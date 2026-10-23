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Dünyanın en iyi 100 meyvesi açıklandı! Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzeti ilk 15'e girdi

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 meyvesi listesini güncelledi. Bölgesel lezzetlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin öne çıktığı sıralamada, Türkiye'den Ege'nin tescilli bir lezzeti ilk 15'e girmeyi başardı. Peki listenin zirvesinde hangi meyve var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 12:01
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 12:02
1

Dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel tatları ve yerel ürünleri kullanıcı oylarıyla puanlayan uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, küresel meyve haritasını güncelledi. Binlerce gastronomi tutkununun katılımıyla şekillenen "Dünyanın En İyi 100 Meyvesi" listesi, tescilli yerel lezzetlerin dünya çapındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Coğrafi işaretli ürünlerin damga vurduğu prestijli sıralamada, lezzeti ve kalitesiyle sınırları aşan Ege'nin dünyaca ünlü lezzeti de adını üst sıralara yazdırmayı başardı. İşte o sıralama…

2

ZİRVENİN SAHİBİ ŞAŞIRTMADI: EN YÜKSEK PUANI O MEYVE ALDI!

Uluslararası oylamada listenin ilk sıralarına, sadece tadıyla değil, yetiştikleri bölgenin mikroklima özellikleri ve tescilli aromasıyla fark yaratan yöresel lezzetler damga vurdu.

Listenin zirvesine 4,7 puanla Polonya'nın Pomeranya bölgesinde yetişen, kendine özgü aroması ve yoğun tatlılığıyla tescillenen coğrafi işaretli Truskawka Kaszubska (Kaşubya çileği) oturdu.

Yunanistan'ın Naoussa kentinin dünyaca ünlü sulu ve etli şeftalisi Rodakina Naoussas 4,5 puanla ikinci sıranın sahibi olurken, yine Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'nın büyüleyici kokusuyla bilinen tescilli Mandarini Chiou mandalinası da 4,5 puanla ilk üçü tamamladı.

3

TÜRKİYE'NİN GURURU İLK 15'TE: İŞTE O EŞSİZ LEZZET!

Dünya devlerinin yarıştığı bu prestijli listede Türkiye'yi temsil eden ve lezzetiyle sınırları aşan ürünümüz Aydın İnciri oldu. Binlerce geçerli oyun değerlendirildiği oylamada 4,4 puan toplayan tescilli sarılop inciri; Büyük Menderes Havzası'nın eşsiz ikliminde, poyrazıyla doğal olarak kuruyan yapısı ve kendine has bal aromasıyla uluslararası lezzet otoritelerinden tam not aldı.

Peki, Türkiye'nin coğrafi işaretli bu gurur kaynağı dev rakiplerini geride bırakarak kaçıncı sıraya yerleşti? İşte dünyanın en iyi 15 meyvesi ve Aydın incirinin sıralamadaki yeri...

4

1. Truskawka Kaszubska

Pomeranya, Polonya

5

2. Rodakina Naoussas

Naousa, Yunanistan

6

3. Mandarini Chiou

Sakız Adası, Yunanistan

7

4. Citrinos do Algarve

Algarve, Portekiz

8

5. Mila Zagoras Piliou

Zagora, Yunanistan

9

6. Saperavi

Kakheti, Gürcistan

10

7. Limone Costa d'Amalfi

Salerno İli, İtalya

11

8. Melocotón de Calanda

İspanya

12

9. Jabłka łąckie

Polonya

13

10. Portokalia Maleme Chanion Kritis

Hanya, Yunanistan

 

14

11. Nero d'Avola

Sicilya, İtalya

15

12. Jabłka grójeckie

Grójec, Polonya

16

13. Aydın İnciri

Aydın, Türkiye

17

14. Limone di Sorrento

Napoli, İtalya

18

15. Neretvanska mandarina

Neretva, Hırvatistan

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