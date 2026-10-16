Yılın son Merkür Retrosu, zihnimizin en karanlık odalarını aydınlatmaya hazırlanıyor. 23 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında yaşayacağımız Merkür'ün, Akrep burcundaki retro yolculuğuna doğru ilerliyoruz. Sevgi ve değer gezegeni Venüs’ün de Akrep burcundaki eşzamanlı retro hareketi, Merkür Retrosu ile aynı günde tamamlanmaya doğru ilerliyor. Bu nadir ve yoğun döngü; yüzeysel olan her şeyin eriyip yok olduğu, yalnızca derin ve hakiki olanın ayakta kalacağı bir ruhsal bir arınma sürecine işaret ediyor.

Venüs’ün Akrep burcundaki gerilemesi; halihazırda ilişkilerimizde, maddi değerlerimizde ve ruhsal bağlarımızda derin bir yeniden değerlendirme dönemini başlatmıştı. Şimdi Merkür’ün de retro döngüsüne katılmasıyla, zihnimizin görünmeyen katmanlarına doğru büyük bir içsel yolculuğa başlıyoruz. Bu süreç, dış dünyadaki gürültüyü kapatıp kendi iç sesimize ve sezgilerimize yönelmemiz gereken ruhsal bir dönüşüm evresidir.

Akrep burcunun enerjisi, bu iki kişisel gezegenin geri hareketiyle; en gizli kalmış konuları, en derin duygularımızı, ertelenmiş yüzleşmeleri, bastırılan korkuları ve karmik bağları gün yüzüne çıkaracaktır. Zihniniz, geçmişin çözülmemiş düğümlerini çözmek ve artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarını yıkmak üzere çalışacaktır. İletişimde yüzeysel pürüzlere odaklanmak yerine, görünenin ardındaki asıl niyeti görmeye çalışmalısınız.

Mitolojide Merkür gezegenini temsil eden Hermes, yeryüzü ile yeraltı diyarı arasında özgürce seyahat edebilen tek tanrısal figürdür. İletişim gezegeni, Akrep burcunda geri hareketine başladığında, tam da bu etki uyanır. Zihnin gezegeni Merkür, bilinçaltımızın en görünmez katmanlarına inerek orada unutulmuş, gizlenmiş veya bastırılmış olanı şifalandırmak üzere yüzeye taşır. Bu eşsiz geçiş sırasında rüyalarımız çok güçlü birer haberciye dönüşürken, sezgilerimiz karanlıkta kalan en derin gerçekleri bile aydınlatacak kadar keskinleşecektir.

Bu döngüde gölya yanıyla; takıntılar, korkular, sadakatsizlik, gizem, kıskançlık, manipülasyon, finansal krilzer, hukuksal süreçler, cinsel soğukluk veya rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Venüs’ün de aynı alandaki gerilemesiyle birlikte geçmişin çözülmemiş düğümleri ve karmik bağlar, büyük bir ruhsal uyanışa hizmet etmek için gün yüzüne çıkabilir.

15 Kasım tarihine kadar alacağınız kararlarda aceleci davranmamalı, eski sayfaların tamamen kapanması için gereken zamana saygı duymalısınız. Karşınıza çıkan her gecikme ve yüzleşme, aslında sizi en yüksek potansiyelinize hazırlayan evrensel bir korumadır. Bu evreyi ruhsal bir arınma ve karanlıktan aydınlığa doğru bir yeniden doğuş fırsatı olarak kucaklayabilirsiniz.

Bu döngüde mutlaka yapın;

Retroya karşı koymak yerine, onunla ilerlediğinizde, Merkür retrosu verimli bir döneme dönüşebilir ve dört gözle beklemeye değer! Retrolar; korkulması gereken zamanlar, kaçınılması gereken tehditler değildir, anlaşılması gereken dillerdir. Zihnimiz bu döngüde nefes alır.

Önemli kararlarınızı yavaşlatın ve büyük sözler vermeyin. Düşünmek için kendinize zaman tanıyın. Normalde göremeyeceğiniz detayları göreceksiniz.

İletişim, haberleşme, seyahat ile ilgili konuları iki kez kontrol edin. Duyduklarınızda, yanlış anlaşılma payı bırakın.

Tamamlanması gereken konuları tamamlayın, dağınıklıkları toplayın, yaşam alanınızı, dolaplarınızı, telefonunuzu sadeleştirin. Verilerinizi mutlaka yedekleyin.

Geçmişle yeniden bağ kurun. Yaşananların ve söylenenlerin size olan hediyelerine odaklanın.

Konuşmaktan çok dinleyin. Daha az tepki verdiğinizde, konuşmalar daha çok şeyi ortaya çıkarabilir.

Yazı yazın, sanatla ilgilenin, terapiler ve ruhsal çalışmalar için en güzel zamanlarda olduğunuzu unutmayın.

Maddi ve manevi borçlarınızı kapatın. Mali harcamalarınızı düzenleyin.

