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Yemek Tarifleri

Tavada baharatlı tavuk pirzola 

Müjgan Yurtseven'in tek tavada hazırlanan patatesli tavuk pirzolası, maden suyuyla yumuşacık pişen tavukları ve baharatlı lezzetiyle sofralara pratik bir alternatif sunuyor.

Tavada baharatlı tavuk pirzola 
Giriş: 26 Haziran 2026, Cuma 08:18
Güncelleme: 26 Haziran 2026, Cuma 08:18

Tek tavada hazırlama kolaylığı ve pişerken eklediğimiz maden suyundan dolayı yumuşacık olan baharatlı & patatesli leziz tavuk pirzolalar.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates
  • 4 adet kemikli ve derili tavuk pirzola, 800 gr
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 - 6 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 şişe maden suyu, 200 ml

Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyarak 2 cm kalınlığında doğrayın ve kenarda bekletin.

*Tavuk pirzolalarının derili bölümleri alta gelecek gibi tavaya sıralayın, üzerlerine baharatlar, tuz ve sarımsakları serpiştirin, en son maden suyunu ekleyin.

*Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yarım saat pişirin. Patates dilimlerini ekleyip ocağı orta ateşe ayarlayın ve yine tencerenin kapağı kapalı olarak yemeğin suyu bitene kadar 15 dakika daha pişirin, en son tavuk pirzolalarının diğer tarafını çevirip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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