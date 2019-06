Her gün uzun saatler çalışmak kalp sağlığınızı etkileyebilir

Yapılan son araştırmalara göre mesai saatinin uzunluğu kalp sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor.

Uzun saatler çalışmak, özellikle de günde 10 saatten fazla, çok yorucu olabilir. Ayrıca Amerikan Kalp Birliği'nin Stroke dergisindeki yeni bir araştırmaya (1) göre bu uzun saatler zamanla kalp sağlığınızı da etkileyebilir. Çalışmada, Fransa'da yaşayan ve hepsi en az altı aydır çalışmakta olan 140 binden fazla tam zamanlı çalışan çalışanın verilerine bakıldı. Araştırmaya katılanlar, sağlık ve çalışma yaşamlarıyla ilgili bir anket doldurdu. Araştırmacılar, çalışma saatleri ile insanların uzun süreli sağlığı arasında güçlü bir ilişki olup olmadığını görmek için bu verileri gözden geçirdi.

Genel olarak, araştırmacılar, gruptaki katılımcıların 1224'ünün felç geçirdiğini buldu. Araştırmacıların çalışma saatleri ve inme ile ilgili bulduğu tablo şu şekilde: Yılda en az 50 gün, günde 10 saat çalışanların, çalışmayanlara oranla yüzde 29 daha fazla inme riski olduğu görüldü. Bu risk, özellikle uzun yıllar boyunca 10 yıl veya daha uzun süre çalışan kişiler için yüzde 45’te. Dahası, 10 yıl veya daha uzun süre boyunca uzun saatler boyunca çalışan genç insanların, yaşamlarının başlarında felç geçirme riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

Araştırmayı yapan ekibin lideri Dr. Alexis Descatha "10 yıl süren çalışma saatleri ile inme arasındaki ilişki, 50 yaşın altındaki kişilerde daha fazla görünüyor. Ayrıca, birçok sağlık hizmeti çalışanının, çok uzun süreler çalıştığını ve inme risklerinin daha yüksek olabileceğini de vurgulamak istiyorum.” dedi.

İnme gerçekleştiğinde, beyine kan akışı kesilir ve bu, beyin hücrelerinizin yeterince oksijen almadığı ve ölmeye başlayabilecekleri anlamına gelir. Birisi inme geçirdiğinde, hafıza ve kas kaybı görülür; bunlara beyindeki hücre ölümünün sebep olur. Neyse ki inmelerin yüzde 80'i önlenebilir çünkü inme, genellikle sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği veya yüksek stres oranları gibi etkenlere bağlantılıdır. Başka bir deyişle, uzun saatler boyunca süren çalışma beraberinde sağlıksız alışkanlıklar da getirir.

Geçmişte yapılan araştırmalar, düzensiz vardiyalarda çalışmanın, özellikle gece vardiyaları, sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. (2) Son zamanlarda yapılan bir başka çalışma (3) haftada 55 saat veya daha fazla çalışan kişilerin zihinsel sağlık mücadeleleri yaşayabildiğini ortaya koydu. Bu yeni çalışma da, uzun yıllar, uzun saatler çalışmanın yaşamımızı kısaltabileceğini ve uzun süreli kalp-damar sorunlarına neden olabileceğini öne sürerek verilere katkıda bulunuyor.

Uzun saatler boyunca çalışıyorsanız, arada kendinizi topraklayın, her sabah kendinize ayırdığınız beş dakika ile güne başlayın, işlenmemiş gıdalar tüketin ve uykunuza önem verin. Ayrıca uzun vadede iş saatlerinizi kısmayı ya da daha iyi bir iş-yaşam dengesi sunan bir iş aramayı düşünebilirsiniz.

Referanslar:

1-Association Between Reported Long Working Hours and History of Stroke in the CONSTANCES Cohort

2- Living & Coping With Shift Work Disorder, National Sleep Foundation

3- Association between job strain and risk of incident stroke, A meta-analysis