Yaşam bir döngüdür. Aynı döngüye yeniden döndüğünüzde, asıl fark etmeniz gereken şey; geçen zamanda ruhunuzda neleri dönüştürüp, kime evrildiğinizdir.

Burçlara özel etkileri

Koç ve Yükselen Koç

Finansal ortaklıklarınız, borçlar, krediler ve yatırımlar alanında derin bir maddi düzenleme ve ruhsal temizlik sürecine giriyorsunuz. Doğuştan gelen güçlü cesaretinizi bu kez dış dünyayı fethetmek yerine, kendi içinizdeki gölgeleri şifalandırmak için kullanmalısınız. Göz ardı ettiğiniz krizleri çözmek ve enerjinizi aşağı çeken her türlü toksik bağı kesmek için çok uygun bir dönemdesiniz. Yeni maddi riskler almaktan kaçınmalı, geçmiş hesapları tamamen kapatmalısınız. Daha hafif ve kaygısız yaşamanız için neler mümkün?

Boğa ve Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda karmik bir yüzleşme ve şifalanma döngüsü başlıyor. İlişkilerde huzur veren enerjinizin değerini bilmeli, yalnızca ruhunuza iyi gelen bağları hayatınızda tutmalısınız. Geçmişten gelen tamamlanmamış meseleler veya eski partnerler tekrar karşınıza çıkabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak veya bir sözleşmeye imza atmak yerine, mevcut bağlarınızdaki düğümleri çözmeye odaklanmalısınız. Hangi ilişkiler içinde daha güvendesiniz?

İkizler ve Yükselen İkizler

Günlük yaşam ritminiz, çalışma hayatınız ve bedensel sağlığınız konusunda yavaşlamaya davetlisiniz. Parlak enerjinizi ve hızlı çalışan zihninizi bu defa bedeninizi dinlemek ve size hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmak için kullanmalısınız. İş yerinde yeni başlangıçlar yapmak yerine yarım kalan projeleri tamamlamalı, çalışma ortamınızda yanlış anlaşılmalara karşı tedbirli olmalısınız. Ayrıca zihinsel yorgunluğunuzu hafifletecek sade ve şifalı rutinler oluşturmalısınız. Kendinize ruhen ve bedenen nasıl daha iyi gelebilirsiniz?

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve kalbinizi neşeyle dolduran alanlarda derin bir içsel dönüşüm dönemine giriyorsunuz. Yüksek sezgisel gücünüzü ve derinden sevme kapasitenizi bu kez kendinize yöneltmeli, iç huzurunuzu yeniden inşa etmek için kullanmalısınız. Geçmişteki ilişkiler veya eski duygusal meseleleriniz bugünlerde tekrar gündeme gelebilir. Ancak radikal kararlar almak için retroların bitişini beklemelisiniz. Riskli finansal yatırımlardan ve spekülatif harcamalardan kaçınmalı, yarım kalan yaratıcı projelerinize odaklanmalısınız. Işığınız gerçekten nerede parlıyor?

Aslan ve Yükselen Aslan

Yuvanız, aileniz, geçmişiniz ve aidiyet duygunuza dair karmik bir arınma dönemi başlıyor. İç huzurunuzu ve köklerinizi güçlendirmeye davet ediliyorsunuz. Aile içi geçmişten kalan kırgınlıkları tatlıya bağlamak, söylenmeyenleri söylemek veya doğru sınırları çizerek yuvanızın huzurunu korumak için harika bir zamandasınız. Ev alım-satımı veya büyük tadilat kararlarında acele etmemeli, sudan gelecek ihmallere karşı tedbirli olmalı, yarım kalan işleri tamamlamalı, iç dünyanızda güvenli bir liman inşa etmeye odaklanmalısınız. Ruhunuz gerçekten nereye ait hissediyor?

Başak ve Yükselen Başak

İletişim diliniz, yakın çevre ilişkileriniz, eğitim alanı veya zihinsel süreçlerinizde derin bir yenilenme dönemi başlıyor. Zzihninizdeki gürültüyü sessizleştirmeye, göremediklerinizi görmeye, söylenmeyenleri söyleyerek hafiflemeye çağrılıyorsunuz. İletişim kazalarına açık bu süreçte yeni sözleşmelere imza atmaktan kaçınmalı, mevcut anlaşmaları dikkatle gözden geçirmeli, yarım kalan planlarınızı tamamlamalısınız. Kardeşler veya yakın dostlarla olan pürüzleri çözmek için destekleniyorsunuz. Kısa seyahatler, nefes egzersizleri, yazı yazmak ve şarkı söylemek bu döngüde ruhunuza iyi gelecektir.

