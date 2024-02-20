Mesai saatleri kısalıyor mu?

Avrupa'da 4 günlük çalışma sistemi yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de mesai saatlerinin 45'ten, 40 saate düşürülmesi konuşuluyor.

Mesai saatleri kısalıyor mu?
Yaşam
Giriş: 20 Şubat 2024 12:00 Güncelleme: 20 Şubat 2024 12:03
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Türkiye, haftalık 45 saatlik çalışma süresiyle, mesaisi en uzun ülkeler arasında yerini alıyor. Alınan son bilgilere göre, haftalık mesai saatlerinin kısalması gündemde. 45 saat olan mesai süresi, 40 saate inecek. Hükümetten gelen resmi bir açıklama yok. Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde bizi neler bekliyor? Peki çalışma, mesai saatleri kısalıyor mu?


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Mesai saatleri kısalıyor mu?

Türkiye'de çalışanlar haftada resmi olarak 45 saat çalışıyor. 45 saati aşan her süre işveren tarafından işçiye 'mesai ücreti' olarak ödeniyor. Ancak mesai saatlerinin düşmesi gündemde. Türkiye'de haftada 45 saat olan mesai süresi, 40 saate düşecek. Haftalık izinler ise, 2 güne çıkacak. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama veya düzenleme mevcut değil.


Çalışma saatleri ne zaman kısalacak?

Düzenlemenin ne zaman hayata geçebileceği konusuna pek bir bilgi bulunmamaktadır. Olması muhtemel değişikliğin 2024 sonlarında öngördüğünü belirtiliyor. Ancak şu anda resmi bir açıklama ve düzenleme yok.


Dünyada ortalama çalışma süreleri ne kadar?

ABD’de tam süreli çalışmalar haftalık olarak 35 ile 40 saat arasında değişiklik göstermektedir. Fransa’da devlet tarafından haftalık 35 saat ile sınırlandırılmaktadır. Almanya’da ise 35 ile 40 saat arasındadır. Birleşik Krallık’ta haftalık 37.5, İspanya’da 36, Hollanda’da 36 saattir.


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