktör olabilir - vücudumuz üzerinde aynı fiziksel etkilere sahiptir. Stres yönetimi için yararlı teknikler arasında meditasyon ve ilerleyici kas gevşemesi yer alır. Kontrolün sizde olduğunu, zihinsel durumunuzu ve elinizdeki stres etkeniyle nasıl başa çıkacağınızı hatırlamanız önemlidir.

5- Daha fazla uyuyun

Yeterince uyku almanın günlük yaşamda fiziksel ve zihinsel işleyişimiz için hayati önem taşıdığı bir sır değil. Yeterli uyku, anında karar verme ve reaksiyon süresi konusunda yardımcı olabilir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak yüksek stresli aktiviteler gerçekleştiriyorsanız, yeterli uyku miktarının yedi ila dokuz saat veya daha fazla olduğu söylenir.

Referanslar:

Michelle Ribeiro. "How to Be Mentally Strong: 14 Ways to Build Mental Toughness". Şuradan alındı: https://positivepsychology.com/mentally-strong/ (09.04.2019).