Terazi ve Yükselen Terazi

Değer duygunuz, kaynaklarınız, yetenekleriniz ve sahip olduklarınıza dair derin bir ruhsal yapılandırma sürecine giriyorsunuz. Her zaman denge yaratan doğanızı bu kez kendi içsel değerinizi iyileştirmek için kullanmalısınız. Sahip olduğunuz maddi manevi kaynakları gözden geçirmeye ve gerçek zenginliğin kendi ruhsal merkezinizde yattığını fark etmeye davetlisiniz. Bu döngüde yeni ve büyük harcamalardan, lüks tüketimden veya ani yatırım kararlarından kaçınmalısınız. Değerinizin hiç kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmadığını unutmayın.

Akrep ve Yükselen Akrep

Retrolar burcunuzda gerçekleşirken, derin bir dönüşüm dönemindesiniz. Hayata karşı duruşunuz, kişisel hedefleriniz ve imajınız yenileniyor. Kabuğunuzu kırıp yeniden doğacağınız kadersel bir döngüden geçiyorsunuz. Küllerinden doğma konusundaki yeteneğinizi şimdi tamamen iç dünyanızı arındırmak ve yorucu yüklerinizi bırakmak için kullanmalısınız. Fiziksel görünümünüzde radikal değişiklikler yapmaktan veya hayat akışınızı değiştirecek ani başlangıçlardan kaçınmalısınız. Artık size hizmet etmeyen eski kimliklerinizle vedalaşın ve sadeleşmenin gücüne güvenin. Bu döngü sizin için büyük uyanış ve yeniden parlamaya hazırlık evresidir. Nerede ve nasıl 'kendiniz gibi' hissedebilirsiniz?

Yay ve Yükselen Yay

Bilinçaltınız ve ruhsal dünyanız çok derin bir şifalanma ve arınma sürecinden geçiyor. Bilge ve sınır tanımayan doğanızı, bu kez dış dünyayı keşfetmek için değil, ruhunuzda saklı kalmış yerleri aydınlatmak için kullanmaya çağrılıyorsunuz. Bilinçdışınız, korkularınız ve gizli saklı konular, arınmak için yüzeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu döngüde; köşenize çekilip ruhunuzu dinlendirin, kontrolünüz dışındaki olaylara karşı hemen tepki vermek yerine gözlemleyin, yarım kalan planlarınızı tamamlayın. Rüyalarınızın size fısıldadığı haberci mesajlara kulak verin ve sessizliğin şifasını sevgiyle kucaklayın. Ruhsal farkındalığınızın arttığı bu döngüde, retrolar bittiğinde çok daha güçlü ve parlak şekilde yeniden doğacaksınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, geleceğe dair idealleriniz ve dostluklarınıza dair kadersel bir döngüden geçiyorsunuz. Kalabalıklar içerisinde doğru insanları seçmeye ve size iyi gelmeyen bağlardan enerjinizi korumaya davet ediliyorsunuz. Geçmişte yollarınızın ayrıldığı dostlarla yeniden karşılaşabilir, gerçek dostlarınızla bağlarınızı daha da derinleştirebilir veya çevrenizdeki gizli gündemleri fark edebilirsiniz. Geleceğe dair yepyeni ve büyük hedefleriniz için planlamalar yapabilir, mevcut planlarınızı gözden geçirebilir ve sosyal çevrenizi yenileyebilirsiniz. Ruhunuza hangi bağlar gerçekten iyi geliyor?

Kova ve Yükselen Kova

Kariyer hayatınız, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili güçlü bir yenilenme dönemine adım atıyorsunuz. Ruhunuza iyi gelen mesleği seçmeye, yeni projelerinizi planlamaya, mesleki anlamda yarım kalan işlerinizi sağlamlaştırmaya çağrılıyorsunuz. Bugünlerde üstlerinizle iletişime ve devlet işlerinize dikkat etmeli, radikal kariyer değişikliklerinden, evlilik içinde ani adımlardan veya yeni ticari atılımlardan şimdilik kaçınmalısınız. Geçmişteki çabalarınızın sonuçlarını değerlendireceğiniz bu dönemi bir mola fırsatı olarak görün. Toplum önündeki duruşunuzu yeniliyorsunuz.

Balık ve Yükselen Balık

Hayata bakış açınız, eğitim yaşamınız, uzak seyahatleriniz veya spiritüel dünyanıza dair derin bir ruhsal uyanış döngüsünden geçiyorsunuz. Bugünlerde; geçmişte yaşadıklarınız anlam kazanabilir, bir ilahi adalet döngüsüne şahit olabilir, uzaklardaki sevdiklerinizden haberler alabilirsiniz. Yepyeni eğitimlere başlamak yerine, geçmişte yarım bıraktığınız kişisel gelişim süreçleri ile ilgilenmelisiniz. Yaşayabileceğiniz vize, hukuk veya seyahat rötarlarını evrensel bir korunma kalkanı olarak görüp akışta kalmanın huzuruna odaklanmayı unutmayın, yargılayıcı konuşmalardan kaçının. Yeni keşifler ve bakış açıları edinmeniz için neler mümkün?

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi