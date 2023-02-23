Haftada dört gün çalışmak sağlığa iyi geliyor!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, haftada dört gün çalışmak hem sağlığa iyi geliyor hem de verimliliği artırıyor.

Haftada dört gün çalışmak sağlığa iyi geliyor!
Sağlık
Giriş: 23 Şubat 2023 12:00
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İngiltere merkezli 61 şirket ve 3 bin çalışan, yeni çalışma modelinin sonuçlarını görebilmek için 6 ay boyunca haftada dört gün çalışma modelini uygulamaya başladı. Haziran 2022'de yapılan bir araştırmaya göre, uzmanlar çalışanların maaşlarında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece çalışma saatlerini %20 azalttı. Araştırma boyunca personele anket yapıldı ve %71'i öncekinden daha düşük tükenmişlik seviyeleri yaşarken, %39'u daha az stresli olduklarını söyledi. Bu arada, patronların çoğu üretkenlik hedeflerinin karşılanmaya devam ettiğini gördü ve hatta gelirlerinde ortalama %1,4'lük bir artış olduğunu belirttiler.


Dört günlük çalışma modelinin etkilerini ve sonuçlarını görmek içn tasarlanan bu araştırma, İngiltere’deki “4 Day Week Global” ve “4 Day Week Campaign” tarafından organize edildi.


Araştırmada ortaya çıkan en önemli verilerden biri, haftada dört gün çalışma modelinin, çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına son derece olumlu etkileri olduğu yönündeydi. Ekonominin çok çeşitli sektörlerinde, dört günlük haftanın gerçekten işe yaradığını gösteriyor.


10 adımda daha verimli bir iş hayatı
10 adımda daha verimli bir iş hayatı

Cambridge Üniversitesi'nden Sosyolog Profesör Brendan Burchell; "Denemeden önce, birçok kişi çalışma süresindeki azalmayı telafi etmek için üretkenlikte bir artış görüp görmeyeceğimizi sorguladı. Ama zaten tam olarak istediğimiz şey de bu. Pek çok çalışan, verimlilik kazanımlarını kendileri bulmaya çok hevesliydi" açıklamasında bulundu.


Aslında, kısaltılmış bir çalışma haftası, personelin çocukları ve yaşlı ebeveynleri ile daha fazla ilgilenmeye, yeni hobiler ve ilgi alanları edinmeye teşvik eder.


2021'de yapılan bir anket, beyaz yakalı işçilerin dörtte üçünün "tükenmişlik", "iş-yaşam dengesi" eksikliği ve "toksik" işyeri ortamları nedeniyle işlerini bırakmayı düşündüğünü ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 30’u ise yeni çalışma modelini şimdiden kalıcı hale getirmiş durumda. Kısacası, haftalık dört gün modelinin etkileri ve sonuçları üzerine şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma, yeni iş modelinin sağlıktan verimliliğe kadar pek çok farklı alanda hem şirketler hem de çalışanlar için oldukça faydalı olduğunu gözler önüne seriyor. COVID-19 salgınından sonra, çok fazla çalışanın evden çalıştığı ve dokuz ila beş, beş günlük çalışma haftası yerine daha esnek saatleri benimsediği görüldü.



Kaynak: Fiona Jackson. "The results are in! Four-day working week really DOES work, major six-month trial across 61 UK companies reveals". Şuradan alındı: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11771709/Four-day-working-week-really-DOES-work-major-six-month-trial-61-UK-companies-reveals.html. (21.02.2023).




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